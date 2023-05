French English

NFL Biosciences : Finalisation des recrutements de l’étude PRECESTO

Étude clinique PRECESTO visant à démontrer la complémentarité potentielle de NFL-101 avec les autres traitements de sevrage tabagique : 100% des volontaires recrutés et premiers résultats prévus au 3ème trimestre 2023

NFL BIOSCIENCES (Euronext Growth Paris – FR0014003XT0 – ALNFL), société biopharmaceutique qui développe des médicaments botaniques pour le traitement des dépendances et addictions, annonce la finalisation des recrutements des 34 volontaires pour son étude PRECESTO visant à évaluer la complémentarité potentielle de son traitement NFL-101 en tant que thérapie de sevrage tabagique avec les autres traitements de sevrage tabagique et notamment les substituts nicotiniques.

PRECESTO est une étude de type preuve de concept qui a pour ambition d’accroître le marché adressable de NFL-101 en l’élargissant à l’administration en association avec les autres traitements de sevrage tabagique, et notamment les substituts nicotiniques (timbres transdermiques (« patchs »), tablettes, gommes à mâcher, inhalateurs et sprays de nicotinique). Le marché mondial des médicaments de sevrage tabagique est estimé à près de 6 milliards USD1, avec une croissance de l’ordre de 6% sur les prochaines années.

Après l’obtention des autorisations réglementaires nécessaires à la conduite de l’étude en septembre 2022, le recrutement de volontaires a démarré en février 2023 et s’est achevé ce 5 mai 2023. Les premiers résultats sont attendus au 3ème trimestre 2023. Cette étude pourrait renforcer l’attractivité de NFL-101 auprès des laboratoires pharmaceutiques, notamment ceux qui commercialisent des médicaments de sevrage tabagique. Mise en œuvre au centre de recherche clinique d’Eurofins Optimed dans la région de Grenoble, PRECESTO compare à un placebo la capacité de NFL-101 à réduire les propriétés de renforcement des cigarettes telles que la satisfaction ou les récompenses psychologiques procurées par les cigarettes. L’étude PRECESTO inclut 34 fumeurs ne souhaitant pas arrêter de fumer et ayant une forte satisfaction à fumer.

L’étude PRECESTO a notamment été co-financée par une dotation non remboursable de 200 000 € obtenue le 17 janvier 2023 dans le cadre du Programme d’Investissement d’Avenir 4 du plan France 2030 octroyée conjointement par l’État français et la Région Occitanie. Cette étude est complémentaire de l’étude clinique CESTO II (phase II/III) pour évaluer l’efficacité de NFL-101 en tant que traitement de sevrage tabagique. Celle-ci inclut 318 fumeurs dont les recrutements ont également été finalisés fin avril 20232.

Bruno Lafont, Directeur général délégué en charge de la structuration et du développement, souligne : « Notre capacité à gérer efficacement des projets complexes avec une équipe resserrée est un atout important pour NFL Biosciences. Nous pouvons être fiers d’avoir mené à leurs termes, dans des délais et budgets maitrisés, le recrutement de 2 études cliniques pour NFL-101. Avec une structure de coûts fixes très faible, nos ressources sont très majoritairement allouées au financement des études cliniques et servent donc à augmenter la valeur potentielle des projets de NFL dans le domaine du traitement des addictions. »

À propos de NFL Biosciences

NFL Biosciences est une société biopharmaceutique basée dans la région de Montpellier qui développe des candidats médicaments botaniques pour le traitement des addictions. NFL Biosciences a pour ambition d’apporter de nouvelles solutions thérapeutiques, naturelles, plus sûres et plus efficaces à l’ensemble de la population mondiale, sans oublier les pays à niveaux de revenus faibles ou moyens. Son produit le plus avancé, baptisé NFL-101, est un extrait de feuilles de tabac standardisé et dépourvu de nicotine, protégé par trois familles de brevets. NFL Biosciences entend proposer aux fumeurs qui souhaitent arrêter une alternative naturelle, sûre, d’administration simplifiée et personnalisée. NFL Biosciences développe aussi NFL-301, un candidat médicament naturel pour la réduction de la consommation d’alcool et a un projet de développement de médicament pour le traitement des troubles de l’usage du cannabis.

Les actions NFL Biosciences sont cotées sur Euronext Growth Paris (FR0014003XT0 – ALNFL). La société est qualifiée « Entreprise Innovante » éligible à l’investissement des FCPI. Plus d’information sur www.nflbiosciences.com

Contacts

Bruno Lafont – info@nflbiosciences.com - 04 11 93 76 67 Agence Calyptus – nflbiosciences@calyptus.net - 01 53 65 68 68

1 Source : Coherent Market Insights.

2 Cf. communiqué du 25 avril 2023 « NFL Biosciences : Activités & Résultats annuels 2022 » disponible ici

