Fortsatt starkt premie- och försäkringsresultat för Sampo

Hög premietillväxt på 5 procent för koncernen trots negativa valutaeffekter tack vare prisökningar, hög förnyelsegrad och framsteg på viktiga tillväxtområden

Försäkringsresultatet ökade med 21 procent jämfört med förra året till 292 miljoner euro och koncernens totalkostnadsprocent förbättrades med 2,2 procentenheter till 84,0 procent

Resultatet före skatt var 359 miljoner euro, vilket motsvarar en ökning med 30 procent jämfört med förra året efter justering för IFRS 9 (277), men en nedgång jämfört med redovisat basvärde (692)

Sampos balansräkning är fortsatt stark, med en solvensgrad på 208 procent, inklusive upplupen utdelning, och en finansiell hävstång på 27,2 procent, efter annonserade kapitalutskiftningar

Sampo Abp:s styrelse har föreslagit för bolagsstämman att Mandatum separeras från koncernen genom en partiell delning av Sampo Abp

Nyckeltal

EURm 1–3/2023 1–3/2022 Förändring, % Resultat före skatt (skadeförsäkring) 359 692 -48 If 337 495 -32 Topdanmark 63 15 325 Hastings 10 21 -55 Holding -45 164 — Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 271 773 -65 Försäkringsresultat 292 242 21 Förändring Vinst per aktie (EUR) 0,53 1,42 -0,90 Operativt resultat per aktie (EUR) 0,51 N/A — Avkastning på eget kapital (till verkligt värde) 8,6 7,3 1,3 Resultat före skatt (justerat för IFRS 9), EURm* 359 277 30%



Jämförelsetalen för 2022 har räknats om för IFRS 17, men inte för IFRS 9, vilket innebär att vissa siffror (bl.a. avkastning på investeringar) inte är helt jämförbara mellan rapportperioderna. Nettovinst för aktieägarna, vinst per aktie och avkastning på eget kapital inkluderar resultaten från livsförsäkringsverksamheten. Mandatum är klassificerad som ”avvecklad operation” (eng. discontinued operations) från och med 31 mars 2023.

*För att öka jämförbarheten anges koncernens resultat före skatt (skadeförsäkringsverksamheten) för föregående år enligt IFRS 9, vilket avspeglar värdeförändringarna på marknaden.

Siffrorna i den här rapporten har inte reviderats.

Sampokoncernens finansiella mål för 2021-2023

Mål januari-mars 2023 Koncern 4-6 procent genomsnittlig årlig ökning av försäkringsresultat 21% Koncernens totalkostnadsprocent: under 86% 84,0% Solvensgrad: 170-190% 213% (208% med upplupen utdelning) Finansiell hävstång: under 30% 23,7% (27,2% med annonserade kapitalutskiftningar) If Totalkostnadsprocent: under 85% 82,4% Hastings Driftskostnadsprocent: under 88% 93,3%

Koncernchefens kommentar

Sampo har haft en bra inledning på 2023 med stabila resultat i alla våra verksamheter. Koncernens försäkringsresultat ökade med 21 procent jämfört med förra året till 292 miljoner euro och resultatet före skatt ökade med 30 procent till 359 miljoner euro, efter justering för IFRS 9 under jämförelseperioden. Jag gläder mig åt den positiva utveckling för våra organiska tillväxtinitiativ, både i Norden och Storbritannien, där vi har kapitaliserat på vår starka ställning.

Vår nordiska skadeförsäkringsverksamhet gjorde mycket goda resultat första kvartalet, trots det tuffa vintervädret som höll i sig en bra bit in i mars. Totalkostnadsprocenten för If minskade med 1,5 procentenheter till 82,4 procent och premierna ökade med 6 procent på en valutajusterad basis. Resultatet från försäkringstjänster ökade därmed med 10 procent jämfört med förra året. Vi har fortsatt att justera priserna efter den väntade ökningen av antalet skadeanmälningar som låg på ungefär samma nivå som under fjärde kvartalet. Prognosen för Ifs totalkostnadsprocent har förbättrats till 82–84 procent från en nivå under 85 procent.

Våra initiativ för organisk tillväxt i de nordiska länderna har fått upp farten på allvar – både inom personförsäkringar och segmentet för små- och medelstora företag. Personförsäkringspremierna ökade med 12 procent under det första kvartalet jämfört med samma period förra året, medan tillväxten inom SME-segmentet och ett stort antal förnyanden hjälpte företagssidan att nå en valutajusterad tillväxt av bruttopremieinkomsten på 7 procent. Inom privat egendom har utvecklingen fortsatt varit positiv i linje med förra årets uppåtgående trend. Förnyelsegraden ligger på en fortsatt hög nivå i alla affärsområden.

I Storbritannien reagerar marknaden på den låga lönsamhet som rapporterades 2022. Prisökningarna på marknaden i stort tilltog under första kvartalet, vilket innebar att Hastings uppnådde en premietillväxt på 39 procent i lokal valuta, främst tack vare högre genomsnittspremier. Stigande priser leder också till ökad kundrörlighet, vilket kan skapa större möjligheter att vinna nya affärer om priserna fortsätter att stiga. Samtidigt fortsatte den positiva utvecklingen inom hemförsäkring med 36 procent tillväxt jämfört med förra året till 448 000 kunder. Skadeersättningskostnaderna fortsätter vara utmanande. Det dåliga vädret under det första kvartalet drev upp skadeanmälningsfrekvensen och den fortsatta ökningen av antalet skadeanmälningar pressar ner Hastings marginaler.

Volatiliteten på kapitalmarknaden fortsatte under första kvartalet, men Sampos investeringsteam har hanterat situationen mycket skickligt. Koncernen har mycket låg exponering mot många av de största riskområdena, så som kommersiella fastigheter, och Mandatum hade ett nettoinflöde på 291 miljoner euro under det första kvartalet, en ökning med 16 procent jämfört med förra året, trots det osäkra läget. Detta följer på ett starkt 2022, då företaget uppnådde ett positivt nettoinflöde varje kvartal, och är ett bevis på den goda service Mandatum erbjuder och kundernas förtroende för företaget. I kombination med positiva marknadseffekter växte Mandatums förvaltade fondförsäkrings- och tredjepartstillgångar med 5 procent till 10,8 miljarder.

Gällande vår strategi: Efter en tids noggrant övervägande föreslog Sampo Abp:s styrelse den 29 mars 2023 att Mandatum ska separeras från koncernen genom partiell delning. Därmed skulle Sampo bli en renodlad skadeförsäkringskoncern i enlighet med vår strategi, vilket möjliggör en högre och uthålligare avkastning på kapital. Jag tror dock att delningen även skulle gynna genom att möjliggöra för företaget att satsa mer fokuserat på ökad tillväxt. Förslaget kommer att behandlas på bolagsstämman den 17 maj 2023.

Den här kvartalsrapporten är den sista med Björn Wahlroos, eller ”Nalle” som han ofta kallas. Han har varit Sampos styrelseordförande sedan 2009 och var dessförinnan koncernchef. Jag vill tacka Nalle för hans stora engagemang och insatser för Sampo under 20 års tid, och även om han lämnar företaget den 17 maj kommer vi att behålla det knivskarpa fokus på lönsamhet och värdeskapande han har ingjutit i koncernen under sin tid här.

Torbjörn Magnusson

koncernchef



Framtidsutsikter för 2023

För Sampokoncernens skadeförsäkringsverksamhet väntas försäkringsmarginalerna uppnå de mål som har fastställts för åren 2021–2023. På koncernnivå siktar Sampo mot en totalkostnadsprocent på under 86 procent, medan målet för det största dotterbolaget If P&C ligger under 85 procent. För Hastings är målet en driftskostnadsprocent under 88 procent. Efter första kvartalets goda resultat har prognosen för If P&C:s totalkostnadsprocent 2023 förbättrats till 82–84 procent.

Totalkostnads- och driftskostnadsprocenten för Sampokoncernens skadeförsäkringsverksamhet påverkas av en volatilitet, som i sin tur påverkas av faktorer som vädermönster, större skadeärenden och utvecklingen under föregående år. Dessa effekter är särskilt påtagliga i enskilda segment och affärsområden, bland annat den danska och brittiska verksamheten.

Utvecklingen på kapitalmarknaderna kommer att ha stor påverkan på nettoresultatet. För Topdanmark hänvisas till den resultatprognosmodell företaget publicerar varje kvartal.



Finansiella höjdpunkter under januari–mars 2023

Sampo redovisade resultaten för första kvartalet enligt den nya redovisningsstandarden ”IFRS 17 Försäkringsavtal,” samt enligt ”IFRS 9 finansiella instrument”. Jämförelsetalen för 2022 har räknats om för IFRS 17, men inte för IFRS 9, vilket innebär att vissa siffror (bl.a. avkastning på investeringar) inte är helt jämförbara mellan rapportperioderna.

Sampokoncernens skadeförsäkringsverksamhet har inlett 2023 på ett bra sätt. Tecknade premier (brutto) och andra intäkter från försäkringsavtal ökade med 5 procent till 2 986 miljoner euro (2 849) tack vare den positiva utvecklingen i koncernen som helhet. I de nordiska länderna ligger intäktsökningen fortsatt på en bra nivå på valutajusterad basis tack vare prisökningar och en fortsatt hög förnyelsegrad. Koncernen hade framförallt en positiv utveckling inom privata personförsäkringar, privata fastigheter och SME-segmentet samt höga förnyelsesiffror vid årsskiftet, vilket minskade de negativa effekterna av den låga nybilsförsäljningen i Norden. If:s redovisade premiesiffror har påverkats negativt av ogynnsamma valutaförändringar, i synnerhet försvagningen av den svenska kronan mot euron. Den höga premietillväxten i Storbritannien under första kvartalet sticker ut, med en ökning på 39 procent i lokal valuta till följd av högre genomsnittspremier och en fortsatt stadig kundtillväxt inom hemförsäkringar. Det totala antalet aktiva kundförsäkringar i Storbritannien ökade med 4 procent jämfört med förra året.

Koncernens försäkringsresultat uppgick till 292 miljoner euro (242), vilket motsvarar en ökning på 21 procent jämfört med förra året, och koncernens totalkostnadsprocent förbättrades med 2,2 procentenheter till 84,0 procent (86,2). Försäkringsresultatet berodde delvis på en positiv utveckling i de nordiska länderna när effekterna av första kvartalets hårda väder kompenserades av det positiva utfallet för stora ersättningskrav och högre diskonteringsräntor (jämfört med förra året). Ifs justerade riskprocent ökade med 0,3 procentenheter jämfört med förra året, exklusive diskonteringsränteeffekter. Skadefrekvenserna under jämförelseperioden påverkades delvis av pandemirestriktionerna. I Storbritannien påverkades marginalerna av de väderrelaterade vanliga ersättningskraven och en fortsatt hög inflation i antalet skadeärenden, vilket resulterade i en driftskostnadsprocent på 93,3 procent (91,3). För åren 2021–2023 siktar Sampo på en medelhög ensiffrig genomsnittlig ökning av försäkringsresultat och en totalkostnadsprocent under 86 procent.

Nettoresultatet för första kvartalet landade på 123 miljoner euro, stärkt av en uppgång på aktiemarknaden och högre avkastning på räntebärande placeringar i förhållande till föregående år vilken delvis dämpades av sjunkande diskonteringsräntor med en effekt på -61 miljoner euro, och den pågående effekten av avvecklingen av diskontering på -60 miljoner euro. Holding-segmentet påverkades negativt av det försämrade marknadsvärdet (-40 miljoner euro) för Sampos andelar i Nexi och Enento.

Sampokoncernens Solvens II-täckning landade på 208 procent, en nedgång med 210 procent från utgången av 2022, på grund av att den organiska kapitalgenereringen och de riskminimerande åtgärderna i Mandatum dämpades av en högre symmetrisk justering och upplupen utdelning (baserat på föreslagen ordinarie utdelning på 1,80 euro per aktie för 2022).

Sampokoncernens resultat för januari–mars 2023

EURm If Topdanmark Hastings Sampo Holding Elim. Sampo-koncernen Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) och övriga intäkter från försäkringsavtal 1 966 604 416 — — 2 986 Försäkringsintäkter, f e r 1 235 318 246 — — 1 799 Försäkringsersättningar, f e r (inklusive driftskostnader för utbetalda skadeersättningar) -829 -203 -163 — — -1 195 Driftskostnader -189 -58 -59 — — -306 Resultat från försäkringstjänster 217 57 25 — — 298 Övriga försäkringsrelaterade intäkter eller kostnader — — -6 — — -6 Försäkringsresultat 217 57 19 — — 292 Kapitalförvaltningens resultat 239 26 14 -22 -3 253 Finansiella intäkter eller kostnader från försäkringsavtal, f e r -113 -10 -7 — — -130 Finansiellt resultat 126 17 6 -22 -3 123 Övriga intäkter eller kostnader -6 -10 -15 -23 -1 -56 Resultat före skatt 337 63 10 -45 -5 359 Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 271 – varav livförsäkringsverksamhet* 28 Totalkostnadsprocent, % 82,4 82,2 93,3 84,0

Sampokoncernens resultat för januari–mars 2022

EURm If Topdanmark Hastings Sampo Holding Elim. Sampo-koncernen



Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) och övriga intäkter från försäkringsavtal 1 923 597 328 — — 2 849 Försäkringsintäkter, f e r 1 222 312 184 — — 1 718 Försäkringsersättningar, f e r (inklusive driftskostnader för utbetalda skadeersättningar) -840 -232 -101 — — -1 173 Driftskostnader -185 -54 -55 — — -294 Resultat från försäkringstjänster 197 26 27 — — 250 Övriga försäkringsrelaterade intäkter eller kostnader 0 0 -9 — — -9 Försäkringsresultat 197 26 18 — — 242 Kapitalförvaltningens resultat 57 -43 3 175 -2 190 Finansiella intäkter eller kostnader från försäkringsavtal, f e r 243 44 17 0 0 304 Finansiellt resultat 300 1 19 175 -2 494 Övriga intäkter eller kostnader -2 -13 -17 -11 -2 -44 Resultat före skatt 495 15 21 164 -3 692 Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 773 – varav livförsäkringsverksamhet* 199 Totalkostnadsprocent, % 83,9 91,5 91,3 86,2

*Nettovinst från livförsäkringsverksamhet januari–mars 2022 inkluderar Mandatums och Topdanmarks livförsäkringsverksamhet.

Hela delårsrapporten för januari–mars 2023, investerarpresentationen och en inspelad presentation med koncernens CFO Knut Arne Alsaker kommer också att finnas tillgänglig på www.sampo.com/result .

