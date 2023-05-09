行业调查确定成功的生物技术临床试验策略

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澳大利亚悉尼, May 10, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 以亚太地区为中心的生物技术专业合同研究组织（CRO）Novotech与Citeline合作，对全球生物技术专业人员开展了一项调查，内容涉及他们当前和未来的临床管线前景、临床试验的主要挑战以及有关研究地点的观念转变。



该报告的一项重要发现是，32%的受访者最关切的问题是成本，29%的受访者最关切的问题则是患者招募。

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各公司正在寻求为持续和未来开发项目获得资金，该报告分享了在此背景下关于生物技术临床试验趋势和痛点的相关见解。

涉及的主要领域包括：

模式：当前管线与未来投资

主要的临床试验操作挑战

亚太地区的作用：中国和澳大利亚提供了关键优势

临床试验和CRO策略成功因素

该报告还涵盖了治疗领域的趋势及行业专业人士观点。

例如，根据该报告：“当被问及未来投资和开发最具前景的治疗类型时，CGT占据了榜首（26%），其次是mRNA（22%）和抗体治疗（19%）。”

Novotech为美国和欧洲的生物技术公司提供匠心独运的早期至晚期CRO服务。Novotech专注于亚太地区，并以提供高品质的快速临床试验而在该地区享有盛誉。

Novotech在全球领先的CRO中排名前十，是亚太细胞与基因治疗临床试验卓越奖和亚太合同研究组织年度最佳公司奖得主，在过去三年签署了45项领先研究中心合作伙伴协议。

关于Novotech Novotech-CRO.com

Novotech是以亚太地区为中心的领先生物技术合同研究组织（CRO），具有全球执行能力。Novotech是一家临床CRO，拥有实验室、I期设施、药物开发咨询服务和FDA监管专业知识，以及5000余个临床项目的相关经验，包括I期至IV期临床试验和生物等效性研究。Novotech致力于为亚太、美国及欧洲开展临床试验的生物技术客户提供服务。Novotech在全球拥有3000余名员工，在美国、欧洲和亚太地区设有34个办事处。