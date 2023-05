Le groupe Pepperbay passe la barre des 6 millions d’euros de chiffre d'affaires

Le groupe Pepperbay, concepteur, intégrateur et hébergeur de e-solutions à forte valeur ajoutée, poursuit sa dynamique de croissance et annonce un chiffre d’affaires en très forte hausse à 6,1 millions d’euros sur son dernier exercice. Cette nouvelle performance a été portée par une croissance organique à deux chiffres (15 %) et une opération de croissance externe réalisée auprès de la société B-Appli Studio qui a rejoint le groupe en Juillet 2022.

Créé en 2000, Pepperbay s’est construit autour de trois métiers complémentaires : le développement de logiciels de gestion en mode SaaS, l’intégration de ces solutions et leur hébergement dans un datacenter certifié ISO 27001 et HDS. Pepperbay propose une offre 100 % française et un support exclusivement assuré à l’échelle nationale et hautement disponible. À ce jour, le groupe réunit 55 collaborateurs sur 3 sites et s’appuie sur un socle de 150 clients.

Ce solide positionnement a permis au groupe de faire la différence en 2022 en développant de nouveaux projets chez ses clients historiques et auprès de nouveaux entrants. Dans ce contexte, une bonne partie de la traction effectuée a été réalisée auprès d’acteurs de premier plan évoluant dans le secteur du retail. On note également une extension de l’offre proposée aux clients de la grande distribution grâce au rachat de B-Appli et un développement de la présence du groupe à l’international.

Pepperbay peut donc s’appuyer sur des fondamentaux industriels qui lui permettront d’accélérer encore plus en 2023 en se positionnant comme un partenaire stratégique des organisations souhaitant mener à bien leur transformation digitale au travers de solutions développées pour répondre à leurs attentes spécifiques et hébergées au sein d’infrastructures de confiance implantées en France. Enfin, dès cette année, un nouveau plan de recrutement de grande ampleur sera présenté pour intégrer de nouveaux talents au sein des différentes équipes du groupe.

Benoit ROLLAND et Olivier SEINE, co-dirigeants de Pepperbay « Notre ambition est de devenir un acteur identifié sur une double offre de valeur : progiciel de gestion pour les acteurs PME fournisseurs de la grande distribution et distributeurs et les spécificités des « actions grand import et grand export ». À 5 ans PepperBay vise 10 millions d’euros de chiffre d'affaires et 300 clients. »