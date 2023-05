Coop Pank AS 2023. aasta aprilli tulemused

English Estonian

Coop Panga 2023. aasta aprilli majandustulemused:

Panga klientide arv kasvas aprillis 2400 võrra ja aktiivselt arveldavate klientide arv kasvas 900 võrra. Kuu lõpuks ulatus klientide arv 157 600-ni ja aktiivselt arveldavate klientide arv 70 200-ni. Aastaga on kliendibaas kasvanud 26%

Panga klientide hoiuste maht kasvas aprillis 2 miljoni euro võrra ulatudes kuu lõpu seisuga 1,51 miljardi euroni. Äriklientide hoiused kasvasid 9 miljonit ja eraklientide hoiused kasvasid 2 miljonit eurot. Rahvusvahelistelt platvormidelt kaasatud hoiuste maht kahanes 9 miljoni euro võrra. Aastaga on panga hoiuste maht kasvanud 30%.

Panga laenuportfell kasvas aprillis 17 miljoni euro võrra ja jõudis kuu lõpu seisuga 1,36 miljardi euroni. Kodulaenud kasvasid 9 miljonit eurot, liising 3 miljonit eurot, tarbimisfinantseerimine kasvas 3 miljonit eurot ja ärilaenud 2 miljonit eurot. Aastaga on panga laenuportfell kasvanud 28%.

Aprillis tehti laenude allahindluseid 0,3 miljoni euro ulatuses.

Võrreldes möödunud aasta nelja esimese kuuga on käesoleval aastal sama ajaga panga netotulud kasvanud 73% ja tegevuskulud 25%.

Pank teenis aprillis 3,7 miljonit eurot puhaskasumit. Aasta nelja esimese kuuga on pank teeninud kokku 13 miljonit eurot puhaskasumit, mida on 162% rohkem kui aasta tagasi samal perioodil.

Panga omakapitali tootlus oli veebruaris 28,1%, kulu-tulu suhe 38%.





Coop Panga juhatuse liikme ja finantsjuhi Paavo Truu kommentaar:

„Coop Panga klientide arv jätkas aprillis korralikku kasvu. Laenuportfellis näitasid head kasvu kodulaenud, kuid ärilaenude poolel on tunda laenunõudluse vähenemist. Coop Panga laenuportfell püsib kvaliteetne.

Kasvavast euriborist teenitud intressitulu võimaldab meil maksta kohalikele hoiustajatele üha paremat hoiuseintressi. Aprillis kasvasid nii era- kui ka äriklientide hoiuste mahud ja tänu sellele õnnestus meil rahvusvaheliselt kaasatud hoiuste mahtu vähendada. Näeme, et meie konkurentsivõimeline tähtajalise hoiuse intressipakkumine ja klientide soov oma rahale parimat tootlust teenida, on kaasa toonud selle, et üks osa meie nõudmiseni hoiustest konverteerub tähtajaliseks hoiuseks. Samas jätkame oma eraklientidele Rändrahnu paketis ka nõudmiseni hoiuselt 1% aastatootluse maksmist ja alates maist tõstsime ka äriklientide nõudmiseni hoiuse intressi 0,5% tasemele ning maksame seda juba alates hoiuse esimesest eurost. Meile on oluline pingutada iga kliendi nimel, hoolimata sellest, kas ta on suur või väike.



Coop Panga aprilli puhaskasum oli 3,7 miljonit eurot, omakapitali tootlus 28,1% ja kulu-tulu suhe 38%.

Aprillis toimunud aktsionäride üldkoosolek kinnitas eelmise majandusaasta aruande ja dividendide maksmise 4,5 senti aktsia kohta. 3. mail kandsime ligi 36 500 aktsionäri kontodele kokku ligi 4,6 miljonit eurot, millest üle 98% läks meie oma Eesti inimestele ja ettevõtetele.“



Coop Panga põhjalikumad finantsaruanded on leitavad aadressil: https://www.cooppank.ee/finantsaruanded



Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 157 600 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanik on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 320 kauplust.

Lisainfo:

Paavo Truu

Finantsjuht

Telefon: 5160 231

E-post: paavo.truu@cooppank.ee

