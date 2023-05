BlackRockᴹᴰ Canada annonce des distributions théoriques pour des FNB iShares

English French

TORONTO, 09 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée (« BlackRock Canada »), filiale en propriété exclusive indirecte de BlackRock, Inc. (« BlackRock ») (NYSE : BLK), a annoncé aujourd’hui des distributions théoriques réinvesties autres qu’en espèces (chacune, une « distribution théorique ») pour les FNB iShares ESG MSCI Canada Leaders Index ETF et iShares ESG MSCI EAFE Leaders Index ETF (chacun, le « FNB iShares »). Une distribution théorique a lieu lorsqu’une distribution est faite sous forme de parts, et que ces parts sont immédiatement consolidées avec les parts détenues avant la distribution, de sorte que le nombre total de parts détenues après la distribution est le même que le nombre de parts détenues avant la distribution.



Les distributions théoriques ont été effectuées en faveur de tous les porteurs de part inscrits de chaque FNB iShares, comme il est indiqué dans le tableau ci-dessous :

Dénomination du FNB iShares Symbole boursier Date de

référence Distribution

par part

autre qu’en

espèces iShares ESG MSCI Canada Leaders Index ETF XCLR 30 janvier 2023 0,46082 $ iShares ESG MSCI EAFE Leaders Index ETF XDLR 30 janvier 2023 1,37121 $

À la date de référence indiquée ci-dessus, chaque FNB iShares n’était pas admissible à titre de fiducie de fonds commun de placement en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « Loi de l’impôt »). et plus de 50 % de la valeur marchande de chaque FNB iShares était détenue par une ou plusieurs institutions financières. Il a été déterminé qu’à la date de référence, chaque FNB iShares était considéré comme une institution financière aux fins des règles en matière d’évaluation à la valeur du marché de la Loi de l’impôt.

La Loi de l’impôt prévoit des règles particulières pour la présomption de fin d’année d’imposition qui s’applique lorsqu’un contribuable devient ou cesse d’être une institution financière et pour le calcul du revenu des institutions financières. Ce calcul comprend notamment la réalisation et la comptabilisation à titre de revenu de l’ensemble des gains ou des pertes non réalisés relativement à un bien évalué à la valeur du marché détenu par l’institution financière à la fin d’une année d’imposition donnée lorsque les règles d’évaluation à la valeur du marché s’appliquent. À la date suivant la date de référence indiquée ci-dessus, chaque FNB iShares a cessé d’être une institution financière au sens de la Loi de l’impôt. En raison de ce changement de statut, chaque FNB iShares doit comptabiliser une fin d’année réputée aux fins de l’impôt et distribuer l’ensemble des revenus nets et des gains en capital réalisés nets gagnés ou réalisés, le cas échéant, jusqu’à la fin d’année réputée (qui correspond à la date de référence indiquée ci-dessus).

Au début de 2024, les attributs fiscaux de toutes les distributions effectuées pour chaque FNB iShares en 2023 seront communiqués aux courtiers par l’entremise de la Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée (CDS).

À propos de BlackRock

BlackRock vise à aider de plus en plus de gens à savourer un confort financier. À titre de fiduciaire pour le compte d’investisseurs et de fournisseur de premier plan de technologies financières et en rendant l’investissement plus facile et plus abordable, nous aidons des millions de gens à accumuler des épargnes qui leur serviront toute leur vie. Pour de plus amples renseignements sur BlackRock, veuillez visiter www.blackrock.com/corporate .

À propos de iShares

iShares tire parti des possibilités qu’offrent les marchés pour combler les besoins en constante évolution des investisseurs. Grâce à plus de 20 ans d’expérience, à une gamme de plus de 1 300 fonds négociés en bourse (FNB) de calibre mondial et à un actif sous gestion de plus de 3,07 billions de dollars américains au 31 mars 2023, iShares continue d’ouvrir la voie au secteur des finances. Les fonds iShares sont pourvus par l’équipe d’experts en gestion de portefeuille et du risque de BlackRock.

Les FNB iSharesMD sont gérés par Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être associés à un placement dans les FNB iShares. Veuillez lire le prospectus pertinent avant d’effectuer un placement. Les placements des fonds ne sont pas garantis, leurs valeurs varient fréquemment et le rendement passé n’est pas indicatif du rendement à venir. Les décisions en matière de fiscalité et de placement ainsi que toute autre décision connexe devraient être prises, le cas échéant, à la lumière des conseils d’un professionnel qualifié.

Personne-ressource pour les médias :

Reem Jazar

Courriel : reem.jazar@blackrock.com