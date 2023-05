Parandusteade: Hepsor AS-i 2022. aasta auditeeritud majandusaasta aruande ESEF vorming

English Estonian

Hepsor AS 2022. aasta majandusaasta aruanne on koostatud kooskõlas ESEF (European Single Electronic Format) vormingu nõuetega, kuid oleme aruande esitamisel teinud vea aruandefailide kokku pakkimisel mistõttu võib esineda tõrkeid Hepsori 2022. aasta majandusaasta aruande ESEF failide avamisega.

Vea tulemusena ei vasta Hepsor 2022. aasta majandusaasta aruande ESEF vormingus aruande fail Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (European Securities and Markets Authority, ESMA) poolt 2. augustil 2022 avaldatud ESEF Raporteerimise Manuaali punktis 2.6.1 soovitatud XBRL dokumendi paketeerimise taksonoomiale, mistõttu faili avamisel võib esineda veateade „Raport on ebakorrektselt paigutatud paketti“ („Report Incorrectly Placed In Package“).

Et kõikidel huvilistele oleks võimalik Hepsori aruandele ligi pääseda, siis avaldame Hepsori 2022. aasta majandusaasta aruande koos sõltumatu audiitori otsusega ESEF formaadis uuesti. Parandus puudutab üksnes aruande ESEF failide pakkimise vormingut ja aruande sisu ei ole muudetud võrreldes 28. aprillil 2023. aastal avaldatud Hepsori 2022. aasta majandusaasta aruandega. Selguse huvides on käesolevale parandusteatele lisatud ka 28. aprillil 2023. aastal avaldatud Hepsor AS majandusaasta aruanne .pdf formaadis.

Henri Laks

Juhatuse liige

Telefon: +372 5693 9114

e-post: henri@hepsor.ee

