English Danish

Selskabsmeddelelse

10. maj 2023

Meddelelse nr. 17

NKT A/S 1. kvartal 2023: 34% organisk vækst og rekordhøjt operationelt EBITDA

NKT CEO Claes Westerlind siger:

- Jeg er begejstret over at være trådt ind i rollen som CEO og bygge videre på det stærke fundament, der er skabt i de seneste år. I løbet af 1. kvartal 2023 har vi haft betydelig organisk vækst i omsætningen og den højeste kvartalsvise operationelle EBITDA nogensinde opnået, hvilket betød, at vi hævede de finansielle forventninger for hele året.

I løbet af kvartalet annoncerede vi betydelige højspændingsordrer til levering af kabler til havvindmølleparker i Holland og Storbritannien. Den høje ordreindgang siden starten af ​​2023 betyder, at vi har besluttet at udvide højspændingsfabrikken i Karlskrona, Sverige. Det vil være helt centralt for vores strategi, at levere på dette i de kommende år.

Finansielle nøgletal

EUR mio. 1. kvt. 2023 1. kvt. 2022 Omsætning* 422 319 Organisk vækst 34% 7% Operationelt EBITDA 56,9 38,3 Operationel EBITDA-margin* 13,5% 12,0%



*Std. Metalpriser

Finansielle forventninger til 2023

De finansielle forventninger er uændrede i forhold til selskabsmeddelelse nr. 12 af 26. april 2023, hvor de oprindelige finansielle forventninger blev opdateret.

Omsætningen (i std. metalpriser) forventes at blive ca. EUR 1,8-1,9 mia. og operationel EBITDA forventes at blive ca. EUR 200-230 mio.

Positiv udvikling i omsætning og operationelt EBITDA

I 1. kvartal 2023 voksede NKT’s omsætning (i std. metalpriser) med EUR 103 mio. sammenlignet med 1. kvartal 2022, svarende til 34% organisk vækst. Fremgangen var drevet af øget omsætning i alle tre forretningsområder.

Drevet af den høje stigning i omsætningen steg det operationelle EBITDA til EUR 56,9 mio. i 1. kvartal 2023, en stigning på EUR 18,6 mio. fra 1. kvartal 2022. De forbedrede finansielle resultater blev hovedsagelig drevet af Solutions og Applications. Det rekordhøje niveau for udførelse af højspændingsordrer fra ordrebeholdningen i Solutions kombineret med fortsat genopretning i Applications løftede indtjeningsniveauet. Forbedringen i Service & Accessories var mere moderat, da der ikke blev udført offshore-reparationsarbejde i 1. kvartal 2023.

I 1. kvartal 2023 tog ordrebeholdningen af højspændingsprojekter endnu et væsentligt skridt op til et nyt rekordhøjt niveau på EUR 7,0 mia. (EUR 6,3 i std. metalpriser). De mest betydningsfulde ordrer var de tre turnkey-højspændingskabelprojekter for havvindzonerne IJmuiden Ver og Nederwiek i Holland og kontrakten om levering af eksportkabelsystemet til havvindprojektet Hornsea 3 i Storbritannien.

NKT har indgået en joint venture-aftale med det taiwanske kabelselskab Walsin Lihwa om teknisk support til opførelsen af den første fabrik til produktion af søkabler i Taiwan. Ud over oprettelsen af et joint venture omfatter aftalen også en serviceaftale om opførelse af fabrikken og en aftale om licens på NKT-teknologi til joint venture-selskabet. Fabrikken forventes at være i drift i 2027.

Telekonference

NKT A/S afholder en telekonference for investorer og finansanalytikere 10. maj 2023 kl. 11.30. Den præsentation, der vil blive brugt på mødet, vil være tilgængelig før telekonferencens start. For at deltage venligst tilmeld dig og tilgå mødet på investors.nkt.com

Kontakt

Investor Relations: Michael Nass Nielsen, Head of Investor Relations, tlf.: +45 2494 1654

Presse: Louise Westh Naldal, Head of Group Communications, tlf.: +45 2982 0022

Vedhæftede filer