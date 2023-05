HIGHCO : Transactions sur actions propres du 01/05/2023 au 05/05/2023

Déclaration des transactions sur actions propres

Réalisées du 1er au 05 mai 2023

Paris, le 09 mai 2023

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l’émetteur Code identifiant émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier

(en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 02/05/2023 FR 0000054231 2 000 5,00 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 03/05/2023 FR 0000054231 2 000 5,01 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 04/05/2023 FR 0000054231 2 000 5,07 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 05/05/2023 FR 0000054231 2 000 5,10 € XPAR

Présentation détaillée transaction par transaction

Code identifiant PSI Jour

Heure de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-02

07:31:10 FR 0000054231 5,00 EUR 500 XPAR jAj6AkDqnY001WG0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-02

07:31:14 FR 0000054231 5,00 EUR 500 XPAR jAj6AkDqnc001WV0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-02

08:10:34 FR 0000054231 5,00 EUR 500 XPAR jAj6AkDrPh001z60 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-02

11:46:38 FR 0000054231 4,99 EUR 402 XPAR jAj6AkDumk003d80 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-02

11:59:45 FR 0000054231 5,02 EUR 98 XPAR jAj6AkDuzU003km0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-03

07:03:29 FR 0000054231 5,02 EUR 214 XPAR jAj6AkECqN000u10 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-03

07:03:29 FR 0000054231 5,02 EUR 286 XPAR jAj6AkECqN000uE0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-03

07:14:39 FR 0000054231 5,02 EUR 500 XPAR jAj6AkED1B0011C0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-03

08:06:11 FR 0000054231 5,00 EUR 200 XPAR jAj6AkEDp3001sr0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-03

10:03:22 FR 0000054231 5,00 EUR 2 XPAR jAj6AkEFeQ002q30 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-03

10:09:00 FR 0000054231 5,00 EUR 183 XPAR jAj6AkEFjr002r60 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-03

10:11:08 FR 0000054231 5,00 EUR 102 XPAR jAj6AkEFlw002sg0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-03

10:12:33 FR 0000054231 5,00 EUR 13 XPAR jAj6AkEFnI002t60 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-03

10:18:52 FR 0000054231 5,00 EUR 187 XPAR jAj6AkEFtR002vs0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-03

10:29:53 FR 0000054231 5,00 EUR 120 XPAR jAj6AkEG46003160 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-03

13:04:16 FR 0000054231 5,02 EUR 193 XPAR jAj6AkEITW004Ll0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-04

07:16:02 FR 0000054231 5,06 EUR 225 XPAR jAj6AkEZW60011b0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-04

07:16:19 FR 0000054231 5,06 EUR 275 XPAR jAj6AkEZWL0012K0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-04

07:51:42 FR 0000054231 5,06 EUR 500 XPAR jAj6AkEa4d001b70 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-04

08:35:00 FR 0000054231 5,06 EUR 500 XPAR jAj6AkEakU001lT0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-04

13:05:47 FR 0000054231 5,08 EUR 261 XPAR jAj6AkEeya002uc0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-04

13:05:47 FR 0000054231 5,08 EUR 4 XPAR jAj6AkEeya002um0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-04

13:45:08 FR 0000054231 5,08 EUR 151 XPAR jAj6AkEfae003320 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-04

14:04:38 FR 0000054231 5,08 EUR 84 XPAR jAj6AkEftV0037F0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-05

07:03:35 FR 0000054231 5,10 EUR 399 XPAR jAj6AkEvne000tF0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-05

07:03:35 FR 0000054231 5,10 EUR 101 XPAR jAj6AkEvne000tS0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-05

08:08:27 FR 0000054231 5,12 EUR 69 XPAR jAj6AkEwoQ001eo0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-05

08:08:27 FR 0000054231 5,12 EUR 15 XPAR jAj6AkEwoQ001ey0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-05

08:08:27 FR 0000054231 5,12 EUR 416 XPAR jAj6AkEwoQ001f80 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-05

12:54:55 FR 0000054231 5,08 EUR 456 XPAR jAj6AkF1He003cD0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-05

12:55:01 FR 0000054231 5,08 EUR 44 XPAR jAj6AkF1Hk003cN0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-05

13:30:51 FR 0000054231 5,08 EUR 156 XPAR jAj6AkF1qS003kw0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-05

13:30:51 FR 0000054231 5,08 EUR 143 XPAR jAj6AkF1qS003l60 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-05

13:30:51 FR 0000054231 5,08 EUR 201 XPAR jAj6AkF1qS003lG0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires

A propos de HighCo

Expert en marketing et communication, HighCo accompagne les marques et retailers dans l’accélération de la transformation du commerce.

Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte plus de 500 collaborateurs.

HighCo est classé « Gold » par EcoVadis, faisant partie du top 5% des entreprises les plus performantes en termes de RSE et d’achats responsables.

Vos contacts

Cécile COLLINA-HUE Nicolas CASSAR

Directrice Générale Relations Presse

+33 1 77 75 65 06 +33 4 88 71 35 46

comfi@highco.com n.cassar@highco.com

HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS) et CAC® All-Tradable (CACT), Euronext® Tech Croissance (FRTPR) et Enternext® PEA-PME 150 index (ENPME).

ISIN : FR0000054231

Reuters : HIGH.PA

Bloomberg : HCO FP

Retrouvez nos communiqués et avis financiers sur www.highco.com

