IPSEN : AGM 2023 - Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée

INFORMATIONS CONCERNANT LA TENUE

DE L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 31 MAI 2023

MODALITÉS DE MISE À DISPOSITION ET DE CONSULTATION

DES DOCUMENTS PREPARATOIRES A L’ASSEMBLEE

Boulogne-Billancourt (France), le 10 mai 2023 – Les actionnaires de la Société sont invités à participer à l’Assemblée Générale Mixte d’Ipsen (Euronext : IPN ; ADR : IPSEY), qui se tiendra le mercredi 31 mai 2023 à 15h00 (heure de Paris) aux Salons de l’Hôtel des Arts et Métiers, 9 bis avenue d’Iéna, 75116 Paris.

L’avis de réunion à l’Assemblée a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 21 avril 2023 et l’avis de convocation sera publié au BALO du 12 mai 2023. Ces documents, ainsi que la Brochure de convocation (incluant notamment l’ordre du jour, les projets de résolutions et les modalités de participation et de vote), sont également disponibles sur le site Internet d’Ipsen à l’adresse suivante : www.ipsen.com, dans la rubrique Investisseurs / Assemblées Générales. Les documents et renseignements relatifs à cette Assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Il sera proposé aux actionnaires d’approuver notamment les résolutions suivantes :

Le versement d’un dividende de 1,20 euro par action au titre de l’exercice 2022, le détachement du coupon intervenant le 2 juin 2023 et le paiement du dividende le 6 juin 2023 ;





Les renouvellements de mandat d’administrateur de Monsieur Marc de GARIDEL, de Monsieur Henri BEAUFOUR et de Madame Michèle OLLIER pour une durée de 4 ans, maintenant le taux d’administrateurs indépendants au sein du Conseil d’administration à un tiers conformément au Code Afep-Medef et la proportion d’administrateurs de chaque sexe à plus de 40 % conformément à la loi (les administrateurs représentant les salariés n’étant pas comptabilisés pour établir ces pourcentages).





Conformément aux dispositions réglementaires applicables :

Tout actionnaire au nominatif peut, jusqu’au cinquième jour inclusivement avant l’Assemblée, demander à la Société de lui envoyer ces documents, le cas échéant à sa demande expresse par voie électronique. Pour les titulaires d’actions au porteur, l’exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d’une attestation de participation dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité ;

Tout actionnaire peut en prendre connaissance au siège de la Société.

Ipsen

Ipsen est une société biopharmaceutique mondiale de taille moyenne focalisée sur la mise au point de médicaments innovants en Oncologie, dans les Maladies Rares et en Neurosciences. Avec un chiffre d’affaires Groupe de 3,0 milliards d’euros pour l’exercice 2022, Ipsen vend des médicaments dans plus de 100 pays. Outre sa stratégie d’innovation externe, les efforts d’Ipsen en matière de R&D sont focalisés sur ses plateformes technologiques différenciées et innovantes situées au cœur de clusters mondiaux de la recherche biotechnologique ou en sciences de la vie : Paris-Saclay, France ; Oxford, Royaume-Uni ; Cambridge, États- Unis ; Shanghai, Chine. Ipsen emploie environ 5 000 collaborateurs dans le monde. Ipsen est coté à Paris (Euronext : IPN) et aux États-Unis à travers un programme d’American Depositary Receipt (ADR : IPSEY) sponsorisé de niveau I. Le site Internet d’Ipsen est ipsen.com .

Pièce jointe