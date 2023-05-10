LeddarTech 于 5 月 22 日至 24 日在以色列特拉维夫 EcoMotion 2023 展示其屡获殊荣的传感器融合与感知软件及产品 LeddarVision

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魁北克, May 10, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech®，一家提供创新的低层传感器融合和感知 ADAS 及 AD 软件技术的汽车软件公司，该技术具有可扩展性和灵活性，提供高性能，今天宣布将作为银牌赞助商参加在以色列特拉维夫举行的 EcoMotion Week 2023。



该公司由以色列的技术专家领导，将在其展位上展示其屡获殊荣的技术，并为与会代表提供在 LeddarCar 上亲身体验该技术的机会。此外，LeddarTech 的首席技术官将在活动中主持一个小组讨论。

参观 LeddarTech 的技术展示，其中包括 LeddarVision ™，一个高性能、低成本、可扩展、硬件无关的低层传感器融合和感知解决方案，适用于汽车和越野 ADAS 和 AD 应用。观察该软件在不同程度的自主性和各种情景下的高性能，例如通过屡获殊荣的演示仪表板查看极端天气条件下的表现。

探索

LeddarVision Front-View (LVF) 汽车软件产品系列解决了开发 L2/2+ ADAS 应用时面临的挑战，如解决了安全问题，并能以低成本提供高性能的可扩展融合与感知软件。这两种不同的产品是全面的低层融合和感知软件堆栈，可将 L2/2+ ADAS 应用的传感器模式进行最佳组合，实现五星级 NCAP 2025/GSR 2022。







LeddarVision 前视（入门级）(LVF-E)：该产品实现了性能突破，可能将传感器有效范围扩大一倍，实现了仅采用三个传感器的可行解决方案。







LeddarVision 前视（高级）(LVF-H)：传感器配置扩展到基于单个 3 兆像素 120 度摄像头和 5 个雷达的 1V5R, LVF-H 堆栈将感知支持扩展到高速公路辅助应用，包括 160 km/h 的自适应巡航控制，200 米航程和半自动变道。

LeddarVision Surround (LVS-2+) 可有效将 LVF 前视产品系列的 1VxR 传感器配置扩展为 5V5R 配置，加强了对交通堵塞辅助 (TJA) 和高速公路辅助 (HWA) 应用的支持。另外还可以应用自动变道、超车和时速提升的自适应巡航控制 (ACC) 等。

驾驶演示：现场体验 LeddarCar - 汽车一级和二级供应商以及原始设备制造商代表可应邀预定 LeddarTech 的 LeddarVision 低层融合和感知软件技术的道路驾驶演示。

参与：LeddarTech 的首席技术官 Pierre Olivier 将主持名为“自动驾驶汽车 360：使用案例”的小组讨论

预先安排会议查看产品演示或现场体验 LeddarCar。

关于 EcoMotion

EcoMotion 是一个充满活力并不断成长的智能出行社群，拥有 650 多家初创企业和 15,000 名社群成员。EcoMotion 是以色列创新研究院（非政府组织）与以色列交通及道路安全部以及经济和工业部共同成立的合资企业。

关于 LeddarTech

LeddarTech 是一家成立于 2007 年的全球性软件公司，开发并供应综合感知软件解决方案，从而实现 ADAS 和自动驾驶应用的部署。LeddarTech 的汽车级软件应用高级人工智能和计算机视觉算法来生成精确 3D 环境模型，实现更优质的驾驶决策和更安全的导航。OEM 和 1-2 级供应商可利用这种高性能、可扩展、低成本的技术，高效地实施汽车和越野车 ADAS 解决方案。

LeddarTech 负责的多项遥感创新已获得或申请了 150 多项专利，以增强 ADAS 和 AD 功能。为使全球的汽车机动性更安全、更有效率、可持续发展并且价格可负担，对周围环境更灵敏的感知能力至关重要，正是这一点推动 LeddarTech 成为被最广泛采用的传感器融合与感知软件解决方案。

有关 LeddarTech 的更多信息，请访问 www.leddartech.com 和 LinkedIn、Twitter、Facebook 及 YouTube。

联系人：

Daniel Aitken, Vice-President, Global Marketing, Communications and Investor Relations, LeddarTech Inc.

电话：+ 1-418-653-9000 分机 232 daniel.aitken@leddartech.com

投资者关系联系人及网址：InvestorRelations@leddartech.com

https://investors.leddartech.com/

Leddar、LeddarTech、LeddarVision、LeddarSP、VAYADrive、VayaVision 及相关标识均为 LeddarTech Inc. 及其子公司的商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标记是或可能是商标或注册商标，用于识别其各自所有者的产品或服务。