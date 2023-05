LACROIX : Un premier trimestre très dynamique avec un chiffre d’affaires en hausse de 17,9%, portée par l’activité Electronics. Confirmation des objectifs d’activité et de rentabilité pour 2023.

French English

09/05/2023

Un premier trimestre très dynamique

avec un chiffre d’affaires en hausse de 17,9%, portée par l’activité Electronics

Confirmation des objectifs d’activité et de rentabilité pour 2023

CA en millions d’euros T1 2023 T1 2022 Variation Activité Electronics 152,5 122,1 +24,9% Activité City 23,3 23,4 -0,5% Activité Environment 18,9 19,6 -3,4% Total LACROIX Group 194,8 165,1 +17,9%

« LACROIX signe un début d’année remarquable alimenté par une forte dynamique commerciale sur l’activité Electronics, bénéficiant en partie d’une base de comparaison favorable par rapport au premier trimestre 2022. Ce très bon démarrage, conforme à nos anticipations, conforte la confiance de LACROIX dans la tenue des objectifs fixés pour l’exercice en cours, avec en ligne de mire un chiffre d’affaires à périmètre et change constant supérieur à 750 M€, assorti d’un EBITDA supérieur à 50M€», commente Vincent Bedouin, Président Directeur Général de LACROIX.

Un début d’année marqué par une croissance organique très dynamique

LACROIX a affiché au premier trimestre de l’exercice une solide croissance de son chiffre d’affaires. Sur la période, l’activité ressort à 194,8 M€, en hausse de 17,9% par rapport au premier trimestre 2022. La société Firstronic étant consolidée depuis le 1er janvier 2022, cette performance a été réalisée intégralement à périmètre constant.

L’activité intègre par ailleurs un effet de change positif de +0,5 M€, lié à l’appréciation du dollar et partiellement compensé par la dépréciation du PLN.

A périmètre et taux de change constant(1), la hausse du chiffre d’affaires du groupe LACROIX ressort à +17,6% au premier trimestre.

(1) À périmètre et taux de change constants (ou à pcc) : l'effet de change se calcule en appliquant au chiffre d’affaires de la période en cours les taux de change de la période précédente. L'effet périmètre se calcule en (i) éliminant le chiffre d'affaires, de la période en cours et/ou de la période comparable, des sociétés acquises au cours de la période ou de la période comparable (ii) en éliminant le chiffre d'affaires, de la période en cours et/ ou de la période comparable, des sociétés cédées au cours de la période ou de la période comparable.





Activité Electronics

Sur la période, l’activité Electronics enregistre un chiffre d’affaires de 152,5 M€, en hausse de 24,9% par rapport au premier trimestre 2022 (+24,5% à taux de change constant). Cette dynamique très soutenue a été tirée par le périmètre EMEA (+32,7%), la croissance sur la période étant moins soutenue sur LACROIX Electronics North America (ex-Firstronic), à +7,8% (+3,1% à taux de change constant).

Au global, l’activité Electronics a profité d’un effet de base favorable comparé à un début d’année 2022 affecté par des difficultés d’approvisionnement en composants, et par ailleurs marqué par l’emménagement progressif des équipes au sein de l’usine Symbiose. Tous les segments de l’activité Electronics sont en croissance au premier trimestre ; la dynamique est particulièrement forte pour les secteurs Industrie et Automotive, tandis que le redressement du segment Avionics se confirme.

Enfin, cette tendance a été soutenue par la refacturation de surcoûts d’approvisionnement auprès des clients pour un montant de 3,8 M€ sur la période, en léger retrait sur un an (4,3 M€ au premier trimestre 2022).

Activité City

L’activité City enregistre au premier trimestre 2023 un chiffre d’affaires stable (-0,5%), à 23,3 M€. Cette évolution résulte d’une performance toujours contrastée entre les trois marchés adressés : l’activité est stable sur le segment Signalisation, en retrait sur le segment Traffic en raison de décalage de projets, et très soutenue dans l’Éclairage Public, dont la croissance (+26% au premier trimestre) ne faiblit pas après sa performance remarquable sur l’année 2022 (+27,1%).

Activité Environment

Cette activité a dégagé un chiffre d’affaires de 18,9 M€ au premier trimestre 2023, contre 19,6 M€ un an plus tôt, soit un repli de -3,4% reflètant un effet de base particulièrement exigeant - le premier trimestre 2022 ayant connu une forte croissance (+14,0%). Le segment Smart Grids s’affiche en légère hausse. Le segment Eau est stable en France et en retrait à l’international.

En dehors de l’effet de base, soulignons que la tendance sur un trimestre est peu significative, en particulier sur l’international car fortement impacté par l’inclusion ou non de projet sur la période.

Sur l’ensemble de l’activité Environment, le carnet de commandes est en progression et la dynamique de marché demeure très favorable, portée par des tendances de long terme.

Des objectifs confirmés

Fort de ce début d’année très positif, LACROIX maintient ses objectifs annuels. Le groupe anticipe à périmètre constant un chiffre d’affaires supérieure à 750 M€, soit une croissance d’au moins 6%, accompagnée d’une nouvelle appréciation de son EBITDA courant, supérieur à 50M€.

Prochains rendez-vous

Chiffre d’affaires du 2ème trimestre et du 1er semestre 2023 : 28 août 2023 après Bourse

Retrouvez les informations financières sur notre espace investisseurs

https://fr.lacroix-group.com/espace-investisseurs/

