EfTEN Real Estate Fund AS’i aktsia puhasväärtus seisuga 30.04.2023

EfTEN Real Estate Fund AS'i konsolideeritud üüritulu oli aprillis kokku 2 542 tuhat eurot, s.o 29 tuhat eurot rohkem kui märtsis. Üüritulu kasvas seoses üüri indekseerimistega kolmes Läti kinnisvarainvesteeringus 8%-21%. Fondi konsolideeritud EBITDA oli aprillis 2 181 tuhat eurot, s.o 33 tuhat eurot rohkem kui märtsis.

Intressikulud kasvasid aprillis 629 tuhande euroni (63 tuhande euro võrra). Intressikulude tavapäraselt suurem kasv oli seotud intressiswapi lepingu lõppemisega Saules Miestas kaubanduskeskust omavas tütarettevõttes, kus EURIBOR oli fikseeritud 0,35% määras. Fondi laenude kaalutud keskmine intressimäär oli aprillis 4,94% (märtsis 4,66%). Kõiki fondi laene teenindatakse tavapäraselt ning kõikide kinnisvarainvesteeringute äritegevuse rahavoog ületab igakuised laenumaksed.

Tänavuse aasta nelja kuu jooksul on fond teeninud konsolideeritud üüritulu kokku 10,05 miljonit eurot (2022: 4,39 miljonit eurot) ning EBITDA-d 8,63 miljonit eurot (2022: 3,87 miljonit eurot). Tänavuse aasta konsolideeritud üüritulu sisaldab ühinemisel lisandunud kinnisvarainvesteeringute üüritulu kogusummas 5,39 miljonit eurot, mis võrreldes EfTEN Kinnisvarafond AS eelmise aasta sama perioodiga on kasvanud 5,7%. Nende kinnisvarainvesteeringute osas, mis on fondi bilansis olnud vähemalt kahel järjestikusel aastal (Like-for-like), on üüritulu võrreldes eelmise aastaga suurenenud 4,7%.

Selle aasta nelja kuu jooksul on EfTEN Real Estate Fund AS teeninud investoritele 30,34 senti (eelmisel aastal 32,93 senti) potentsiaalset brutodividendi aktsia kohta. Potentsiaalne brutodividend aktsia kohta on võrreldes eelmise aastaga peamiselt seoses EURIBORi kasvuga vähenenud 7,9%.

Fondi konsolideeritud raha jääk oli 30.04.2023 seisuga 28 227 tuhat eurot ning raha jääk suurenes aprillis 3 061 tuhande euro võrra. Aprillis suurendasid fondi kaks tütarettevõtet oma pangalaene 1 miljoni euro võrra (kokku 2 miljonit eurot), mille arvelt suurendas fond maikuus makstavaid dividende. Pärast dividendimakseid (s.h dividendide tulumaks) on fondi konsolideeritud raha jääk 14 miljonit eurot.

EfTEN Real Estate Fund AS'i puhasväärtus aktsia kohta oli 30.04.2023 seisuga 20,6451 eurot ja EPRA NRV 21,3114 eurot. Aktsia puhasväärtus langes seoses dividendide väljakuulutamisega 4,9%. Ilma dividende välja kuulutamata oleks puhasväärtus aprillis kasvanud tavapäraselt 0,6%.

