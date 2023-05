Groupe Casino : Assemblée générale de Casino du 10 mai 2023 : compte rendu synthétique et précisions du Groupe Casino suite aux rumeurs de marché

English French

Assemblée générale de Casino du 10 mai 2023 :

compte rendu synthétique et précisions du Groupe Casino

suite aux rumeurs de marché

Paris, le 10 mai 2023

L’assemblée générale mixte des actionnaires de Casino Guichard Perrachon s’est réunie le 10 mai 2023 à la Maison de la Chimie à Paris, sous la présidence de Jean-Charles NAOURI, président-directeur général du Groupe. Elle a approuvé l’ensemble des 28 résolutions qui lui étaient soumises à une très large majorité (plus de 95% pour chacune d’entre elles).

S’agissant des rumeurs de marché dont la presse et certains médias audiovisuels se sont fait l’écho et qui ont fait l’objet de questions de la part d’ actionnaires pendant le déroulement de l’assemblée générale, le groupe Casino a indiqué qu’en dépit de ces rumeurs, il n’avait pas d’informations additionnelles à communiquer concernant les négociations exclusives avec Le Groupement les Mousquetaires et TERACT.

Ces discussions, en cours, restent conditionnées à la conclusion d’accords engageants entre les parties et dont le marché sera tenu informé.

Concernant la lettre d’intention d’EP Global Commerce a.s. pour souscrire à une augmentation de capital, le groupe Casino a, comme indiqué dans son communiqué de presse du 24 avril 2023, uniquement pris acte de cette proposition et est en train de l’analyser.

En réponse à la rumeur dont la presse s’est fait l’écho selon laquelle une offre serait faite prochainement aux créanciers non sécurisées par EP Global Commerce en accord avec le groupe Casino, Casino dément avoir donné quelque accord que ce soit à une telle offre.

Comme précisé dans la communication du 24 avril 2023, le Groupe Casino souhaite, dans le cadre des annonces précitées, et afin de disposer d’un cadre sécurisé de discussion, étudier la possibilité de demander la nomination de conciliateurs et a sollicité l’accord de certains créanciers bancaires et porteurs d’emprunteurs obligataires à cette fin.

Ce communiqué a été préparé uniquement à titre informatif et ne doit pas être interprété comme une sollicitation ou une offre d'achat ou de vente de valeurs mobilières ou instruments financiers connexes. De même, il ne donne pas et ne doit pas être traité comme un conseil d'investissement. Il n'a aucun égard aux objectifs de placement, la situation financière ou des besoins particuliers de tout récepteur. Aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, n'est fournie par rapport à l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité des informations contenues dans ce document. Il ne devrait pas être considéré par les bénéficiaires comme un substitut à l'exercice de leur propre jugement. Toutes les opinions exprimées dans ce document sont sujettes à changement sans préavis.

CONTACTS ANALYSTES ET INVESTISSEURS

Christopher WELTON – Tél : +33 (0)1 53 65 64 17

cwelton.exterieur@groupe-casino.fr

ou

+33 (0)1 53 65 24 17

IR_Casino@groupe-casino.fr



CONTACTS PRESSE

Groupe Casino – Direction de la Communication

Stéphanie Abadie - sabadie@groupe-casino.fr - +33 (0)6 26 27 37 05

ou

+33(0)1 53 65 24 78 - directiondelacommunication@groupe-casino.fr

Agence IMAGE 7

Karine Allouis – Tel : +33(0)1 53 70 74 84 - kallouis@image7.fr



Laurent Poinsot – Tel : + 33(0)6 80 11 73 52 - lpoinsot@image7.fr

Pièce jointe