MultiversX nimmt am Sense4FIT-Gipfel teil – der größten globalen Fitness-Veranstaltung, die von Web3 Technologies unterstützt wird

SIBIU, Rumänien, May 10, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- MultiversX nimmt offiziell am Sense4FIT-Gipfel, der größten globalen Web3 Fitness-Veranstaltung, teil. Die vom Sense4FIT-Team organisierte und von der größten Fitness-Community Rumäniens mit über 70.000 Mitgliedern unterstützte Veranstaltung geht dieses Jahr in die zweite Runde. Der Gipfel findet am 17. Juni in Bukarest statt. Es nehmen renommierte Fitnessexperten aus der ganzen Welt teil und es werden aufregende Blockchain-gestützte Aktivierungen vorgestellt.



Mit starken Web3-Elementen werden die Teilnehmer die Möglichkeit haben, über die xPortal Super App Erlebnisse freizuschalten, die tief in mehrere Phasen der Veranstaltung eingebunden sind, und an Fit2Earn-Herausforderungen teilzunehmen, um mit der Sense4FIT-App Token und NFTs zu verdienen. Beide Anwendungen werden den Teilnehmern helfen, sich direkt mit der Veranstaltung und dem gesamten MultiversX-Ökosystem zu beschäftigen.

Auf dem Sense4FIT Summit werden über 20 Top-Trainer, darunter Julio Papi, Leo Frîncu, Kiki Constantinescu, Marius Berbecuț und Iulian Panait, einzigartige Workout-Erlebnisse für die Teilnehmer schaffen. Es gibt 4 spezielle Bereiche, die auf unterschiedliche Fitnessziele zugeschnitten sind, mit 7 Fitnessstilen, 6 Workshops und 15 Kursen, die von Radfahren, Yoga und Pilates bis hin zu funktionellem Training, Khai Bo und mehr reichen.

Gemeinsam mit Sense4FIT möchte MultiversX die Kluft zwischen der Technologie, die die Community antreibt, und der globalen Web3-Fitnessbewegung überbrücken und neue Möglichkeiten für Fitnessbegeisterte auf der ganzen Welt schaffen.

Der Sense4FIT-Gipfel wird als größte globale Web3 Fitness-Veranstaltung in die Geschichte eingehen. Die Veranstalter rechnen mit über 1000 Teilnehmern und es wird Preise im Wert von 10.000 € für Fitnessbegeisterte am 17. Juni in Bukarest geben. Die Veranstaltung ist die erste ihrer Art, die Blockchain-gestützte Erfahrungen, physische Workouts und digitale Errungenschaften an einem Ort zusammenbringt.

Über Sense4FIT

Sense4FIT ist ein Web3-basiertes „FIT to EARN“-Lifestyle-Ökosystem, das ein Online-Konzept über eine semidezentralisierte App bereitstellt. Durch die Nutzung der Blockchain-Technologie will Sense4FIT ein transparenteres, dezentralisiertes und belohnendes Fitness-Ökosystem schaffen, von dem sowohl Trainer als auch Enthusiasten profitieren. Neben seinen physischen Fitnessstudios, die für Franchising zur Verfügung stehen werden, bereitet Sense4FIT Überraschungen für seine Nutzer vor, indem es Fitnessstudios in das Fitnessverse integriert.

Über MultiversX

MultiversX ist ein hochgradig skalierbares, sicheres und dezentralisiertes Blockchain-Netzwerk, das von Grund auf entwickelt wurde, um die beiden grundlegenden Probleme zu lösen, die für eine weit verbreitete, globale Akzeptanz entscheidend sind: der Übergang von der Einwahl zur Breitbandverbindung und ein signifikanter UX-Paradigmenwechsel.

