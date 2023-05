English Finnish

Verkkokauppa.com Oyj PÖRSSITIEDOTE 11.5.2023 klo 8.30

Verkkokauppa.com Oyj:n hallitus päätti uudesta osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä johdolle

Verkkokauppa.com Oyj:n hallitus on päättänyt perustaa uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän yhtiön toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä, rohkaista johtoa sijoittamaan henkilökohtaisesti yhtiön osakkeisiin, sitouttaa johtohenkilöt yhtiöön sekä tarjota heille kilpailukykyinen palkkiojärjestelmä, jossa osallistujat voivat ansaita osakkeita palkkiona suorituksesta ja omasta sijoituksesta.

Uudessa suoriteperusteisessa lisäosakejärjestelmässä 2023–2027 on kolme ansaintajaksoa, jotka kattavat tilikaudet 2023–2025, 2024–2026 ja 2025–2027. Hallitus päättää vuosittain ansaintajakson alkamisesta ja sen yksityiskohdista. Ensimmäisen ansaintajakson 2023–2025 ansaintakriteerinä on osakkeen kokonaistuotto (TSR). Osallistujalle maksettava osuus enimmäispalkkiosta määräytyy hallituksen asettamien TSR-tasojen saavuttamisen perusteella. Osallistumisen ja palkkion saamisen edellytyksenä on, että järjestelmään osallistuva henkilö kohdentaa vapaasti siirrettävissä olevia hallussaan pitämiään Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeita järjestelmään tai hankkii yhtiön osakkeita hallituksen päättämän määrän.

Järjestelmästä maksettavat palkkiot maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Palkkiot maksetaan kunkin ansaintajakson päättymistä seuraavan vuoden toukokuun loppuun mennessä. Rahaosuudella on tarkoitus kattaa palkkiosta osallistujalle aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Palkkiota ei pääsääntöisesti makseta, jos osallistujan työ- tai toimisuhde konsernissa päättyy ennen palkkion maksua. Toimitusjohtajan on pidettävä puolet palkkiona maksetuista osakkeista omistuksessaan siten, että hänen osakeomistuksensa yhtiössä vastaa hänen vuosipalkkansa arvoa.

Järjestelmän kohderyhmään kuuluu yhteensä yhdeksän henkilöä (toimitusjohtaja ja kaikki johtoryhmän jäsenet). Ensimmäiseltä ansaintajaksolta 2023–2025 maksettavat bruttopalkkiot vastaavat arviolta yhteensä enintään 229 000 Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeen arvoa, mukaan lukien rahana maksettava osuus. Osakkeiden lopullinen määrä riippuu osallistujien hankkimien osakkeiden määrästä ja TSR-tasojen saavuttamisesta. Ansaintajakson 2023–2025 tämänhetkinen arvo on yhteensä enintään noin 573 tuhatta euroa arvioituna tätä tiedotetta edeltävän kaupankäyntipäivän keskikurssin perusteella sillä oletuksella, että osallistujat täyttävät sijoitusedellytyksen kokonaisuudessaan.

Verkkokauppa.com Oyj

Hallitus





Lisätietoja:

Marja Mäkinen, Head of Investor Relations and Corporate Communication

Verkkokauppa.com Oyj

marja.makinen@verkkokauppa.com

Puh. 040 671 2999

Verkkokauppa.com auttaa asiakkaitaan toteuttamaan intohimojaan tarjoamalla laajan noin 90 000 tuotteen valikoiman. Verkkokauppa.com Oyj palvelee kuluttaja- ja yritysasiakkaita verkkokaupan, myymälöiden, kioskin ja noutopisteverkoston kautta sekä nopeilla toimituksilla ja erilaisilla palveluilla. Suomen suosituimpana ja vierailluimpana verkossa toimivana kotimaisena vähittäiskauppana, yhtiön toimitukset tavoittavat noin 75 prosenttia suomalaisista seuraavan päivän aikana. Yhtiöllä on neljä jättimyymälää: Oulussa, Pirkkalassa, Raisiossa ja Helsingin Jätkäsaaressa, jossa yhtiön pääkonttori myös sijaitsee. Verkkokauppa.com tarjoaa työpaikan yli 700 henkilölle. Yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella VERK.