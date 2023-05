Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2023

English French

Chiffre d’affaires en hausse de +14,6% au 1 er trimestre 2023, à 255,3 M€

trimestre 2023, à 255,3 M€ Confirmation de l’excellente dynamique du Groupe au Benelux et dans les « Autres Pays »

Confirmation de perspectives de croissance soutenue à long terme

En millions d’euros 1er trimestre 2023 2022 Var. % Total 255,3 222,7 +14,6% Dont France 101,6 116,7 -12,9% Dont Benelux 82,8 46,7 +77,2% Dont Autres Pays 70,8 59,3 +19,5%

Solutions30 réalise au 1er trimestre 2023 un chiffre d’affaires consolidé de 255,3 millions d’euros, en hausse de 14,6% par rapport à la même période de 2022 (14,5% en croissance organique). Cette bonne performance s’appuie sur la croissance particulièrement robuste enregistrée au Benelux, en Italie et en Pologne.

En France, le chiffre d’affaires atteint 101,6 millions d’euros au 1er trimestre 2023 contre 116,7 millions d’euros un an plus tôt. Le pays représente désormais 40% du chiffre d’affaires du Groupe.

L’activité « Connectivity » réalise un chiffre d’affaires de 72,1 millions d’euros, en retrait de 15 % par rapport au 1er trimestre 2022 dans un marché qui reste globalement sous pression. Comme indiqué précédemment, les effets positifs des parts de marché gagnées dans le sud-est du pays seront visibles à compter du 2ème trimestre de l’exercice.

Dans l’activité « Energy », le chiffre d’affaires s’élève à 11,9 millions d’euros contre 15,9 millions d’euros un an plus tôt, soit un repli de 25%. L’activité reste fortement impactée par la fin des déploiements de compteurs électriques communicants en France, dont la contribution n’est plus que de 1,6 million d’euros sur la période. Les autres activités, principalement liées à la mobilité électrique et aux énergies renouvelables, ne compensent pas encore cette perte de chiffre d’affaires. Ces activités nouvelles connaissent un rythme de déploiement encore irrégulier typique de toutes nouvelles activités, avec une clientèle qui ajuste encore son modèle économique et ses process opérationnels, notamment dans le segment B2C. Bien que s’inscrivant dans une logique de croissance durable sur le long terme, ces activités sont stables au 1er trimestre 2023 par rapport au 1er trimestre 2022.

Enfin, l’activité « Technology » enregistre un chiffre d’affaires de 17,7 millions d’euros, en progression de 9 % sur le trimestre, portée par la hausse des installations de solutions de paiement, et de systèmes de sécurité, ainsi que la maintenance associée.

Au Benelux, le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2023 s’établit à 82,8 millions d’euros contre 46,7 millions d’euros un an plus tôt, soit une croissance purement organique de 77,2%.

L’activité « Connectivity » s’inscrit en hausse de 92%, avec un chiffre d’affaires de 63,5 millions d’euros sur le trimestre, contre 33,0 millions d’euros au 1er trimestre 2022. Solutions30 est l’un des intervenants principaux dans le déploiement de la fibre optique sur le territoire et bénéficie donc pleinement de la vigueur de ce marché.

Dans l’activité « Energy », le chiffre d’affaires est de 14,6 millions d’euros contre 9,6 millions d’euros un an plus tôt, en croissance de 52 %. Cette activité est tirée par la poursuite des déploiements de compteurs intelligents en Flandre et également par le démarrage de nouveaux contrats dans les activités liées aux énergies nouvelles et à la mobilité électrique.

Dans l’activité « Technology », le chiffre d’affaires progresse de 15% à 4,8 millions d’euros contre 4,2 millions d’euros un an plus tôt.

Dans les autres pays, le Groupe enregistre un chiffre d’affaires de 70,8 millions d’euros sur le trimestre, contre 59,3 millions d’euros un an plus tôt, soit une croissance de 19,5 % (19,2 % en organique).

En Allemagne, le chiffre d’affaires atteint 16,2 millions d’euros contre 14,4 millions d’euros un an plus tôt, grâce au secteur des télécoms qui renoue avec une dynamique plus favorable, toujours dans les activités historiques (câble et DSL). Le démarrage des activités dans le domaine de la fibre optique est attendu au 2ème semestre.

En Italie, le chiffre d’affaires croit de 30 % au 1er trimestre 2023 pour atteindre 19 millions d’euros et reste porté par le déploiement des infrastructures très haut débit dans le Piémont et la Vallée d’Aoste, pour le compte de TIM et d’OpenFiber.

Sur la péninsule ibérique, l’activité est en croissance organique de 8 % et atteint 15,8 millions d’euros. L’activité Energy, en particulier l’installation de bornes de recharge électrique, est la plus forte contributrice à cette croissance sur ce trimestre.

En Pologne, le chiffre d’affaires s’élève à 11,6 millions d’euros en croissance soutenue de 74% (71% en organique) grâce aux gains de parts de marché enregistrés dans la région de Varsovie et au dynamisme des activités Mobile.

Enfin, au Royaume-Uni, Solutions30 réalise 8,3 millions d’euros de chiffre d’affaires sur le trimestre en retrait de 7%, ce qui s’explique par le recentrage en cours des activités télécoms sur le segment plus porteur de la fibre.

Perspectives

Le bon début d’exercice permet au Groupe de confirmer ses objectifs de retour à une croissance à deux chiffres en 2023, ce qui lui permettra de franchir la barre du milliard d’euros de chiffre d’affaires, avec une amélioration progressive de ses marges tout au long de l’exercice.

Dans un environnement marqué par l’inflation et la hausse des taux d’intérêt, le Groupe reste confiant pour les moyen et long termes, et donne la priorité à la croissance afin d’atteindre la taille critique dans toutes les zones géographiques où il est présent.





Prochain rendez-vous

Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2023 : 25 juillet 2023





A propos de Solutions30 SE

Le Groupe Solutions30 est le leader européen des solutions pour les Nouvelles Technologies. Sa mission est de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne : hier l’informatique et Internet, aujourd’hui le numérique, demain les technologies qui rendront le monde toujours plus interconnecté en temps réel. Avec plus de 65 millions d’interventions réalisées depuis sa création et un réseau de plus de 15 000 techniciens de proximité, Solutions30 couvre actuellement la totalité de la France, l’Italie, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, la Péninsule Ibérique, le Royaume-Uni et la Pologne. Le capital de Solutions30 S.E. est composé de 107 127 984 actions, identiques au nombre de droits de vote théoriques et exerçables.

Solutions30 S.E. est cotée sur Euronext Paris (ISIN FR0013379484- code S30). Indices : MSCI Europe ex-UK Small Cap | SBF120 | CAC Mid 60 | NEXT 150 | CAC Technology | CAC PME.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.solutions30.com

