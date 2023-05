English French Italian

EssilorLuxottica e Chalhoub Group sottoscrivono un contratto di joint venture volto alla crescita del retail ottico nell’area del Consiglio di cooperazione del Golfo (“GCC")

Le due aziende mirano a delineare la categoria eyewear nell’area , grazie a un servizio al cliente e a un’esperienza d’acquisto eccellenti

La joint venture prevede l’apertura di punti vendita monomarca e multimarca per Ray-Ban, Persol, Oliver Peoples e David Clulow





Charenton-le-Pont, Francia e Dubai, Emirati Arabi Uniti, (10 maggio 2023) – EssilorLuxottica e Chalhoub Group annunciano un accordo di joint-venture per sviluppare la rete retail eyewear nell’area del Golfo Persico. L'accordo mira a delineare la categoria dell’eyewear e raggiungere nuovi livelli di servizio al cliente, mettendo a fattor comune l'esperienza, la tecnologia e i marchi di EssilorLuxottica nel settore dell’eyewear con la profonda conoscenza dei consumatori locali e l’esperienza di acquisto eccellente proposta da Chalhoub Group.

La nuova partnership rappresenta un passo importante per EssilorLuxottica per accrescere la visibilità e gli standard della categoria eyewear, rafforzando il legame dei consumatori con i marchi premium di alta qualità. L’accordo supporterà inoltre l’espansione di Chalhoub Group in un settore, quello dell’ottica, in rapida crescita, valorizzandone l’esperienza nel retail di lusso.

Francesco Milleri, Presidente e Amministratore Delegato di EssilorLuxottica, ha commentato: “Siamo felici di collaborare con Chalhoub Group nello sviluppo della categoria eyewear in un’area particolarmente dinamica come quella del GCC. Questo ci consentirà di sostenere anche i nostri attuali clienti ottici, una rete profondamente radicata nell’area a cui continueremo a offrire prodotti e soluzioni di alta qualità. Con la vasta conoscenza e la presenza retail di Chalhoub Group nella regione, potremo rafforzare la visibilità e la qualità dell'intero settore, anche in ottica omnicanale, offrendo un'esperienza d’acquisto più coinvolgente per i consumatori".

Patrick Chalhoub, Presidente di Chalhoub Group, ha dichiarato: “Entriamo nella categoria degli occhiali e in un settore con un potenziale di crescita significativo, anche in termini di innovazione, e che registra una forte domanda da parte dei nostri clienti del lusso nell’area. In questo senso, EssilorLuxottica è un partner ideale con i suoi prodotti alla moda e dal design raffinato e il suo portafoglio marchi; gli importanti valori che portano avanti, primo fra tutti quello di aiutare le persone a "vedere meglio e vivere meglio", insieme alle ambizioni di crescita nell’area del GCC, vanno di pari passo con il nostro desiderio di ispirare e servire con qualità e gusto i nostri clienti".

Verranno inaugurati negozi monomarca e multimarca dedicati ai principali e più iconici marchi globali di EssilorLuxottica, tra cui Ray-Ban, Persol e Oliver Peoples, ampliando la presenza del Gruppo nell’area del Golfo Persico. L'esclusivo concept multimarca di occhiali di lusso, David Clulow - nato nel Regno Unito e ben noto tra i consumatori mediorientali che vivono a Londra – aprirà nuovi punti vendita con un'esperienza d’acquisto ancora più esclusiva, un servizio impareggiabile, e le migliori innovazioni del settore.

EssilorLuxottica è un leader globale nella progettazione, produzione e distribuzione di lenti oftalmiche, occhiali da vista e da sole. Costituita nel 2018, la sua mission è aiutare il mondo a vedere meglio e vivere meglio. L’azienda unisce le competenze complementari di due pionieri nel settore, uno nelle tecnologie all’avanguardia per lenti oftalmiche e l’altro nella realizzazione di occhiali da vista e da sole iconici, definendo nuovi standard nel settore dei prodotti per la cura della vista e nell’esperienza dei consumatori. Marchi iconici come Ray-Ban e Oakley nell’eyewear, Varilux e Transitions nelle lenti, Sunglass Hut, LensCrafters, Salmoiraghi & Viganò e GrandVision nel retail ottico e sole globale fanno parte della famiglia EssilorLuxottica. Con circa 190.000 dipendenti, nel 2022 EssilorLuxottica ha registrato ricavi pro forma consolidati di 24,5 miliardi di Euro. EssilorLuxottica è quotata sul mercato Euronext Paris ed è inclusa negli indici Euro Stoxx 50 e CAC 40. ISIN: FR0000121667; Reuters: ESLX.PA; Bloomberg:EL:FP. Per maggiori informazioni: www.essilorluxottica.com

Da oltre sei decenni, Chalhoub Group è partner e creatore di esperienze di lusso in Medio Oriente. Il Gruppo, nel suo sforzo di eccellere come rivenditore ibrido, ha rafforzato i propri servizi di distribuzione e marketing con un portafoglio di otto marchi di proprietà e oltre 300 marchi internazionali nelle categorie lusso, bellezza, moda e lifestyle. Più recentemente, il Gruppo ha ampliato le proprie competenze in nuove categorie dagli orologi di lusso, ai gioielli fino agli occhiali. Chalhoub Group ha a cuore i propri clienti. Che si reinventi costantemente o si concentri sull'innovazione per fornire esperienze di lusso in oltre 750 negozi esperienziali, online e tramite app, ogni punto vendita vuole affascinare il cliente. Oggi, Chalhoub Group conta 14.000 professionisti qualificati e di talento in sette paesi, il cui impegno comune ha portato il Gruppo a classificarsi terzo in Medio Oriente e primo in Arabia Saudita come Great Place to Work®. Per continuare il percorso di innovazione, il Gruppo ha creato "The Greenhouse", che non è solo un hub di innovazione, ma anche uno spazio incubatore e acceleratore per start-up e piccole imprese nella regione e a livello internazionale. Questa è solo una delle numerose iniziative intraprese dal Gruppo per reinventarsi, catalizzate da lungimiranza e a prova di futuro. Il Gruppo ha anche incorporato la sostenibilità al centro della sua strategia aziendale con un chiaro impegno nei confronti delle persone, dei partner e del pianeta, è anche membro della Comunità del Global Compact delle Nazioni Unite e firmatario dei Principi di emancipazione femminile.



