Hepsor ASi 2023. aasta I kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Hepsori 2023. aasta I kvartali konsolideeritud müügitulu ulatus 6,0 miljoni euroni ja puhaskasumiks kujunes 0,14 miljonit eurot (sh emaettevõtte omanikele kuuluv osa 0,24 miljonit eurot).

2023. aasta I kvartali müügitulu on tekkinud peamiselt Paevälja Hoovimajade projekti kodude müügist asjaõiguslepingute alusel. Projekti raames rajati kaks kortermaja 96 korteriga, millest esimesed 40 korterit anti koduostjatele üle 2022. aasta lõpus. 2023. aasta esimeses kvartalis anti koduostjatele täiendavalt üle 34 korterit ja seisuga 31. märts 2023 on kokku sõlmitud asjaõiguslepingud 74 korterile (77%) ja võlaõiguslepingud või kirjaliku broneerimislepingud 4 korterile (4%).

Kontserni müügitulu ja kasum sõltuvad otseselt projektide arendustsüklist, mis kestab ligikaudu 24–36 kuud. Müügitulu tekib alles tsükli lõpus. Arendustsükli pikkusest ja arenduse algusest sõltuvalt võib ühes kvartalis lõppeda rohkem projekte kui teises ja kvartalid võivad nii kasumi kui ka müügitulu poolest üksteisest olulisel määral erineda. Seetõttu võib nii majandusaasta lõikes tervikuna kui ka kvartalite lõikes olla mõni aasta või kvartal nõrgem ja teine oluliselt tugevam. Hindamaks kinnisvaraarendusega tegeleva ettevõtte jätkusuutlikkust ja majandustulemusi tervikpildis, on kontserni tulemuste paremaks hindamiskriteeriumiks ettevõtte arendusprojektide portfell ning kolme aasta keskmised majandusaasta tulemused.

Hepsoril on Eestis ja Lätis ehituses kuus elukondlikku arendusprojekti, milles valmib kokku 527 uut korterit. Seisuga 31. märts 2023 on Riias ehituses ja müügis kolm arendusprojekti, milles on kokku 246 korterit ning millest 198 korterile on sõlmitud võlaõigus- ja broneerimislepingud (80%). Tallinnas on ehituses ja müügis samuti kolm arendusprojekti kokku 281 uue korteriga. Seisuga 31. märts 2023 on võlaõigus- ja broneerimislepingud sõlmitud 61 korterile (23%). Ärikinnisvara arendusprojektidest on Tallinnas valmimas rohelise mõtteviisi büroohoone Grüne Maja. Büroohoone on 100% üürilepingutega kaetud ning aktiivses kasutuses on ligikaudu 79%. Viimased üürnikud kolivad uutele pindadele hiljemalt 2023. aasta teises kvartalis.

2023. aasta I kvartalis alustas kontsern kahe elukondliku arendusprojekti ehitust. Tallinnas alustati Manufaktuuri kvartalis asuva Manufaktuuri 7 projekti 154 kodu ehitusega, mida arendadakse koos pikaajalise koostööpartneri Tolaram Grupiga. Kvartali lõpu seisuga oli võlaõiguslepinguid ja broneerimislepinguid sõlmitud 32 korterile (21%) Manufaktuuri 7 kodudest. Riias alustati Nameja Rezidence projektis valmiva 38 kodu ehitusega, millest võlaõigus ja broneerimislepinguid on sõlmitud 10 korterile (26%).

Aruandeperioodil said kaks ehituses olevat projekti Riias kasutusloa, mis võimaldab 2023. aasta teises kvartalis alustada valminud kodude üleandmisega ostjatele- Mārupes Dārzs projektis valmib 92 kodu, millest võlaõigus- ja broneerimislepingute alusel on müüdud 78 korterit (85%) ja Kuldigas Parks projektis valmib 116 kodu, millest võlaõigus- ja broneerimislepingute alusel on müüdud 110 korterit (95%).

2023. aasta algas kinnisvarasektoris mõõdukalt optimistlikul noodil- 2022. aasta viimases kvartalis rekord-madalale langenud tarbija kindlustunne näitas taastumise märke ning jätkus energiahindade ning inflatsiooni stabiliseerumine, mis loovad eeldused kinnisvaraturu nõudluse taastumiseks. Kahjuks jätkus euribori tõus, mis mõjutab vahetult koduostjate igakuiseid eluasemekulusid ning sunnib kinnisvara ostuotsuste tegemist edasi lükkama. Tallinnas oli 2023. aasta I kvartali uusarenduste turu tehinguaktiivsus küll kõrgem kui 2022. aasta lõpus kuid jäi jätkuvalt oluliselt alla varasemale pikaajalisele keskmisele. Teisalt Riias olid eelkirjeldatud mõjud lühiajalisemad ning tehinguaktiivsus naasis peale lühiajalist langust tavapärasele tasemele. Kliendid ei langeta olemasolevas majandusolukorras küll kiireid ostuotsuseid, kuid huvi kontserni projektide vastu on jätkuvalt olemas, mistõttu juhatus on mõõdukalt optimistlik ning jätkab olemasolevate ja uute projektide elluviimist.

2023. aastaks prognoosib Hepsor müügituluks 41,3 miljonit eurot, puhaskasumiks 3,3 miljonit eurot ning sellest emaettevõtte osanikele kuuluvaks puhaskasumiks 1,1 miljonit eurot. Kontserni 2023. aasta esimese kvartali müügitulemused annavad kindlustunde 2023. aasta prognooside täitmiseks.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

tuhandetes eurodes 31.03.2023 31.12.2022 31.03.2022 Varad Käibevarad Raha ja raha ekvivalendid 2 126 3 754 7 440 Nõuded ja ettemaksed 1 291 1 731 946 Lühiajalised laenunõuded 0 0 455 Varud 73 610 69 760 45 128 Käibevarad kokku 77 027 75 245 53 969 Põhivarad Materiaalne põhivara 269 232 209 Immateriaalne põhivara 7 7 3 Finantsinvesteeringud 2 2 2 Investeeringud sidusettevõtetesse 972 1 082 0 Pikaajalised laenunõuded 1 766 1 766 2 308 Muud pikaajalised nõuded 61 30 340 Põhivarad kokku 3 077 3 123 2 862 Varad kokku 80 104 78 368 56 831 Kohustised ja omakapital Lühiajalised kohustised Lühiajalised laenukohustised 22 456 22 565 3 833 Lühiajalised rendikohustised 96 46 92 Ettemaksed klientidelt 4 366 3 054 1 856 Võlad tarnijatele ja muud võlad 3 481 4 007 3 537 Lühiajalised kohustised kokku 30 399 29 672 9 318 Pikaajalised kohustised Pikaajalised laenukohustised 26 686 26 015 26 854 Pikaajalised rendikohustised 68 68 66 Muud pikaajalised kohustised 2 481 2 290 1 410 Pikaajalised kohustised kokku 29 235 28 373 28 330 Kohustised kokku 59 634 58 045 37 648 Omakapital Aktsia-/osakapital 3 855 3 855 3 855 Ülekurss 8 917 8 917 8 917 Jaotamata kasum 7 698 7 551 6 411 Omakapital kokku 20 470 20 323 19 183 sh emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 20 092 19 866 18 823 sh vähemusosanikele kuuluv omakapital kokku 378 457 360 Kohustised ja omakapital kokku 80 104 78 368 56 831

Konsolideeritud koondkasumi aruanne

tuhandetes eurodes I kvartal 2023 I kvartal 2022 Müügitulu 5 975 1 272 Müüdud kaupade ja teenuste kulu (-) -5 040 -1 166 Brutokasum 935 106 Turustuskulud (-) -71 -95 Üldhalduskulud (-) -347 -328 Muud äritulud 20 10 Muud ärikulud (-) -23 -7 Ärikasum/-kahjum 514 -314 Finantstulud 50 509 Finantskulud (-) -425 -168 Kasum enne tulumaksu 139 27 Tasumisele kuuluv tulumaks 0 -5 Aruandeperioodi puhaskasum 139 22 Emaettevõtte omanikele kuuluv osa puhaskasumis 240 5 Vähemusosalusele kuuluv osa puhaskasumis/-kahjumis -101 17 Muu koondkasum/- kahjum Omanikuvahetusega seotud muutused 0 135 Vähemusosaluse varjatud tuletisinstrumentide väärtuse muutus 8 18 Aruandeperioodi muu koondkasum kokku 8 153 Emaettevõtte omanikele kuuluv osa muu koondkasumis/-kahjumis -14 -86 Vähemusosalusele kuuluv osa koondkasumis 22 239 Aruandeperioodi koondkasum kokku 147 175 Emaettevõtte omanikele kuuluv osa koondkasumis/-kahjumis 226 -81 Vähemusosalusele kuuluv osa koondkasumis/-kahjumis -79 256 Kasum aktsia kohta Tava (eurot aktsia kohta) 0,06 0,00 Lahustatud (eurot aktsia kohta) 0,06 0,00









Hepsor AS (www.hepsor.ee) on üks kiiremini kasvavaid elu- ja ärikondliku kinnisvara arendajaid Eestis ja Lätis. Kaheteistkümne tegutsemisaasta jooksul oleme loonud üle 1500 kodu ja 32 000 m2 äripinna. Hepsor on esimese arendajana Balti riikides rakendanud mitmeid uuenduslikke insener-tehnilisi lahendusi, mis muudavad ettevõtte rajatavad hooned energiasäästlikumaks ja seeläbi keskkonnasõbralikumaks. Ettevõtte portfellis on kokku 26 arendusprojekti kogupindalaga 176 000 m2.

