Recursion firma acuerdos para la adquisición de Cyclica y Valence para fortalecer capacidades de química e IA generativa

Hindi German French Spanish

SALT LAKE CITY y TORONTO y MONTREAL, May 09, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Recursion (NASDAQ: RXRX), una empresa líder de tecnobiología en etapa clínica con la decodificación de biología para la industrialización del descubrimiento de fármacos, anunció hoy que firmó acuerdos para la adquisición de dos empresas en el espacio de descubrimiento de fármacos con IA: Cyclica y Valence .



“Recursion es pionera en la generación masiva y paralela de datos de -omics con aprendizaje automático a fin de mapear y navegar la biología para el descubrimiento de fármacos más rápido. Las adquisiciones estratégicas de Cyclica y Valence agregan capacidades líderes en la industria en química digital, así como aprendizaje automático e inteligencia artificial, que, combinados con nuestros laboratorios húmedos automatizados a gran escala y capacidades de supercomputación, nos permiten implementar lo que creo que es la solución de descubrimiento de fármacos más completa y basada en tecnología en el sector biofarmacéutico. Esperamos demostrar al mundo la prueba de los beneficios compuestos de este enfoque completo por medio de la rápida aceleración de nuestra proyecto y asociaciones. En medio de una carrera global acelerándose rápidamente por talentos tecnológicos, estas adquisiciones fortalecen a Recursion como el centro para los mejores y más brillantes en ML e IA que quieren reinventar cómo se descubren los fármacos", dijo Chris Gibson, Ph.D., cofundador y director ejecutivo de Recursion. “Estoy muy emocionado de dar la bienvenida a los equipos de Cyclica y Valence a Recursion, en especial en un momento tan dinámico en la historia cuando el aprendizaje automático y la inteligencia artificial crean cambios tan rápidos en todos los sectores”.

Cyclica , con sede en Toronto, desarrolló dos productos muy diferenciados en el espacio de química digital que se integrarán en RecursionOS. MatchMaker™ es un motor de aprendizaje profundo habilitado para IA que predice la polifarmacología de moléculas pequeñas como la base para el descubrimiento de fármacos de moléculas pequeñas. Es capaz de generalizarse a través del proteoma y utiliza estructuras AlphaFold2 así como modelos de homología. POEM™ (Pareto Optimal Embedding Model) es un modelo único de predicción de propiedades basado en similitudes. En contraste con otros modelos de predicción de IA, POEM utiliza varios tipos de huellas dactilares moleculares para describir moléculas, proporcionando una medida mucho más rica de similitud que conduce a una mayor precisión.

"Cyclica y Recursion creen en el valor de la industrialización del descubrimiento de fármacos", dijo Naheed Kurji, director ejecutivo y cofundador de Cyclica. "La combinación de nuestra predicción en todo el proteoma de las interacciones entre pequeñas moléculas y objetivos en el universo de datos de Recursion creará uno de los mayores conjuntos de datos biológicos y químicos que se adaptan al propósito en el espacio del descubrimiento de fármacos. Juntos, creo que Recursion tendrá un enorme impacto en la salud humana en los próximos años".

Valence , con sede en Montreal en Mila, el mayor instituto de investigación de aprendizaje profundo del mundo se compromete a desatar el máximo potencial del aprendizaje profundo en el proceso de descubrimiento de fármacos. La empresa es pionera en la aplicación del aprendizaje de datos bajos en el diseño de fármacos, desbloqueando la capacidad de diseñar moléculas pequeñas diferenciadas con propiedades y funciones mejoradas de conjuntos de datos muy pequeños, escasos o ruidosos para los métodos tradicionales de aprendizaje profundo. Valence posee una trayectoria incomparable de innovación en el aprendizaje automático molecular, incluyendo los mejores métodos de su clase para la biología estructural habilitada por IA, química generativa y optimización multiparamétrica, finalmente permitiendo el diseño de la mejor o la primera química frente a una biología desafiante.

“La integración del poderoso motor de química basado en IA de Valence en el sistema operativo diverso y rico en datos de Recursion ayudará a revelar el verdadero poder del descubrimiento de fármacos y química digital pioneros en IA”, dijo Daniel Cohen, director ejecutivo y cofundador de Valence Discovery. "Recursion es líder en el descubrimiento de fármacos habilitados por tecnología con una trayectoria comprobada de utilización de datos para descubrir una biología innovadora, y estoy muy contento de que nuestros equipos unan fuerzas y combinen sus respectivas fortalezas para promover rápidamente nuevos medicamentos para pacientes que los necesitan".

Uniendo fuerzas con la oficina de investigación de aprendizaje profundo de Recursion en Montreal, Valence se convertirá en un centro de investigación de inteligencia artificial y aprendizaje automático dirigido por Daniel Cohen con el asesoramiento continuo de Yoshua Bengio.

"La adquisición de Valence le da a Recursion la oportunidad de crear un verdadero centro de excelencia para algunas de las investigaciones de IA/ML más atractivas del mundo", dijo Yoshua Bengio, pionero del aprendizaje profundo y asesor científico de Recursion y Valence. "Con este grupo recién integrado centralizado en el ecosistema de Mila, el equipo de investigadores de Recursion en IA y ML para el descubrimiento de fármacos llega a una masa decisiva en un momento crucial en el desarrollo de nuevos algoritmos de IA para el descubrimiento científico".

Términos de las Adquisiciones

Recursion concertó acuerdos para la adquisición de Cyclica por un precio de compra de $ 40 millones y Valence por un precio de compra de $ 47.5 millones, en cada caso sujeto a los ajustes habituales del precio de compra de cierre y posterior al cierre. El precio de compra en las adquisiciones se pagará en forma de acciones ordinarias clase A de Recursion, acciones de una subsidiaria de Recursion intercambiables por acciones ordinarias de Recursion clase A y la asunción de algunas opciones en circulación de Valence y Cyclica. En ciertas circunstancias limitadas, Recursion puede pagar una contraprestación en efectivo nominal a los accionistas de Valence y Cyclica en lugar de tales acciones intercambiables o acciones ordinarias clase A de Recursion. Recursion no espera ningún cambio material en su flujo de efectivo como resultado de estas adquisiciones. Recursion espera que ambas adquisiciones se cierren en el segundo trimestre de 2023, sujeto a las condiciones de cierre aplicables.

Acerca de Recursion

Recursion es una empresa líder de tecnobiología en etapa clínica con la decodificación de biología para industrializar el descubrimiento de fármacos. Su misión es posible por Recursion OS, una plataforma desarrollada en base a diversas tecnologías que expande continuamente uno de los conjuntos de datos biológicos y químicos patentados más grandes del mundo. Recursion utiliza algoritmos de aprendizaje automático sofisticados para destilar de su conjunto de datos una colección de billones de relaciones de búsqueda en biología y química sin restricciones de inclinación humana. Al comandar una escala experimental masiva, hasta millones de experimentos de laboratorio húmedo semanales, y una escala computacional masiva, como propietarios y operadores de una de las supercomputadoras más poderosas del mundo, Recursion une tecnología, biología y química para avanzar el futuro de la medicina.

Recursion tiene su sede en Salt Lake City, donde es miembro fundador de BioHive , el grupo del sector de ciencias biológicas de Utah. Recursion también tiene oficinas en Toronto, Montreal y el Área de la Bahía de San Francisco. Para más información visite, www.Recursion.com , o síganos en Twitter y LinkedIn .

Acerca de Cyclica

Cyclica, como una empresa de neo-biotecnología avanza de forma eficaz un portafolio de descubrimiento de fármacos robusto y sostenible y líder en el sector, centrado en el SNC, oncología y enfermedades autoinmunes. Cyclica desarrolló la única plataforma generalizable en todo el proteoma, ampliando el espacio objetivo para objetivos de datos bajos, incluidas las estructuras AlphaFold2, los PPI y los objetivos oncogénicos mutantes. Cyclica reunió un equipo diverso y experimentado de biólogos, químicos, informáticos y profesionales de negocios colectivamente apasionados por cambiar el paradigma del descubrimiento de fármacos. Al explorar lo inexplorado y descubrir fármacos aún no descubiertos, Cyclica se esfuerza por impactar la salud del paciente como nunca antes. Para más información, visite: www. cyclicarx.com .

Acerca de Valence Discovery

Valence aprovecha una revolución en la computación para mejorar la salud humana. La empresa es líder en el desarrollo e implementación de tecnologías basadas en IA y física que habilitan el diseño de pequeñas moléculas diferenciadas con propiedades y funciones perfeccionadas. Posteriormente a las asociaciones de gran éxito con empresas líderes de biotecnología y farmacéuticas, y una trayectoria incomparable de innovación publicada en las principales revistas y conferencias de IA, Valence desarrolló un equipo de veteranos del sector interdisciplinario y especialistas computacionales centrados en avanzar rápidamente un portafolio de programas internos de descubrimiento de fármacos. Valence lanzada públicamente en 2021, cuenta con el respaldo de los principales inversores en biotecnología y tecnología profunda, y tiene su sede en Montreal. Para más información, visite www.valencediscovery.com .

Contacto de Medios

Media@Recursion.com

Contacto de Inversor

Inversor@Recursion.com

Declaraciones prospectivas

Este documento contiene información que incluye o se basa en "declaraciones prospectivas" dentro del significado de la Ley de Reforma de Litigio de Valores de 1995, incluyendo, sin limitación, los relacionados con el momento oportuno y el cierre de las adquisiciones de Cyclica y Valence y los resultados y beneficios esperados de dichas adquisiciones; Recursion OS y otras tecnologías; planes y rendimiento empresarial y financiero, incluida el flujo de efectivo; y todas las demás declaraciones que no son hechos históricos. Las declaraciones prospectivas pueden o no incluir palabras de identificación tales como "plan", "hará", "espera", "anticipa", "pretende", "cree", "potencial", "continúa" y términos similares. Estas declaraciones están sujetas a riesgos e incertidumbres conocidos o desconocidos que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los expresados o sugeridos en dichas declaraciones, incluyendo, sin limitación: desafíos inherentes a la investigación y el desarrollo farmacéutico, incluidos el momento oportuno y los resultados de los programas preclínicos y clínicos, donde el riesgo de falla es alto y la falla puede ocurrir en cualquier etapa antes o después de la aprobación regulatoria debido a la falta de suficiente eficacia, consideraciones de seguridad u otros factores; nuestra capacidad para aprovechar y mejorar nuestra plataforma de descubrimiento de fármacos; nuestra capacidad para obtener financiamiento para actividades de desarrollo y otros propósitos corporativos; el éxito de nuestras actividades de colaboración; nuestra capacidad para obtener la aprobación regulatoria y, en última instancia, comercializar candidatos a fármacos; nuestra capacidad para obtener, mantener y hacer cumplir las protecciones de propiedad intelectual; ataques cibernéticos u otras interrupciones en nuestros sistemas tecnológicos; nuestra capacidad para atraer, motivar y retener empleados importantes y administrar nuestro crecimiento; inflación y otros problemas macroeconómicos; y otros riesgos e incertidumbres como los descritos bajo el título “Factores de riesgo” en nuestras presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, incluido nuestro Informe Anual en el Formulario 10-K. Todas las declaraciones prospectivas se basan en las estimaciones, proyecciones y suposiciones actuales de la administración, y Recursion no asume ninguna obligación de corregir o actualizar dichas declaraciones, ya sea como resultado de nueva información, desarrollos futuros o de otro tipo, excepto en la medida requerida por la ley aplicable.