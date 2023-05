LECTRA : Karine Calvet et Pierre-Yves Roussel rejoignent le Conseil d’administration de Lectra

English French





Karine Calvet et Pierre-Yves Roussel

rejoignent le Conseil d’administration de Lectra

Paris, le 10 mai 2023 – L’Assemblée générale annuelle de Lectra, qui s’est tenue le 28 avril dernier, a nommé deux nouveaux Administrateurs, Karine Calvet et Pierre-Yves Roussel pour une durée de quatre ans. Succédant à Bernard Jourdan, Administrateur référent, et Anne Binder, tous deux deviennent membres du Comité stratégique. Karine Calvet devient également membre du Comité RSE.

Grâce à ses logiciels, ses équipements de découpe, ses solutions d’analyse de données et ses services associés, Lectra fait bénéficier ses clients des avancées de l’industrie 4.0.

Avec sa nouvelle feuille de route stratégique 2023-2025, l’ambition du Groupe est de tirer pleinement profit de son changement de dimension – essentiellement à la suite de l’acquisition de Gerber en juin 2021 – pour accélérer sa croissance, d’augmenter significativement le volume du SaaS dans son chiffre d’affaires, et de saisir les opportunités de croissance externe. Soutenu par l’engagement de ses collaborateurs et reconnu par ses clients, Lectra sera également à l’avant-garde d’un avenir plus durable.

Daniel Harari, Président-Directeur général de Lectra, a déclaré lors de l’Assemblée générale : « Nous tenons tout d’abord à remercier chaleureusement Anne Binder et Bernard Jourdan pour leur engagement et leur contribution importante au développement de Lectra au cours des douze dernières années. Nous sommes très heureux d’accueillir Karine Calvet et Pierre-Yves Roussel au sein du Conseil d’administration de Lectra. Karine Calvet apporte une bonne connaissance du secteur des technologies de l’information et de l’industrie, ainsi qu’une solide expertise en stratégie, en management et en développement durable. Pierre-Yves Roussel a pour sa part une connaissance approfondie des marchés de la mode et du luxe et une expertise en stratégie, en management et en gouvernance ».

Karine Calvet exerce la fonction de Vice-Présidente EMEA en charge des Partenaires chez AVEVA, filiale de Schneider Electric.

Elle a débuté sa carrière en 1993 chez CGI et a consacré l’essentiel de sa carrière aux technologies de l’information : 16 ans dans des sociétés de services, 7 ans dans les télécommunications, et 6 ans dans les logiciels. Elle a occupé des postes de direction dans les environnements télécommunications pour des entreprises leaders à l’échelle mondiale (CGI, Capgemini, Alcatel-Lucent, Verizon, Microsoft et aujourd’hui Schneider – Aveva), en mettant l’accent sur les transformations numériques.

Karine Calvet a été responsable de l’industrie chez Capgemini puis a géré des équipes mondiales chez Alcatel-Lucent en tant que Vice-Présidente Eastern Europe, puis chez Verizon en tant que Directrice générale. Son parcours chez Microsoft a renforcé son expertise dans le domaine des logiciels, ses compétences en matière de canaux directs et indirects, ainsi que son expérience dans le domaine des services informatiques.

Ces deux dernières années, dans son rôle de Vice-Présidente pour l’Europe du Sud puis Vice-Présidente en charge des Partenaires et Alliances chez Schneider-Aveva, Karine Calvet a travaillé en étroite collaboration avec les industriels pour les aider à relever les défis d’efficacité opérationnelle, de sécurité, de gestion des coûts, de durabilité et de décarbonation en tirant parti de la digitalisation.

Karine Calvet est diplômée de Sciences Po et de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Pierre-Yves Roussel est Directeur général de l’entreprise de mode américaine de premier plan Tory Burch depuis janvier 2019.

Il a débuté sa carrière dans la banque d’affaires chez HSBC à Bruxelles puis chez Morgan Stanley à Londres.

En 1990, il rejoint le Cabinet de conseil en stratégie McKinsey & Company en France où il pilote de nombreuses missions de conseil dans le domaine de la mode, du luxe, de la distribution et des médias en Europe et en Asie. En 1998, il est élu Partner et en 2004 Senior Partner (Director) au niveau mondial.

En 2004, il rejoint le Comité exécutif du groupe LVMH comme Directeur général adjoint en charge de la stratégie et des opérations reportant directement à Bernard Arnault. En 2006, il est nommé Président directeur général du LVMH Fashion Group, une des 5 branches d’activités opérationnelles du groupe.

De 2006 à 2018, il est Président du Conseil d’administration des sociétés Céline, Givenchy, Loewe, Kenzo, Pucci, Rossimoda, Marc Jacobs, Donna Karan, Berluti, JW Anderson et Nicolas Kirkwood. Enfin, il participe en tant que Président ou membre du jury à plusieurs institutions de premier plan dans le domaine de la mode (Andam, CFDA incubateur, LVMH Fashion Prize). Il est membre du comité de direction de la Chambre Syndicale de la Mode et de la Couture de 2010 à 2018. En 2018, il quitte le groupe LVMH pour prendre la Direction générale – basée à New York – de la société Tory Burch. Fondée par son épouse en 2004, la société privée contrôlée par la famille, compte plus de 350 boutiques dans le monde, 13 sites de vente en ligne, et près de 5000 employés.

Pierre-Yves Roussel est diplômé de l’Université de Bruxelles, de la London Chamber of Commerce et titulaire d’un MBA de la Wharton Business School (University of Pennsylvania).

A propos de Lectra :

Acteur majeur sur les marchés de la mode, de l’automobile et de l’ameublement, Lectra contribue au développement de l’industrie 4.0 avec audace et passion.

Le Groupe propose des solutions d’intelligence industrielle à la pointe de la technologie qui facilitent la transformation digitale des entreprises. Grâce à ses logiciels, équipements, données et services, Lectra aide ses clients à repousser les frontières et à libérer pleinement leur potentiel. Ses 2 500 collaborateurs sont guidés par trois valeurs fondamentales, qui font la fierté du Groupe : faire preuve d’ouverture d’esprit, être des partenaires de confiance et innover avec ardeur.

Fondée en 1973, Lectra a réalisé un chiffre d’affaires de 522 millions d’euros en 2022 et est cotée sur Euronext (LSS).

Pour plus d’informations, visitez www.lectra.com.

