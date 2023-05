MultiversX participe au sommet Sense4FIT, le plus grand événement mondial consacré au fitness, organisé par Web3 Technologies

French German

SIBIU, Roumanie, 10 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- MultiversX rejoint officiellement le Sommet Sense4FIT, le plus grand événement mondial sur le Web3 consacré à la mise en forme. Cet événement, organisé par l'équipe de Sense4FIT et soutenu par la plus grande communauté de fitness de Roumanie, forte de plus de 70 000 membres, revient cette année pour la deuxième fois. Prévu le 17 juin à Bucarest, le sommet accueillera des experts en fitness renommés du monde entier, ainsi que des activations passionnantes basées sur la blockchain.



Grâce à de solides éléments Web3, les participants pourront débloquer des expériences via l'application xPortal Super App, étroitement liées à plusieurs étapes de l'événement, et participer aux défis Fit2Earn pour gagner des jetons et des NFT grâce à l'application Sense4FIT. Ces deux applications permettront aux participants de s'impliquer directement dans l'événement ainsi que dans l'ensemble de l'écosystème MultiversX.

Lors du sommet Sense4FIT, plus de 20 entraîneurs de haut niveau, dont Julio Papi, Leo Frîncu, Kiki Constantinescu, Marius Berbecuț et Iulian Panait, proposeront aux participants des séances d'entraînement uniques. L'espace sera composé de quatre zones dédiées, adaptées aux différents objectifs de mise en forme, avec sept styles de mise en forme, six ateliers et 15 cours, allant du vélo de biking au yoga et au Pilates, en passant par l'entraînement fonctionnel, le Khai Bo et bien d'autres options.

En collaboration avec Sense4FIT, MultiversX souhaite combler le fossé existant entre la technologie qui alimente la communauté et le mouvement mondial de fitness sur le Web3, pour offrir de nouvelles opportunités aux passionnés de fitness du monde entier.

Le sommet Sense4FIT s'apprête à entrer dans l'histoire en devenant le plus grand événement mondial de fitness Web3. Avec plus de 1 000 participants et 10 000 € de prix, les amateurs de fitness ont rendez-vous à Bucarest le 17 juin. Cet événement sera le premier du genre à réunir au même endroit des expériences alimentées par la blockchain, des entraînements physiques et des réalisations numériques.

À propos de Sense4FIT

Sense4FIT est un écosystème de style de vie Web3 « FIT to EARN » qui propose un concept en ligne via une application semi-décentralisée. Grâce à la puissance de la technologie blockchain, Sense4FIT entend créer un écosystème de fitness plus transparent, plus décentralisé et plus gratifiant, qui profite à la fois aux entraîneurs et aux passionnés. En plus de ses salles de sport qui seront disponibles en franchise, Sense4FIT prépare des surprises pour ses utilisateurs en intégrant des salles de sport dans le fitnessverse.

À propos de MultiversX

MultiversX est un réseau blockchain hautement évolutif, sécurisé et décentralisé, conçu à partir des premiers principes, pour résoudre les deux problèmes fondamentaux faisant obstacle à une adoption généralisée à l'échelle mondiale : une transition de l'accès bas débit vers l'accès haut débit, et un changement de paradigme majeur concernant l'interface utilisateur.

