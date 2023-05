Trouver le juste équilibre entre vie privée et personnalisation : une enquête de Coveo révèle la dichotomie de la cyberconsommation dans un climat économique incertain

English French

MONTRÉAL et SAN FRANCISCO, 10 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coveo (TSX:CVO), un chef de file dans les plateformes d’IA qui transforment les expériences numériques avec la recherche intelligente, les recommandations, la personnalisation 1:1 et le marchandisage, annonce aujourd’hui la parution de son troisième rapport annuel sur la pertinence dans le commerce électronique (en anglais). Fondé sur une enquête réalisée auprès de 4 000 acheteurs et acheteuses aux États-Unis et au Royaume-Uni, il reflète l’influence du contexte économique actuel et de l’abordabilité des produits sur les comportements de consommation. Le rapport montre que les acheteurs et acheteuses accordent beaucoup de valeur au respect de leur vie privée, mais acceptent de révéler davantage de renseignements si cela se traduit par de meilleures aubaines ou des offres personnalisées. On peut également y lire que les sites de commerce électronique continuent d’être une source de mécontentement malgré eux, ce qui se répercute sur la fidélité et la confiance envers les marques.

« Les acheteurs et acheteuses s’attendent à ce que l’expérience en ligne soit aussi bonne, voire meilleure qu’en magasin, mais de nombreuses marques ne se montrent pas à la hauteur », résume Brian McGlynn, directeur général des solutions commerciales chez Coveo. « De plus, les consommatrices et consommateurs préfèrent l’anonymat, un défi pour les commerces de détail qui ne bénéficient pas de la confiance de la clientèle. Nous avons aussi noté que la dynamique économique actuelle entraîne des différences générationnelles en matière de fidélité et de préférence pour les marques de distributeur. Enfin, bâtir la confiance est un facteur clé pour fidéliser la clientèle. Si une marque offre une excellente expérience, cela peut favoriser la confiance. »

Dans sa dernière enquête auprès des consommateurs et consommatrices, Coveo a notamment observé les tendances phares suivantes :

Les acheteurs et acheteuses préfèrent l’anonymat. Coveo a interrogé les acheteurs et acheteuses au sujet du partage de leurs données personnelles maintenant que les témoins tiers ont sombré dans la disgrâce. Près de la moitié des personnes interrogées (48 %) ont affirmé avoir déjà abandonné un panier quand il leur fallait créer un compte, 32 % déclarant toujours passer à la caisse sans s’inscrire. Plus de la moitié des personnes interrogées (57 %) ne savent pas quelle quantité de données elles partagent lorsqu’elles font des achats en ligne, une proportion à peu près similaire, toutes générations confondues. Mais les cyberacheteuses et acheteurs ne semblent pas s’inquiéter outre mesure du partage de données si quelque chose leur est proposé en retour; 52 % se disent prêts à dévoiler des renseignements personnels en magasinant en ligne si cela leur permet de profiter d’aubaines et d’offres plus alléchantes. Autrement dit : les commerces de détail doivent offrir quelque chose d’intéressant en retour.

Coveo a interrogé les acheteurs et acheteuses au sujet du partage de leurs données personnelles maintenant que les témoins tiers ont sombré dans la disgrâce. Près de la moitié des personnes interrogées (48 %) ont affirmé avoir déjà abandonné un panier quand il leur fallait créer un compte, 32 % déclarant toujours passer à la caisse sans s’inscrire. Plus de la moitié des personnes interrogées (57 %) ne savent pas quelle quantité de données elles partagent lorsqu’elles font des achats en ligne, une proportion à peu près similaire, toutes générations confondues. Mais les cyberacheteuses et acheteurs ne semblent pas s’inquiéter outre mesure du partage de données si quelque chose leur est proposé en retour; 52 % se disent prêts à dévoiler des renseignements personnels en magasinant en ligne si cela leur permet de profiter d’aubaines et d’offres plus alléchantes. Autrement dit : les commerces de détail doivent offrir quelque chose d’intéressant en retour. L’abordabilité altère le comportement de consommation. Une majorité de personnes interrogées (83 %) affirme privilégier les magasins bon marché ou les marques de distributeur; la fidélité à l’égard des marques pourrait donc être en jeu. La génération du baby-boom est généralement plus fidèle envers certaines marques ou magasins. Dans l’ensemble, les consommateurs et consommatrices britanniques hésitent moins à essayer de nouvelles marques que leurs semblables aux États-Unis et sont aussi plus susceptibles d’acheter des produits drapeaux (42 % contre 37 % respectivement). Les plus jeunes ont davantage tendance à faire des emplettes dans les magasins bon marché que les personnes plus âgées.

Une majorité de personnes interrogées (83 %) affirme privilégier les magasins bon marché ou les marques de distributeur; la fidélité à l’égard des marques pourrait donc être en jeu. La génération du baby-boom est généralement plus fidèle envers certaines marques ou magasins. Dans l’ensemble, les consommateurs et consommatrices britanniques hésitent moins à essayer de nouvelles marques que leurs semblables aux États-Unis et sont aussi plus susceptibles d’acheter des produits drapeaux (42 % contre 37 % respectivement). Les plus jeunes ont davantage tendance à faire des emplettes dans les magasins bon marché que les personnes plus âgées. La plupart des personnes interrogées ont des attentes plus élevées envers le commerce en ligne qu’envers l’achat en magasin. Alors que les commerces de détail tentent de satisfaire les attentes liées au commerce électronique, l’écho des cyberacheteuses et acheteurs est retentissant : les problèmes sont fréquents. La plupart des personnes interrogées (93 %) s’attendent à ce que l’expérience soit au moins aussi bonne en ligne qu’en magasin, sinon meilleure. Une vaste majorité (91 %) déclare rencontrer des obstacles en ligne dont environ un tiers considère que les sites peu performants (33 %) et les produits difficiles à trouver (32 %) constituent le principal problème. Viennent ensuite le manque de renseignements sur les produits (27 %), la mauvaise navigabilité (26 %), l’absence de version mobile (25 %), et l’abondance de recommandations peu pertinentes (24 %). Si nous nous concentrons sur la génération Z, 96 % des personnes interrogées déclarent rencontrer des problèmes lors du magasinage en ligne. Elles sont : 46 % plus susceptibles d’éprouver de la frustration en raison d’un manque de découvrabilité; presque 13 % plus susceptibles d’être irritées quand elles sont incapables de découvrir de nouveaux produits; et 11 % plus susceptibles d’être exaspérées par un site sans options de filtrage.

Alors que les commerces de détail tentent de satisfaire les attentes liées au commerce électronique, l’écho des cyberacheteuses et acheteurs est retentissant : les problèmes sont fréquents. La plupart des personnes interrogées (93 %) s’attendent à ce que l’expérience soit au moins aussi bonne en ligne qu’en magasin, sinon meilleure. Une vaste majorité (91 %) déclare rencontrer des obstacles en ligne dont environ un tiers considère que les sites peu performants (33 %) et les produits difficiles à trouver (32 %) constituent le principal problème. Viennent ensuite le manque de renseignements sur les produits (27 %), la mauvaise navigabilité (26 %), l’absence de version mobile (25 %), et l’abondance de recommandations peu pertinentes (24 %). Si nous nous concentrons sur la génération Z, 96 % des personnes interrogées déclarent rencontrer des problèmes lors du magasinage en ligne. Elles sont : 46 % plus susceptibles d’éprouver de la frustration en raison d’un manque de découvrabilité; presque 13 % plus susceptibles d’être irritées quand elles sont incapables de découvrir de nouveaux produits; et 11 % plus susceptibles d’être exaspérées par un site sans options de filtrage. Le magasinage en ligne et l’achat en magasin sont liés. Les consommateurs et consommatrices préfèrent fortement se renseigner sur un produit avant d’acheter. 79 % affirment faire des recherches sur la toile et sur les réseaux sociaux. Cela inclut les recherches sur le site de la marque en question. 37 % font du lèche-écran puis achètent en magasin. 22 % se plaignent de ne pas savoir si leur succursale locale a un produit en stock.

Pour télécharger le rapport complet (en anglais), cliquez ici .

À propos de Coveo



Nous croyons que la pertinence est essentielle pour que les entreprises gagnent dans la nouvelle économie de l'expérience numérique et pour servir les clients à la hauteur de leurs attentes tout en assurant une performance d'affaires optimale, et que l'IA appliquée est un impératif pour atteindre ces objectifs.

Coveo est une plateforme de pertinence alimentée par l'IA, leader sur le marché, qui injecte de l'intelligence de recherche, de recommandation, de personnalisation et de marchandisage dans les expériences numériques telles que le commerce, le service aux clients, les sites Web et les applications en milieu de travail. La plateforme de Coveo infonuagique et multientité peut facilement s'intégrer dans presque toutes les expériences numériques. Nos solutions sont conçues pour fournir une valeur ajoutée tangible à nos clients en contribuant à l'amélioration de la conversion, des revenus et des marges, à la réduction des coûts de service à la clientèle, à l'augmentation de la satisfaction des clients, l’amélioration de l'engagement des sites Web, et à la croissance de la compétence et de la satisfaction des employés.

Notre plateforme d'IA alimente la pertinence des expériences numériques pour plusieurs des marques les plus innovantes au monde, servant des millions de personnes et des milliards d'interactions, et est soutenue par un vaste réseau d'intégrateurs de systèmes et de partenaires mondiaux. Coveo est un partenaire ISV de Salesforce, un partenaire global SAP CX et un partenaire Adobe Accelerate Exchange.

Coveo est une marque de commerce de Coveo Solutions, Inc.

Restez à l’affut des dernières nouvelles et du contenu de Coveo en vous abonnant au Blog Coveo, et en suivant Coveo sur LinkedIn, Twitter, et YouTube.

Highwire PR

Coveo

media@coveo.com

+1 418-263-1111

Information prospective

Le présent communiqué de presse contient de I’« information prospective » et des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (ensemble, l’« information prospective »). Cette information prospective se reconnait à l’emploi de verbes ou d’expressions comme « pouvoir », « devoir », « atteindre », « survenir », « prévoir », « avoir l’intention de », « estimer », « anticiper », « projeter », « planifier », « croire », « continuer », « cibler », « occasion », « stratégie », « prévu au calendrier », « perspective », « prévision », « projection » ou « éventualité », y compris leur forme négative et autres expressions semblables, ou à l’emploi de verbes au futur, y compris les renvois à des hypothèses, bien que toute information prospective ne comprend pas nécessairement ces termes ou ces expressions. Au surplus, les déclarations faisant état d’attentes, d’intentions, de projections ou d’autres faits ou circonstances à venir contiennent de l’information prospective. Les déclarations qui contiennent de l’information prospective ne portent pas sur des faits passés, mais représentent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant des évènements ou circonstances à venir.

L’information prospective est nécessairement basée sur un certain nombre d’opinions, d’estimations et d’hypothèses que nous avons considérées comme appropriées et raisonnables à la date à laquelle ces déclarations sont faites. Bien que les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse soient basées sur ce que nous croyons être des hypothèses raisonnables, les résultats réels peuvent différer de l’informations prospective contenue dans le présent communiqué de presse. Certaines hypothèses formulées lors de la préparation des informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse incluent, sans s’y restreindre : notre capacité à tirer profit des opportunités de croissance et à mettre en œuvre notre stratégie de croissance; notre capacité à attirer de nouveaux clients, tant à l’échelle nationale qu’internationale; le succès de nos efforts pour étendre notre portefeuille de produits et notre présence sur le marché; notre capacité à maintenir des relations stratégiques fructueuses avec des partenaires et autres tiers; les hypothèses relatives à nos besoins en capitaux futurs; les hypothèses relatives à la liquidité disponible aux termes de notre facilité de crédit renouvelable; l’exactitude de nos estimations quant à nos opportunités de marché et nos prévisions de croissance; notre succès à identifier et évaluer, ainsi qu’à financer et intégrer les acquisitions, partenariats ou coentreprises, notre capacité à mettre en œuvre nos plans d’expansion et les impacts futurs de la pandémie de COVID-19. De plus, l’information prospective est sujette à des risques et des incertitudes connus et inconnus, et d’autres facteurs, dont plusieurs échappent à notre contrôle, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité réel, le rendement réel ou les réalisations réelles diffèrent de façon importante de ceux qui sont divulgués, de façon expresse ou implicite, dans cette information prospective. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s’y restreindre, les incertitudes liées au contexte macro-économique et les risques et incertitudes présentés plus en détail à la rubrique « Facteurs de risque » dans la notice annuelle la plus récente de la Société disponible sous notre profil SEDAR à www.sedar.com. Rien ne garantit que ces informations prospectives se révèleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière importante de ceux anticipés dans ces informations. Par conséquent, les investisseurs ne devraient pas se fier indûment à ces informations prospectives qui ne sont valables qu’au moment de leur formulation.

De plus, nous exerçons nos activités dans un environnement très compétitif et dynamique. Bien que nous ayons tenté d’identifier les facteurs de risque importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de manière importante de ceux indiqués dans l’information prospective, d’autres facteurs de risque que nous ignorons ou que nous ne jugeons pas importants pour l’instant pourraient faire en sorte que les résultats réels ou les évènements futurs diffèrent considérablement de ceux présentés dans l’information prospective.

Vous ne devez pas vous fier à cette information prospective, car les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux envisagés par celle-ci en raison de ces risques et incertitudes. Des informations supplémentaires seront également présentées dans d’autres documents déposés publiquement et disponible sur le profil de la société sur SEDAR au www.sedar.com de temps à autre. Les informations prospectives faites dans ce communiqué de presse ne concernent que des événements ou des informations à la date du présent document et sont expressément qualifiés dans leur intégralité par cette mise en garde. Sauf si la loi l’exige, nous n’assumons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser l’informations prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres, après la date à laquelle les déclarations sont faites ou pour refléter l’occurrence d’événements imprévus.