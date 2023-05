Rogers et Shaw soutiennent les communautés touchées par les feux de forêt en Alberta

Versement d’un don de contrepartie jusqu’à concurrence d’un million de dollars à la Croix-Rouge canadienne

Accès au réseau Shaw Go WiFi à l’ensemble des Canadiennes et Canadiens touchés, peu importe le fournisseur avec lequel ils font affaire

Crédit proactif des frais pour le service sans-fil de Rogers et les services résidentiels de Shaw pour la clientèle touchée

CALGARY, Alberta, 09 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications Inc. a annoncé aujourd’hui son soutien aux résidentes et résidents de l’Alberta touchés par les feux de forêt dévastateurs. Ensemble avec Shaw, la société s’engage à ce que sa clientèle puisse garder le contact avec ses proches et les ressources essentielles, tout en contribuant aux efforts de secours immédiats sur le terrain. Le soutien de Rogers et de Shaw comprend ce qui suit :

Nous égalerons les dons versés à l’appel de fonds Incendies de 2023 en Alberta de la Croix-Rouge canadienne, jusqu’à concurrence d’un million de dollars. Textez le mot ROGERS au 30333 pour faire un don de 5 $ à l’appel de fonds qui sera doublé par Rogers.

Nous offrons l’accès au réseau Shaw Go WiFi à l’ensemble des communautés touchées et des centres d’hébergement (là où la technologie est offerte) afin que les résidentes et résidents puissent garder le contact, et ce, peu importe le fournisseur avec lequel ils font affaire.

Nous annulons les frais d’interurbains, de textos et d’utilisation excédentaire de données au Canada pour la clientèle touchée de Rogers, Fido et Shaw, du 4 mai 2023 au retour à la maison.

Nous créditons de façon proactive le compte des clientes et clients des services Internet, de ligne fixe et de télévision de Shaw qui subissent une perte de service ou qui sont évacués, et ce pour la période où ils n’ont pas eu accès à leurs services.

Nous mobilisons nos équipes sur place, et nos équipes techniques travaillent fort pour maintenir les services essentiels malgré les pannes de courant.

Nous fournissons du soutien médiatique payé afin d’appuyer l’appel de fonds de la Croix-Rouge canadienne.

Nous offrons des nouvelles de dernière heure et des reportages sur les canaux de Rogers Sports & Média en Alberta, y compris CityNews Edmonton, CityNews Calgary, CityNews 660 et CityNews 24/7 West.



Ensemble avec Shaw, Rogers est avec vous avant tout et s’engage à soutenir l’aide aux victimes des feux de forêt en Alberta.

