LeddarTech 於 5 月 22 日至 24 日在以色列特拉維夫 EcoMotion 2023 展示其屢獲殊榮的傳感器融合與感知軟件及產品 LeddarVision

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魁北克, May 10, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech®，一家提供創新的低層傳感器融合和感知 ADAS 及 AD 軟件技術的汽車軟件公司，該技術具有可擴展性和靈活性，提供高性能，今天宣布將作為銀牌贊助商參加在以色列特拉維夫舉行的 EcoMotion Week 2023。



該公司由以色列的技術專家領導，將在其展位上展示其屢獲殊榮的技術，並為與會代表提供在 LeddarCar 上親身體驗該技術的機會。此外，LeddarTech 的技術總監將在活動中主持一個小組討論。

參觀 LeddarTech 的技術展示，其中包括 LeddarVision ™，一個高性能、低成本、可擴展、硬件無關的低層傳感器融合和感知解決方案，適用於汽車和越野 ADAS 和 AD 應用。觀察該軟件在不同程度的自主性和各種情景下的高性能，例如透過屢獲殊榮的演示儀表板查看極端天氣條件下的表現。

探索

LeddarVision Front-View (LVF) 汽車軟件產品系列解決了開發 L2/2+ ADAS 應用時面臨的挑戰，如解決了安全問題，並能以低成本提供高性能的可擴展融合和感知軟件。這兩種不同的產品是全面的低層融合和感知軟件堆棧，可將 L2/2+ ADAS 應用的傳感器模式進行最佳組合，實現五星級 NCAP 2025/GSR 2022。







LeddarVision 前視（入門級）(LVF-E)：該產品實現了性能突破，可能將傳感器有效範圍擴大一倍，實現了僅採用三個傳感器的可行解決方案。







LeddarVision 前視（高級）(LVF-H)：傳感器配置擴展到基於單個 3 兆像素 120 度攝像頭和 5 個雷達的 1V5R, LVF-H 堆棧將感知支持擴展到高速公路輔助應用，包括 160 km/h 的自適應巡航控制，200 米航程和半自動變道。

LeddarVision Surround (LVS-2+) 可有效將 LVF 前視產品系列的 1VxR 傳感器配置擴展為 5V5R 配置，加強了對交通堵塞輔助 (TJA) 和高速公路輔助 (HWA) 應用的支援。它還可以應用自動變道、超車和擴大速度範圍的自適應巡航控制 (ACC) 等。

駕駛隨行：現場體驗 LeddarCar - 汽車一級和二級供應商以及原始設備製造商代表可應邀預定 LeddarTech 的 LeddarVision 低層融合和感知軟件技術的道路駕駛示範。

參與：LeddarTech 的技術總監 Pierre Olivier 將主持名為「自動駕駛汽車 360：使用案例」的小組討論

預先安排會議查看產品演示或現場體驗 LeddarCar。

關於 EcoMotion

EcoMotion 是一個充滿活力並不斷成長的智能出行社群，擁有 650 多家初創企業和 15,000 名社群成員。EcoMotion 是以色列創新研究院（非政府組織）與以色列交通及道路安全部以及經濟和工業部共同成立的合資企業。

關於 LeddarTech

LeddarTech 是一家成立於 2007 年的全球性軟件公司，開發並供應綜合感知軟件解決方案，從而實現 ADAS 和自動駕駛應用的部署。LeddarTech 的汽車級軟件應用高級人工智能和計算機視覺算法來生成精確的 3D 環境模型，實現更優質的駕駛決策和更安全的導航。OEM 和 1-2 級供應商可利用這種高性能、可擴展、低成本的技術，高效地實施汽車和越野車 ADAS 解決方案。

LeddarTech 負責的多項遙感創新已獲得或申請了 150 多項專利，以增強 ADAS 和 AD 功能。為使全球的汽車機動性更安全、更有效率、可持續發展並且價格可負擔，對周圍環境更靈敏的感知能力至關重要，正是這一點推動 LeddarTech 成為被最廣泛採用的傳感器融合與感知軟件解決方案。

如欲了解 LeddarTech 其他資訊，可造訪 www.leddartech.com 或關注 LinkedIn、Twitter、Facebook 以及 YouTube。

聯絡方式：

LeddarTech Inc. 全球營銷、通訊與投資者關係部副總裁，Daniel Aitken

電話：+ 1-418-653-9000 分機 232 daniel.aitken@leddartech.com

投資者關係聯絡方式與網站：InvestorRelations@leddartech.com

https://investors.leddartech.com/

Leddar、LeddarTech、LeddarVision、LeddarSP、VAYADrive、VayaVision 及相關標識均為 LeddarTech Inc. 及其子公司的商標或註冊商標。所有其他品牌、產品名稱和標記是或可能是商標或註冊商標，用於識別其各自所有者的產品或服務。