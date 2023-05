Coloplast A/S - Selskabsmeddelelse nr. 02/2023 - Regnskabsmeddelelse, 1. halvår 2022/23

English Danish

H1 2022/23

Regnskabsmeddelelse, 1. halvår 2022/23

1. oktober 2022 – 31. marts 2023

Coloplast leverede en organisk vækst på 8% og en overskudsgrad på 28% i andet kvartal1). Den rapporterede omsætning målt i danske kroner steg 10%.

Den organiske vækst pr. forretningsområde var 6% i Stomi, 6% i Kontinens, 9% i Stemme og Respiratorisk pleje (2 måneder), 13% i Hud- og Sårpleje (12% i Sårpleje) og 17% i Urologi.

Solidt andet kvartal i den kroniske forretning med fortsat godt momentum på tværs af regioner, bortset fra Kina, der påvirkede væksten i Stomi negativt grundet covid-19. Hospitalsadgangen i Kina så en betydelig forbedring i slutningen af andet kvartal, hvilket havde en positiv indvirkning på den procedurebetingede volumen. Væksten i Kontinens var fortsat påvirket af restordrer inden for opsamlingsprodukterne.

Væksten inden for Stemme og Respiratorisk pleje blev drevet af et solidt momentum i både laryngektomi og trakeostomi.

Stærkt kvartal i Sårpleje, primært drevet af et solidt momentum i Europa, inklusiv positiv påvirkning fra en lav baseline.

Fortsat stærkt momentum i Urologi med en bredt baseret vækst drevet af mandesegmentet i USA.

Driftsresultatet (EBIT)1) var 1.671 mio. kr., svarende til et fald på 1% i forhold til sidste år. Overskudsgraden1,2) var 28% mod 31% sidste år og afspejler stigende inputomkostninger, stigende driftsudgifter som følge af øgede kommercielle aktiviteter og 53 mio. kr. i afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver relateret til opkøbet af Atos Medical. Effekten fra valutaer var neutral i andet kvartal.



Organisk vækst på 8% og en overskudsgrad på 28% i 1. halvår 2022/231). Den rapporterede omsætning målt i danske kroner steg 14% til 12.166 mio. kr.

Den organiske vækst pr. forretningsområde var 7% i Stomi, 6% i Kontinens, 7% i Hud- og Sårpleje (4% i Sårpleje) og 14% i Urologi. Stemme og Respiratorisk pleje bidrog med 6 procentpoint til den rapporterede vækst (4 måneder).

Driftsresultatet (EBIT) 1) var 3.445 mio. kr., svarende til en stigning på 3% i forhold til sidste år. Overskudsgraden 1,2) var 28% mod 31% sidste år som følge af stigende priser på råvarer, energi og transport, stigende driftsudgifter som følge af øgede kommercielle aktiviteter og 107 mio. kr. i afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver relateret til opkøbet af Atos Medical.

var 3.445 mio. kr., svarende til en stigning på 3% i forhold til sidste år. Overskudsgraden var 28% mod 31% sidste år som følge af stigende priser på råvarer, energi og transport, stigende driftsudgifter som følge af øgede kommercielle aktiviteter og 107 mio. kr. i afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver relateret til opkøbet af Atos Medical. Afkastet af den investerede kapital efter skat før særlige poster var 19% mod 25% sidste år, negativt påvirket af købet af Atos Medical.

De frie pengestrømme var 795 mio. kr., svarende til et fald på 13% i forhold til sidste år (ekskl. opkøb), og påvirket af et fald i pengestrømme fra driften, der primært skyldes en stigning i nettoarbejdskapitalen og højere skattebetalinger.

Bestyrelsen har besluttet, at Coloplast skal udbetale et halvårligt interimudbytte på 5,00 kr. pr. aktie, svarende til en udbyttebetaling på 1.062 mio. kr.



Finansielle forventninger til 2022/23 – den organiske omsætningsvækst forventes nu at blive omkring 8% i faste valutaer, mod tidligere 7-8%. Den rapporterede vækst i danske kroner forventes nu at blive 8-9% mod tidligere 9-10% grundet negativ effekt fra valutaer. Som følge heraf forventes den rapporterede overskudsgrad1) nu at blive 28-29% mod tidligere 28-30%.

Den rapporterede vækst i danske kroner antager omkring 2 procentpoint negativ effekt fra valutaer mod tidligere 1 procentpoint negativ effekt.

Forventningen til den rapporterede overskudsgrad omfatter fortsat påvirkning fra stigende inputomkostninger, især råvarer og elektricitet i Ungarn, delvist opvejet af driftsbesparelser, prisstigninger, effektivitetsforbedringer og forsvarlig styring af driftsomkostningerne.

Anlægsinvesteringer forventes stadig at udgøre ca. 1,4 mia. kr. Den effektive skattesats forventes stadig at blive ca. 21%.



”Vi leverer et solidt andet kvartal med 8% organisk vækst og en overskudsgrad på 28%, hvilket er på linje med vores finansielle forventninger. Jeg er tilfreds med, at vi ser et stærkt vækstmomentum på tværs af alle forretningsområder og regioner fraregnet vores kinesiske forretning. Kina var fortsat påvirket af covid-19, men vi så i slutningen af andet kvartal en positiv udvikling i hospitalsadgangen og tilgangen af nye patienter, hvilket gør mig optimistisk omkring vores langsigtede vækstudsigter. Lanceringen af vores nye engangskateter til mænd, Luja™, følger planen. Resultaterne fra det første afgørende kliniske studie er offentliggjort, og studiet viser en signifikant forbedring af blæretømningen sammenlignet med et konkurrentkateter. Luja er nu lanceret i fire markeder med god feedback, og produktet forventes at være tilgængeligt i alle vores nøglemarkeder inden for de næste 9 måneder,” siger adm. direktør Kristian Villumsen

1) Før særlige poster på 20 mio. kr. i andet kvartal 2022/23; 33 mio. kr. i 1. halvår 2022/23; ca. 50 mio. kr. forventes for året 2022/23 relateret til integrationsomkostninger ifm. Atos Medical

2) Før særlige poster på 381 mio. kr. i andet kvartal 2021/22 og 415 mio. kr. i 1. halvår 2021/22.

Luja er medicinsk udstyr, som har fået CE-mærket. Produktets tilgængelighed afhænger af regulatoriske processer i de enkelte lande og er ikke garanteret.

