Temenos银行云交易量创历史新高，并以高效和可持续方式扩展银行即服务

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日内瓦, May 10, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos（瑞士证券交易所代码：TEMN）今天发布了Temenos银行云在Microsoft Azure和MongoDB Atlas基础设施上的最新高水平基准测试性能结果。基准场景模拟了一个拥有5000万零售客户和1亿账户的客户，在一个云实例上为10个品牌和5000万嵌入式金融客户提供银行即服务（BaaS）。



在测试中，Temenos银行云以创纪录的每秒15万笔交易处理了2亿笔嵌入式金融贷款和1亿个零售账户。由此，Temenos平台证明了其稳健性和可扩展性，可以支持银行通过BaaS或自行分销产品的业务模式实现增长。该基准不仅包括核心交易处理，还包括结合支付、金融犯罪缓解（FCM）、数据中心和数字渠道的组合解决方案。

Microsoft和MongoDB的性能基准测试显示了Temenos的云原生和可组合平台无与伦比的可扩展性，有助于银行大规模扩展并充分满足在单一平台上托管多个品牌的BaaS世界中的大量交易。

该基准测试还突显了Temenos在提供更精简和更环保基础设施方面取得的进步，有助于银行有效扩大规模并实现可持续发展目标。Temenos云架构可弹性扩展，使银行能够处理更多交易，与之前版本相比，测试工作负载实现了49%的同类改进。

实际部署展示了Temenos平台的可扩展性能，一家全球支付提供商在Temenos银行云上推出了“立即购买，稍后付款”服务，覆盖2500万BNPL消费者，相当于1.5亿笔贷款；这是公司有史以来启动最快的产品发布。

Temenos是唯一一家为任何类型银行、零售、企业或财富提供单一平台的软件公司；适合任何规模的银行；而且该云原生平台可通过各主要公共云提供商便捷获得，供银行自行运行或通过Temenos银行云用作SaaS解决方案。

Temenos首席技术官Tony Coleman表示： “没有任何其他银行技术供应商能接近Temenos银行云的性能和可扩展性水平。我们一如既往地在云技术方面加大投资，就在云中开展核心业务的银行客户数量而言，我们超过了其他任何同类供应商。随着全球非现金交易量因BaaS等快速兴起的趋势而激增，银行需要一个平台，使其能够根据业务需求进行弹性扩展，以低成本按需提供可组合的功能，同时减少对环境的影响。此次Microsoft和MongoDB基准测试证明了Temenos平台能够在云中高效且可持续地为全球最大的银行及其拥有数亿客户的BaaS产品提供支持。”

MongoDB行业解决方案董事总经理Boris Bialek补充说： “Temenos基于MongoDB Atlas数据库的云原生、基于微服务的架构为客户提供了灵活性，同时还提高了安全性、性能和可扩展性。文档模型是可组合银行架构的关键组成部分，基准测试的高吞吐量证明Temenos银行平台和MongoDB的开发人员数据平台的弹性可满足全球最大银行的需求。”

CCS Insight企业研究主管Bola Rotibi表示： “随着我们银行业社区寻求将嵌入式金融和银行即服务作为增长领域，灵活性、平台选择和扩展能力正成为越来越重要的因素。Microsoft Azure上的基准测试结果表明Temenos银行云可以根据业务需求进行弹性扩展和收缩。在自动扩展的支持下，以低成本按需提供可组合功能可以减少整体环境影响。这为Temenos的客户以及更广泛的银行和金融服务行业增加了更多选择。”

关于Temenos

Temenos（瑞士证券交易所代码：TEMN）是世界领先的可组合银行业务开放平台，每天为全球12亿人创造机会。我们为150多个国家/地区的3000家银行提供服务，包括最大银行、挑战者银行和社区银行，帮助其建立新的银行服务和最先进的客户体验。Temenos开放平台帮助我们表现最佳客户实现三倍于行业平均水平的股本回报率和行业平均水平一半的成本收入比。

如需了解更多信息，请访问： www.temenos.com。