English Finnish Swedish

Aktia Bank Abp

Börsmeddelande

11.5.2023 kl. 8.00

Aktia Bank Abp:s delårsrapport 1.1–31.3.2023: Aktias räntenetto ökade kraftigt

Kvartalet i korthet

Räntenettot ökade med 27 % till 31,8 (25,1) mn euro från föregående år, vilket främst beror på ökade ränteintäkter från utlåningen.

Provisionsnettot var ungefär på fjolårets nivå och uppgick till 30,3 (31,3) mn euro. De förvaltade tillgångarna steg från årsskiftet till 13,8 (13,5) md euro.

Livförsäkringsnettot uppgick till 7,2 (21,4) mn euro. De omräknade jämförelsesiffrorna för 2022 enligt den nya redovisningsstandarden IFRS 17 omfattar avsevärda positiva marknadsvärderingar och försvårar således jämförelsen markant.

Affärsverksamheten utvecklades enligt bolagets förväntningar, men på grund av den redovisningstekniska förändringen (IFRS 17) minskade det jämförbara rörelseresultatet till 23,6 (35,6) mn euro.

Kostnaderna ökade något på grund av inflation och högre estimerad kostnad för stabilitetsavgiften än ifjol.

Kreditförlustreserveringarna höll sig på en måttlig nivå och uppgick till -0,9 mn euro.

Kärnprimärkapitalrelationen (CET1) som beskriver Aktias solvens ökade från årsskiftet till 11,1 (10,8) % .





Utsikter 2023 (bibehållna)

Aktias jämförbara rörelseresultat för 2023 förväntas vara betydligt högre än för 2022 rapporterad 65,2 mn euro (enligt tidigare tillämpad redovisningsstandard avseende livförsäkringsverksamheten).

Utsikterna har utarbetats utgående från följande förväntningar:

Räntenettot förväntas vara betydligt högre än 2022.

Provisionsnettot förväntas öka något under 2023.

Livförsäkringsverksamheten förväntas utvecklas stabilt. Resultatet påverkas dock av förändringar i marknadsvärdena. Det omräknade resultatet 2022 enligt den nya redovisningsstandarden IFRS 17 är exceptionellt högt på grund av redovisningsteknisk förändring.

Rörelsekostnaderna förväntas vara på samma nivå som 2022.

Reserveringar för eventuella kreditförluster förväntas vara på 2022 års nivå.





Juha Hammarén, tf VD:

Det första kvartalet 2023 var mycket starkt för Aktia, vilket gläder mig särskilt efter det utmanande fjolåret. Räntenettot ökade med 27 %, vilket främst förklaras av ökade ränteintäkter från utlåning till följd av ränteuppgången. Ökningen var också klart större än ökningen av finansieringskostnaderna.

Kreditförlustreserveringarna var mycket måttliga under kvartalet och kvaliteten på Aktias kreditstock förblev god. På grund av den allmänna oron på marknaden var det fortsatt lugnt på bostadsmarknaden, men kreditgivningen inom företagskundsverksamheten fortsatte öka. Den genomsnittliga marginalen för hela lånestocken fortsatte stiga. Finnair Visa Credit-kreditkortet utvecklades genom samarbetet mellan Aktia och Finnair, och jag är särskilt nöjd med intresset för och den starka försäljningen av kortet även utanför vår ordinarie kundkrets.

Även utvecklingen av provisionsnettot var stabil under det första kvartalet och var nära fjolårets nivå, även om de förvaltade tillgångarna om 13,8 miljarder euro förståeligt nog inte nådde upp till nivån under det första kvartalet ifjol. Kapitalförvaltningens bruttoförsäljning under kvartalet var god, och nettoteckningarna uppgick till 131 miljoner euro.

Intresset särskilt för strukturerade produkter var stort, och försäljningen nådde rekordnivåer, vilket ökade provisionsintäkterna. Tillsammans med Taaleri lanserade Aktia i början av året fonden Solvind III i enlighet med artikel 9, som starkt stöder den gröna omställningen inom energiekonomin. Försäljningen av fonden har kommit i gång fint och fonden är ett viktigt komplement till vårt utbud av ansvarsfulla placeringsprodukter. Vårt målmedvetna arbete för att förbättra kundupplevelsen började också bära frukt – kundnöjdheten inom Private Banking förbättrades avsevärt.

Den nya redovisningsstandarden IFRS 17 försvårar jämförelsen av livförsäkringsnettot

Livförsäkringsverksamheten utvecklades fortsatt stabilt och försäljningen av särskilt risklivförsäkringar fortsatte att öka. Livförsäkringsnettot landade emellertid under fjolårets jämförelsesiffra som omräknats enligt den nya redovisningsstandarden IFRS 17. Den omräknade jämförelsesiffran för livförsäkringsnettot är exceptionellt hög på grund av ränteuppgången under 2022, vilket försvårar jämförelsen avsevärt. IFRS 17-standarden infördes 1.1.2023 och påverkar i hög grad rapporteringen och jämförelsesiffrorna för Aktias livförsäkringsverksamhet. Aktia publicerade de omräknade jämförelsesiffrorna för 2022 i ett börsmeddelande 8.5.2023.

Det är värt att notera att för att öka öppenheten rapporterar Aktia nu för första gången kapitalförvaltningsverksamheten och livförsäkringsverksamheten som separata, självständiga segment – inte längre som en sammanräknad helhet.

Kostnadsutvecklingen under det gångna kvartalet var måttlig, men den kraftiga inflationen återspeglades särskilt i de ökade IT-kostnaderna, som huvudsakligen bestod av köpta tjänster.

Aktias jämförbara rörelseresultat för det första kvartalet uppgick till 23,6 miljoner euro, vilket på grund av den nya redovisningen av livförsäkringsnettot blev avsevärt lägre än jämförelseperioden om 35,6 miljoner euro. Övergången till redovisningsstandarden IFRS 17 gör det betydligt svårare att jämföra resultaten och det är viktigt att notera att omräknade jämförelsesiffror för livförsäkringsnettot och därmed för det jämförbara rörelseresultatet är exceptionellt höga. Det jämförbara rörelseresultatet för första kvartalet ifjol enligt den dåvarande redovisningsstandarden var 13,3 miljoner euro.

Jag är mycket nöjd med Aktias första kvartal. Alla intäktsslag utvecklades i linje med våra förväntningar, vilket ger oss ett bra utgångsläge för det innevarande året. Kvaliteten på Aktias kreditstock är fortsatt stabil. Den allmänna ekonomiska osäkerheten håller emellertid i sig och det finns inga omedelbara lättnader i sikte. Vi vill hjälpa våra kunder att tänka långsiktigt avseende sin ekonomi också i ekonomiskt mer utmanande tider.

Nyckeltal

(mn euro) 1Q/2023 1Q/2022 ∆ % 2022 4Q/2022 ∆ % 3Q/2022 2Q/2022 Räntenetto 31,8 25,1 27 % 99,2 24,2 31 % 24,0 25,8 Provisionsnetto 30,3 31,3 -3 % 122,0 29,1 4 % 29,9 31,6 Livförsäkringsnetto 7,2 21,4 -67 % 79,2 3,3 116 % 19,6 34,9 Rörelseintäkter totalt 70,3 78,7 -11 % 302,9 58,2 21 % 72,4 93,7 Rörelsekostnader -47,1 -43,3 9 % -169,4 -44,1 7 % -40,3 -41,8 Nedskrivningar av krediter och övriga åtaganden -0,9 0,3 - -10,2 -7,1 -87 % -1,0 -2,4 Rörelseresultat 22,2 35,8 -38 % 123,5 6,9 221 % 31,1 49,7 Jämförbara rörelseintäkter1 70,3 78,5 -10 % 302,8 58,2 21 % 72,4 93,7 Jämförbara rörelsekostnader1 -45,8 -43,3 6 % -168,1 -42,7 7 % -40,3 -41,8 Jämförbart rörelseresultat1 23,6 35,6 -34 % 124,7 8,3 183 % 31,1 49,7 K/I-tal 0,67 0,55 22 % 0,56 0,76 -12 % 0,56 0,45 Jämförbart K/I-tal1 0,65 0,55 18 % 0,56 0,73 -11 % 0,56 0,45 Resultat per aktie (EPS), euro 0,25 0,40 -38 % 1,37 0,07 238 % 0,34 0,55 Jämförbart resultat per aktie (EPS), euro1 0,27 0,40 -33 % 1,38 0,09 194 % 0,34 0,55 Avkastning på eget kapital (ROE), % 12,2 19,9 -38 % 17,0 3,7 229 % 17,6 28,0 Jämförbar avkastning på eget kapital (ROE), %1 13,0 19,8 -34 % 17,2 4,5 188 % 17,6 28,0 Kärnprimärkapitalrelation (CET1), %2 11,1 10,6 4 % 10,8 10,8 2 % 10,6 10,4



1) Alternativa nyckeltal

2) Vid slutet av perioden

Jämförelseperioderna 2022 är omräknade enligt den nya IFRS 17 standarden för försäkringsavtal.





Webcast-sändning från resultattillställningen

En direkt webcast-sändning från resultattillställningen ordnas den 11 maj 2023 kl. 10.30. Tf verkställande direktör Juha Hammarén och ekonomi- och finansdirektör Outi Henriksson presenterar resultatet. Tillställningen hålls på engelska och den kan följas direkt på https://aktia.videosync.fi/2023-q1-results. En inspelning av webcast-sändningen kommer att finnas tillgänglig på adressen www.aktia.com efter tillställningen.

AKTIA BANK ABP

Mera information:

Outi Henriksson, ekonomi- och finansdirektör, tfn 010 247 6236

Lotta Borgström, direktör för investerarrelationer och kommunikation, tfn 010 247 6838, lotta.borgstrom (at) aktia.fi

Distribution:

Nasdaq Helsinki Oy

Massmedier

www.aktia.com

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 900 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundtillgångar (AuM) uppgick 31.12.2022 till 13,5 miljarder euro och balansomslutningen till 12,4 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com.





Bilaga