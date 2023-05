WINFARM : Chiffre d’affaires du T1 2023 en croissance de +24% (dont +6% en organique).

French English

COMMUNIQUE DE PRESSE

Loudéac, 10 mai 2023





Chiffre d’affaires du T1 2023 en croissance de +24% (dont +6% en organique)

WINFARM (ISIN : FR0014000P11 – mnémonique : ALWF), 1er groupe français proposant un ensemble de prestations de conseil, de service, et de vente à distance de produits et de solutions au monde agricole et à l’élevage, annonce ce jour la publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2023.

En millions d’euros, non audité T1 2022 T1 2023 VAR. VAR. à

périmètre constant 1 Agrofourniture 27,5 35,1 +27,4% +7,5% Agroproduction2 3,0 2,7 -9,9% -9,9% Autres 0,3 0,5 +42,4% +42,4% TOTAL 30,8 38,2 +24,0% +6,2%

Au 1er trimestre 2023, WINFARM enregistre un chiffre d’affaires consolidé de 38,2 M€, en croissance de +24% par rapport au T1 2022 (+6% à périmètre constant1). Cette performance est d’autant plus notable qu’elle est enregistrée après une forte hausse de l’activité déjà enregistrée au 1er trimestre 2022, de +20%, dont 9% à périmètre constant.

Sur la période, l’activité Agrofourniture (92% du chiffre d’affaires total), commercialisée sous la marque Vital Concept, enregistre un chiffre d’affaires de 35,1 M€ en croissance de +27%. Sur la période, WINFARM bénéficie de la contribution des sociétés du groupe Kabelis à hauteur de 5,5 M€, dont l’activité est consolidée au périmètre de Groupe depuis août 2022, A périmètre constant, hors Kabelis, l’activité est en progression de +7,5% sur les trois premiers mois de l’année, confirmant une dynamique solide dans un contexte de détente progressive des prix.

Les sociétés du Groupe Kabelis, acquises en juillet 2022 et BTN de Haas, acquis aux Pays-Bas en juillet 2021, contribuent significativement à la croissance de la période, affichant respectivement des hausses de +10% de leurs activités au T1 2023. Ces performances reflètent la pertinence des acquisitions réalisées par WINFARM ces dernières années, et la capacité du Groupe à réussir leur intégration.

Le chiffre d’affaires de l’activité Agroproduction (7% du chiffre d’affaires total), commercialisée sous la marque Alphatech, s’élève à 2,7 M€, en baisse de 9,9%. Après une forte hausse de +25% enregistrée en 2022, dont +42% au 4ème trimestre, l’activité marque un repli ponctuel sur les trois premiers mois de l’année, reflétant la stratégie en cours du Groupe de se doter de ses propres capacités production, en vue d’augmenter la qualité de ses produits tout en limitant les achats de matières transformées auprès des préparateurs de mix. Dans ce contexte, la montée en puissance de son outil industriel, logiquement progressive, a temporairement pesé sur les volumes disponibles à la vente.

Le premier trimestre s’est également caractérisé par les difficultés temporaires du Grand Export à disposer de devises en Euros. Pour rappel, le Groupe réalise une partie importante de son chiffre d’affaires au Pakistan, au Bangladesh et en Egypte, trois pays ponctuellement marqués par une limitation de leurs achats en devises euros. WINFARM observe actuellement une amélioration de cette situation.

Les « autres activités » réunissant l’Agroconseil et l’Agroinnovation, enregistrent une forte hausse de leurs ventes.

2023 : Poursuite de la croissance et amélioration des marges

En 2023, WINFARM anticipe une poursuite de sa croissance, intégrant un retour progressif à des prix plus normatifs. Dans le prolongement de l’exercice 2022, le Groupe restera mobilisé pour maintenir une stricte discipline financière afin de limiter poids de certaines charges opérationnelles (comme les carburants) en vue d’améliorer ses niveaux de marges.

Après le succès de l’acquisition de BTN de Haas en 2021 et celle des sociétés du Groupe Kabelis en 2022, WINFARM continue d’étudier les opportunités de croissance externe, notamment à l’international, avec l’objectif de renforcer ses positions et de s’imposer à l’échelle européenne.

A plus long terme, le Groupe réaffirme son ambition d’atteindre à l’horizon 2025 un chiffre d’affaires de l’ordre de 200 M€ et une marge EBITDA d’environ 6,5%.

Prochaine publication :

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2023, le 5 septembre 2023, après clôture de bourse.

A propos de WINFARM

Fondé à Loudéac, au cœur de la Bretagne, au début des années 90, le groupe Winfarm est aujourd’hui le premier acteur français proposant aux marchés de l’agriculture, de l’élevage, du cheval et du paysage, un ensemble de prestations de conseil, de service, et de vente à distance de produits et de solutions globales, uniques et intégrées, pour les aider à répondre aux nouveaux défis technologiques, économiques, environnementaux et sociaux de l’agriculture nouvelle génération.

Fort d’un un large catalogue de plus de 35 000 références (semences, produits d’hygiène et de récolte, …), dont deux-tiers sont composés de marques propres, WINFARM compte plus de 45 000 clients en France, en Belgique et aux Pays-Bas.

A l’horizon 2025, WINFARM vise un objectif de chiffre d’affaires de l’ordre de 200 M€ et une marge EBITDA d’environ 6,5%.

Pour plus d’information sur la société : www.winfarm-group.com

Contacts :

WINFARM

investisseurs@winfarm-group.com ACTIFIN, communication financière

Benjamin LEHARI

+33 (0) 1 56 88 11 11

winfarm@actifin.fr ACTIFIN, relations presse financière

Jennifer JULLIA

+33 (0)1 56 88 11 19

jjullia@actifin.fr









1 hors intégration des sociétés du groupe Kabelis dans le chiffre d’affaires

2 chiffre d’affaires issus des activités d’Agroconseil (sous la marque Agritech) et d’Agroinnovation (sous la marque Bel Orient)

Pièce jointe