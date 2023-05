WSP publie son rapport mondial sur les facteurs ESG 2022 : impact ciblé

English French

MONTRÉAL, 10 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe WSP Global Inc. (TSX : WSP) (« WSP » ou la « Société ») publie aujourd’hui son rapport mondial sur les facteurs ESG 2022, qui détaille les engagements environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») de la Société et ses résultats connexes. Le rapport met également en évidence le parcours de WSP et son impact positif et ciblé en matière de facteurs ESG pour ses employés, ses clients et les communautés dans lesquelles elle mène ses activités.



« Les facteurs ESG sont au cœur de notre stratégie et, en 2022, nous avons continué à faire de grands progrès vers la réalisation de nos objectifs, a déclaré Alexandre L’Heureux, président et chef de la direction, WSP. Je suis fier du chemin que nous avons parcouru pour réduire notre empreinte carbone, renforcer nos indicateurs sociaux et consolider notre gouvernance. Nous sommes déterminés à montrer l’exemple et nous continuerons à rendre compte de nos actions et de nos performances avec rigueur et transparence. »

Dans le rapport mondial sur les facteurs ESG 2022, WSP souligne les efforts qu’elle déploie pour décarboner ses activités et encourager ses partenaires et ses clients à suivre la même voie. Les résultats associés à d’importants indicateurs sociaux et de gouvernance sont également mis en avant dans ce rapport. De plus, les histoires inspirantes des unités d’affaires mondiales de WSP soulignent le soutien offert aux communautés locales, les initiatives visant à promouvoir la biodiversité et les projets contribuant aux objectifs de développement durable (« ODD ») des Nations Unies.

« Au sein de WSP, nous nous engageons à préserver et à améliorer les environnements bâtis et naturels. Nous sommes également conscients que l’incidence la plus importante que nous pouvons avoir est celle qu’engendre notre travail auprès des clients, a déclaré André-Martin Bouchard, directeur mondial, Sciences de la Terre et environnement et directeur exécutif mondial, ESG. Nous disposons aujourd’hui d’une équipe de 23 000 professionnels hautement qualifiés dans le domaine des pratiques environnementales. Nos capacités en la matière sont d’envergure mondiale et d’une étendue inégalée. Nous sommes prêts à mener à bien un large éventail de projets plus ou moins complexes, compte tenu de notre volonté de mener la transition vers un monde plus propre, sobre en carbone et biodiversifié ».

Autres faits saillants du rapport :

Les revenus de WSP associés aux ODD représentaient 59,3 % du total des produits des activités ordinaires bruts annualisés en 2022. 1

Les émissions totales de gaz à effet de serre (GES) de portées 1, 2 (selon le marché) et 3 ont diminué de 26 % en 2022, par rapport à celles de l’année de référence, soit 2018.

WSP a été l’une des premières entreprises à obtenir l’approbation du SBTi dans le cadre de son objectif zéro émission nette.

L’objectif d’augmenter de 5 % par an la représentation des femmes et des groupes sous-représentés au sein de l’effectif de WSP a été atteint en 2022. 2

Des dons de bienfaisance totalisant 3,9 millions de dollars canadiens ont été remis en 2022, et nos employés ont donné de leur temps en bénévolat et services pro bono effectués dans les communautés locales.

Les critères ESG ont été pleinement intégrés dans la rémunération des dirigeants mondiaux de WSP.

WSP a dévoilé sa Déclaration sur la biodiversité, un ensemble de principes directeurs dont l’objectif est de permettre à WSP de collaborer avec ses clients pour protéger, restaurer et améliorer les écosystèmes.



Outre le document Gestion de nos impacts ESG récemment publié, WSP dévoile aujourd’hui une version mise à jour du rapport du Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques (GIFCC), qui fournit des renseignements sur les risques et les occasions climatiques de la Société.

Pour lire le rapport mondial sur les facteurs ESG de 2022 et en savoir plus sur les initiatives ESG de la Société, veuillez consulter le site wsp.com/rapport-esg.

À PROPOS DE WSP

L’une des plus grandes firmes de services professionnels au monde, WSP a pour mission de préparer l’avenir de nos villes et de notre environnement. À cette fin, WSP fournit des services de consultation stratégique, d’ingénierie et de conception à des clients à la recherche de solutions durables dans les secteurs du transport, de l’infrastructure, de l’environnement, du bâtiment, de l’énergie, de l’eau et des mines. Ses 67 000 professionnels de confiance partagent l’objectif commun d’avoir un effet positif et durable sur les collectivités qu’ils servent, grâce à une culture d’innovation, d’intégrité et d’inclusion. En 2022, WSP a généré des revenus de 11,9 milliards de dollars canadiens. Les actions de la Société sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : WSP).

ÉNONCÉS PRÉVISIONNELS

Certaines informations concernant WSP contenues dans le présent document peuvent constituer des énoncés prévisionnels. Ces énoncés peuvent inclure des estimations, des plans, des visions stratégiques, des objectifs, des attentes, des opinions, des prévisions, des projections, des orientations, des perspectives ou d’autres énoncés qui ne constituent pas des exposés de faits. Les énoncés prévisionnels fournis par la Société dans le présent communiqué de presse comprennent des déclarations portant sur les engagements et les objectifs ESG de WSP, notamment ceux énoncés dans le rapport mondial sur les facteurs ESG 2022, sur l’incidence positive prévue en matière de facteur ESG pour les employés, les clients et les communautés, sur les principes énoncés dans la Déclaration sur la biodiversité de la Société, y compris sa capacité à collaborer avec ses clients pour protéger, restaurer et améliorer les écosystèmes, et sur la capacité de WSP à avoir une influence positive sur la nature.

Les énoncés prévisionnels reposent sur un certain nombre d’hypothèses que la Société juge raisonnables à la date du présent communiqué de presse, notamment des hypothèses concernant sa capacité à mettre en œuvre et à maintenir des systèmes et des processus de gestion ESG efficaces, la poursuite de l’engagement et de la collaboration des parties prenantes, la suffisance des ressources internes et externes, sa conviction qu’elle est en mesure de saisir des occasions importantes pour soutenir la transition vers une économie à faible émission de carbone et la préservation de la nature, les conditions économiques et politiques générales, et l’état de l’économie mondiale et des économies relatives aux régions dans lesquelles la Société exerce ses activités. Bien que WSP estime que les attentes exprimées dans ces énoncés prévisionnels sont raisonnables, elle ne peut donner aucune garantie au sujet de leur réalisation. Ces énoncés sont soumis à des risques et incertitudes et peuvent être fondés sur des hypothèses susceptibles d’entraîner un écart important entre les résultats réels et les résultats escomptés ou sous-entendus dans les énoncés prévisionnels. Les énoncés prévisionnels de WSP sont expressément et intégralement concernés par cette mise en garde. La version complète de la mise en garde concernant les facteurs de risque qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prévisionnels est incluse dans le rapport de gestion de WSP pour l’année qui se termine le 31 décembre 2022. Le rapport est accessible sur SEDAR à l’adresse suivante : www.sedar.com. Les énoncés prévisionnels contenus dans le présent communiqué de presse sont formulés à la date de celui-ci et WSP ne s’engage pas à les mettre à jour ou à les réviser à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou d’autres éléments, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent.

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC :

Alain Michaud

Chef de la direction financière

WSP Global Inc.

Tél. : 438 843-7317

alain.michaud@wsp.com

1 Pour en savoir plus, consultez la section sur les revenus associés aux ODD du rapport mondial sur les facteurs ESG 2022 : Impact ciblé. Afin de refléter l’incidence pro forma des acquisitions de WSP, les revenus annualisés incluent 12 mois de revenus pour les entreprises acquises en 2022.

2 Les femmes, les peuples autochtones, les personnes handicapées, les minorités ethniques, les communautés LGBTQIA2S+ et les anciens combattants constituent collectivement les groupes sous-représentés.