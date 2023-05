Temenos Banking Cloud atteint un niveau record de transactions et évolue efficacement et durablement pour le Banking-as-a-Service

French German Chinese (Simplified)

GENÈVE, 10 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX : TEMN) a publié aujourd'hui de nouveaux résultats de performance comparatifs de haute volée pour Tenemos Banking Cloud sur Microsoft Azure et l'infrastructure MongoDB Atlas. Le scénario de référence simulait un client avec 50 millions de consommateurs de détail, 100 millions de comptes et une offre de Banking-as-a-Service (BaaS) pour 10 marques et 50 millions de consommateurs de finance intégrée sur une seule instance cloud.



Lors du test, Temenos Banking Cloud a traité 200 millions de prêts de finance intégrée et 100 millions de comptes de détail à une vitesse record de 150 000 transactions par seconde. Ce faisant, la plateforme Temenos a prouvé qu'elle était suffisamment robuste et évolutive afin de soutenir les modèles commerciaux des banques pour la croissance par le biais du BaaS ou la propre distribution de leurs produits. Le test comprenait non seulement le traitement des transactions de base, mais aussi une solution composée combinant les paiements, la lutte contre la criminalité financière (financial crime mitigation, FCM), le hub de données et les canaux numériques.

Le test des performances avec Microsoft et MongoDB montre l'évolutivité inégalée de la plateforme composable et cloud-native de Tenemos qui aide les banques à s'adapter et à répondre massivement aux volumes élevés de transactions dans le monde du BaaS, où de multiples marques sont hébergées sur une seule plateforme.

Il souligne également les progrès réalisés par Tenemos pour fournir une infrastructure plus lean et plus verte, aidant les banques à s'adapter efficacement et à atteindre leurs objectifs de durabilité. L'architecture cloud de Temenos évolue de manière élastique permettant aux banques de traiter des volumes de transactions plus importants avec une amélioration de 49 % sur une base comparable pour les charges de travail testées par rapport à la version précédente.

Les déploiements concrets démontrent la performance évolutive de la plateforme Temenos, avec un prestataire de paiements mondial lançant son service Buy-Now-Pay-Later (BNPL, acheter maintenant, payer plus tard) sur Temenos Banking Cloud au profit de 25 millions de consommateurs BNPL, soit 150 millions de prêts ; ce fut le démarrage le plus rapide de tout lancement de produit dans l'histoire de l'entreprise.

Temenos est la seule société de logiciels à offrir une plateforme unique pour tout type de banque, de détail, d'entreprise ou patrimoniale, adaptée à toute taille de banque, et également cloud-native, la rendant aisément accessible via tous les principaux fournisseurs de clouds publics. Ainsi, les banques peuvent l'exploiter elles-mêmes ou s'en servir comme solution SaaS (software as a service, logiciel en tant que service) par le biais de Temenos Banking Cloud.

Tony Coleman, directeur technologique de Temenos, a déclaré : « Aucun autre fournisseur de technologie bancaire ne se rapproche de la performance et de l'évolutivité de Temenos Banking Cloud. Nous investissons toujours plus dans les technologies cloud et voyons davantage de banques effectuer leurs opérations bancaires centrales dans le cloud que n'importe lequel de nos pairs. Avec la montée en flèche des volumes de transactions sans numéraire au niveau mondial en réponse à des tendances émergentes telles que le BaaS, les banques ont besoin d'une plateforme qui leur permette d'évoluer de manière élastique en fonction de la demande commerciale et leur fournissant des capacités composables à la demande à un faible coût, tout en réduisant leur impact sur l'environnement. Ce test avec Microsoft et MongoDB prouve la capacité de la plateforme de Temenos à alimenter les plus grandes banques du monde et leurs offres BaaS avec des centaines de millions de consommateurs, de manière efficace et durable dans le cloud. »

Boris Bialek, directeur général des solutions industrielles chez MongoDB, a ajouté :« L'emploi de l'architecture cloud-native fondée sur les microservices de Temenos sur la base de données MongoDB Atlas offre une grande flexibilité aux consommateurs, tout en améliorant la sécurité, la performance et l'évolutivité. Le modèle documentaire est un ingrédient clé pour une architecture bancaire composable, et le débit élevé du test prouve que la résilience de la plateforme bancaire de Temenos et de la plateforme de données de développeurs de MongoDB peut répondre aux besoins des plus grandes banques mondiales ».

Bola Rotibi, directrice des recherches d'entreprise chez CCS Insight, a déclaré : « La flexibilité, le choix de la plateforme et la capacité à évoluer deviennent des facteurs de plus en plus importants pour notre communauté bancaire, qui voit la finance intégrée et le Banking-as-a-Service comme des domaines de croissance. Les résultats de test, comme celui sur Microsoft Azure, montrent que Temenos Banking Cloud peut grandir et rétrécir de manière élastique selon la demande commerciale. L'offre de capacités composables à la demande à un faible coût soutenue par une mise à l'échelle automatique réduit l'impact environnemental global. Cela ajoute davantage de choix pour les clients de Temenos et pour l'industrie des services financiers et bancaires dans son ensemble. »

