Innofactor Oyj: Omien osakkeiden mitätöinti

Innofactor Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä ja -äänimäärä 10.5.2023 klo 9.30

Innofactor Oyj:n hallitus on päättänyt mitätöidä yhteensä 1 044 534 kappaletta Yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta. Mitätöitävät osakkeet on hankittu 5.10.2021 ja 28.9.2022 tiedotettujen omien osakkeiden hankinnan puitteissa.

Omien osakkeiden mitätöinnin merkintä Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin tapahtuu arviolta toukokuun loppuun mennessä. Ennen omien osakkeiden mitätöintiä Innofactor Oyj:n rekisteröityjen osakkeiden kokonaismäärä on 37 388 225. Mitätöinnin rekisteröinnin jälkeen Innofactorin Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä tulee olemaan yhteensä 36 343 691 kappaletta ja niihin liittyvä kokonaisäänimäärä yhteensä 36 343 691 ääntä.

Mitätöinnin jälkeen Innofactor Oyj:llä ei ole hallussaan yhtään Yhtiön omaa osaketta. Osakkeiden mitätöinti ei vaikuta Innofactor Oyj:n osakepääomaan.





Espoossa 10.5.2023

INNOFACTOR OYJ

Hallitus





