Sidetrade : une croissance au T1 2023 portée par l'international avec +17% sur le CA et +21% pour les abonnements SaaS

Sidetrade , plateforme d’Intelligence Artificielle dédiée à la sécurisation et à la génération du cashflow des entreprises, annonce une accélération de la croissance de son chiffre d’affaires au premier trimestre 2023, à +17%, porté par une très bonne performance des abonnements SaaS, à +21%, et par un envol de ses activités aux Etats-Unis.

En commentant cette publication, Olivier Novasque, président-directeur général de Sidetrade, a déclaré :

« Nous démarrons l’année 2023 avec une forte croissance de nos abonnements, en hausse de 21% au cours du premier trimestre, ce qui témoigne d’un élan continu après une année 2022 réussie. Cette trajectoire met en lumière l’immense potentiel de Sidetrade pour les années à venir. D’une part, nos débuts aux Etats-Unis -qui s’imposent déjà comme un puissant moteur de croissance- sont au-delà de nos espérances. D’autre part, notre présence des deux côtés de l’Atlantique, conjuguée à notre avance technologique en intelligence artificielle, nous permet de remporter de plus en plus de succès majeurs auprès d’entreprises internationales. Sidetrade est clairement en train de changer de dimension, devenant un acteur mondial de référence dans son domaine. Au moment où Gartner vient de nous positionner Leader dans son Magic Quadrant, pour la deuxième année consécutive, nous prévoyons de maintenir cette trajectoire de croissance à deux chiffres sur 2023 et au-delà, tout en maintenant une profitabilité solide, gage de notre modèle équilibré de développement. »

Prises de commandes, en ligne, avec près de 1 M€ de nouveaux ARR

Au premier trimestre 2023, les nouveaux revenus d'abonnements en base annuelle (« Annual Recurring Revenue » ou « ARR ») de Sidetrade s’établissent à 0,89 M€. Ce chiffre est en ligne avec un niveau de commandes trimestriel se situant habituellement autour de 1 M€ de nouveaux ARR (hors dossier exceptionnel). Sans surprise, les commandes de ce trimestre sont en recul par rapport à la même période de l’exercice précédent, laquelle avait été largement dopée par la signature du plus gros contrat de l’histoire de Sidetrade (cf. communiqué du 21 février 2022 ). Ce contrat a représenté à lui seul 1,36 M€ de nouveaux ARR, soit 62% du total des 2,17 M€ affichés au premier trimestre 2022. Retraité de cet effet de base exceptionnel, le niveau de commandes en nouveaux ARR est en progression de 10% (0,89 M€ Vs 0,81 M€).

A ces commandes SaaS, s’ajoutent 0,94 M€ de prestations de services complémentaires en base annuelle (implémentation, paramétrage, formation, services récurrents, etc.) contre 1,09 M€ sur le premier trimestre 2022, lequel avait aussi bénéficié d’un montant de 0,3 M€ lié à ce contrat exceptionnel. En conséquence, les prises de commandes au premier trimestre 2023 représente une valeur totale de nouveaux contrats en base annuelle (« Annual Contract Value » ou « ACV ») de 1,83 M€.

La durée initiale moyenne d’engagement des nouveaux clients (hors renouvellement) progresse à 48 mois sur ce trimestre contre 40,8 mois pour le premier trimestre de l’exercice précédent.

Sidetrade poursuit sa croissance à l’international au premier trimestre 2023 avec plus de 25% des commandes enregistrées aux Etats-Unis.

Accélération de la croissance du chiffre d’affaires, à +17%, dont +21% pour les abonnements SaaS

(en millions d’euros) T1 2023 T1 2022 Variation Activités ‘Order-to-Cash’ 9,6 8,1 19% dont abonnements SaaS 8,0 6,7 +21% Activités ‘Sales & Marketing’ 0,2 0,3 -29% Chiffre d’affaires 9,8 8,4 +17%

Les informations 2023 sont des données consolidées non auditées.

Au premier trimestre 2023, les activités ‘Order to Cash’, au cœur de la stratégie (98% du chiffre d’affaires de la société), sont en forte croissance, à +19%, avec des abonnements SaaS qui progressent de 21%. Conformément à la stratégie de la société, les activités ‘Sales & Marketing’ ont continué de décroître en termes d’abonnements pour ne représenter que 0,2 M€ au premier trimestre 2023, soit 2% du chiffre d’affaires total. Par conséquent, leur impact sur la croissance globale s’estompera sur les trimestres à venir.

Le chiffre d’affaires du premier trimestre 2023 s’élève à 9,8 M€, en hausse de 17% par rapport à la même période de l’année précédente, confirmant un solide démarrage de Sidetrade en ce début d’exercice. Deux raisons expliquent cette accélération de la croissance.

Décollage des activités aux Etats-Unis, à +58%

Au premier trimestre 2023, les revenus de Sidetrade s'appuient sur la progression de l'international, qui représente désormais 55% du chiffre d'affaires total, dont 26% provenant de l'Amérique du Nord. La stratégie d'expansion internationale de Sidetrade porte ses fruits, notamment aux Etats-Unis, où les revenus ont bondi de 58%, faisant de ce pays un puissant moteur de croissance pour la société.

Croissance spectaculaire auprès d’entreprises multinationales, à +60%

En analysant la typologie des clients sur les activités ‘Order to Cash’, la part des abonnements auprès d’entreprises multinationales, ayant des contrats d’abonnements annuels supérieurs à 250 000€, connait une croissance spectaculaire de plus de 60% au premier trimestre 2023.

La présence de Sidetrade, en Europe et en Amérique du Nord, conjuguée à son avance technologique en matière d’intelligence artificielle lui ont permis de remporter de nombreux succès commerciaux auprès d’entreprises globales cherchant à déployer une solution ‘Order-to-Cash’ au niveau mondial. Ce segment de marché représente 43% du total des abonnements de Sidetrade et devrait continuer à être un moteur de croissance significatif dans les mois à venir.

Trimestre après trimestre, Sidetrade s’impose comme un acteur incontournable sur le marché mondial de l’Order-to-Cash. La reconnaissance récente de Sidetrade en tant que Leader dans le Magic Quadrant de Gartner, entreprise américaine de conseil et de recherche dans le domaine des techniques avancées, sur les applications intégrées ‘Invoice-to-Cash’ (cf. communiqué du 8 mai 2023 ) illustre la pertinence de l’offre de la société aux besoins de clients à l’échelle mondiale.

Grâce à son modèle économique basé sur 90% de revenus récurrents, Sidetrade est en mesure de faire face aux incertitudes économiques avec résilience. Il est également important de rappeler que tous les contrats d'abonnement de Sidetrade, y compris les nouveaux, comportent une clause annuelle de ré-indexation automatique du prix, basée sur l'évolution des indices du pays concerné. Cela signifie que le « pricing power » de la société protège ses revenus futurs des pressions inflationnistes.

