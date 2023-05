ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 11.5.2023 KLO 8:45

ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2023

Liikevoitto kasvoi odotetusti, mutta rahoituserät rasittivat tulosta

YHTEENVETO

Liikevaihto 8,6 MEUR (1-3/2022: 8,5 MEUR)

Liikevoitto 0,7 MEUR (0,4 MEUR)

Tulos ennen veroja -0,1 MEUR (0,3 MEUR)

Tulos/osake -0,11 EUR (0,07 EUR)

Omavaraisuusaste 53,0 % (53,5 %)

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Euroopan keskuspankin maaliskuisen talouskatsauksen mukaan vuoden 2023 ensimmäiseltä neljännekseltä saadut tiedot viittaavat yritysten investointien pysymiseen lähikuukausina heikkoina, koska epävarmuus jatkuu suurena, uusia tilauksia kertyy hitaasti ja rahoituskustannukset kasvavat. Pääomahyödykesektorin tuotantoa kuvaava PMI-ostopäällikköindeksi nousi helmikuussa takaisin positiivista kasvua kuvaavalle alueelle, minkä myötä indeksin neljännesvuotuinen keskiarvo ylitti teoreettisen nollakasvun kynnysarvon ensimmäistä kertaa vuoden 2022 toisen neljänneksen jälkeen. Samaan aikaan sektorin tilauskanta, joka supistui voimakkaasti vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä, näyttää niin ikään parantuneen. Saman lähteen mukaan sektorin uudet tilaukset kuitenkin pysyivät negatiivisen kasvun puolella, kun kapasiteetin käyttöaste on pudonnut jyrkästi kesästä lähtien. Euroopan komission pääomahyödykesektorin teollisuuden luottamusindikaattori oli helmikuussa kokonaisen keskihajonnan verran heikompi kuin ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan, ja myös laajempi sijoittajapohjainen Sentix-talousindeksi pysyi selvästi pitkän aikavälin keskiarvonsa alapuolella. Yhdessä voimakkaasti kasvavien rahoituskustannusten kanssa nämä epäyhtenäiset signaalit viittaavat siihen, että yritysten investointien voi odottaa pysyvän heikkoina seuraavilla neljänneksillä.

Elecsterin ensimmäisen vuosineljännes vastasi konemyynnin osalta pitkälti odotuksiamme. Meijerikoneiden tilauskantamme laski vertailuvuoden viimeisellä neljänneksellä suhteessa kolmanteen neljännekseen ja tilinpäätöstiedotteessa arvioimme, että hyvällä tasolla olevien kaupallisten neuvottelujen määrä ei ehdi vielä ensimmäisellä vuosineljänneksellä kerryttää liikevaihtoamme. Konetoimitusten määrä olikin alhainen ensimmäisellä neljänneksellä ja se heijastui sekä liikevaihdon että kannattavuuden kehitykseen.

Myös pakkausmateriaaleissa toimitusten määrä laski vertailukauteen nähden, mutta toteutettujen hinnakorotusten ja alentuneiden raaka-ainekustannusten vaikutuksesta kannattavuuskehitys oli myönteistä. Kannattavuus ei kuitenkaan vielä ole pitkänajan keskiarvon tasolla.

Yleinen korkojen nousu ja euron selkeä vahvistuminen suhteessa dollariin ja joihinkin Elecsterin toiminnan kannalta tärkeiden maiden valuuttoihin on selvästi hidastuttanut asiakkaidemme päätösprosesseja. Epävarmassa taloustilanteessa rahoituksen järjestäminen on noussut pullonkaulaksi kauppojen lopulliselle solmimiselle. Erityisesti tämä koskee Afrikan ja joidenkin Aasian ja Etelä-Amerikan maiden markkinoita.

Kaupankäynnin hidastumisen lisäksi valuuttakurssimuutoksilla on ollut kannattavuutta heikentävä vaikutus erityisesti Kenian tehtaamme toimintaan. Kenian shillingin heikkeneminen, sekä maassa vallitseva valuuttapula ovat johtaneet tilanteeseen, jossa paikalliset rahoituslaitokset ovat moninkertaistaneet valuutan myyntiin liittyviä palkkioitaan. Tilanne on johtanut Kenian tytäryhtiön merkittävään rahoituskustannusten nousuun.

Vaikka hintojen nousu monissa tuotannontekijöissä on osoittanut maltillistumisen merkkejä, on kehitys monien tuotannontekijöiden kohdalla edelleen epäsuotuisaa. Erityisen kallis energia, korkojen selvä nousu sekä tarkastelujaksolle ajoittuneet, työmarkkinaratkaisuihin sisältyneet ns. kertaerät heikensivät hinnankorotusten ja joidenkin raaka-aineiden hinnan-alennusten myönteistä vaikutusta toiminnan kannattavuuteen.

Reisjärven tehtaamme modernisoitu monikerroskalvolinja otettiin tuotantokäyttöön vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Uudistetun linjan lopputuotteiden laatuanalyysit ovat olleet erittäin hyviä, samoin asiakkailtamme saatu palaute.

Aiemmin olemme tiedottaneet, että Venäjän hyökkäyssodan johdosta asetetut pakotteet eivät vielä ole aiheuttaneet merkittäviä häiriöitä

toimintaamme. Tilanne on säilynyt samanlaisena myös vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä. Eurooppa-neuvosto on kannanotossaan linjannut, että EU:n pakotteet eivät kohdistu elintarvikkeisiin ja maataloustuotteisiin. Ruoan saatavuus ja kohtuuhintaisuus ovat EU:n ja sen jäsenmaiden keskeisiä prioriteettejä. Myös Venäjä haluaa turvata elintarvikkeiden saatavuuden kansalaisilleen ja on pyrkinyt varmistamaan elintarvikkeisiin liittyvän toiminnan jatkumisen.

Valtaosa Elecsterin liiketoiminnasta liittyy maidon ja elintarvikkeiden prosessointiin ja pakkaamiseen, ja sen vuoksi pakotteiden vaikutukset eivät ole olleet merkittäviä yrityksentoiminnalle. Mikäli EU tai Venäjä muuttaisi linjaustaan ruoan

saatavuuden turvaamisen suhteen tai muutoin pyrkisi vaikeuttamaan länsimaisten yritysten toimintaa Venäjällä, olisi mahdollisella muutoksella merkittäviä vaikutuksia Elecsterin toimintaan ja taloudelliseen asemaan.

LIIKETOIMINNAN KEHITYS JA TALOUDELLINEN ASEMA

Konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 8,6 milj. euroa (edellisvuonna 8,5 milj. euroa). Liikevaihdossa on kasvua 0,4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Katsauskauden liikevoitto oli 0,7 milj. euroa (0,4 milj. euroa), eli 8,3 % (4,2 %) liikevaihdosta. Voitto ennen veroja oli -0,1 milj. euroa (0,3 milj. euroa). Valuuttakurssitappiot (sekä realisoituneet että realisoitumattomat) painoivat tilikauden tuloksen negatiiviseksi.

Osakekohtainen tulos oli -0,11 euroa (0,07 euroa).

Konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 50,6 milj. euroa (49,8 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli 53,0 % (53,5 %). Konsernin korollinen vieras pääoma oli 19,0 milj. euroa (17,9 milj. euroa).

Teollisuustuotesegmentissä konetoimitusten määrä oli vertailuvuotta alemmalla tasolla. Sen sijaan pakkausmateriaalitoimitusten liikevaihto kasvoi edellisvuoteen nähden. Pakkausmateriaalien raaka-ainehinnat ovat laskeneet syksystä 2022 lähtien, mutta tavoiteltuun katemarginaaliin on vielä matkaa.

Kuluttajatuotesegmentissä toimitusmäärät putosivat edelliseen vuoteen verrattuna ja tulos pysyi edelleen tappiollisena.

INVESTOINNIT

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 0,1 miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa).

HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilömäärä oli keskimäärin 224 (228), josta ulkomailla 95 (102). Katsauskauden lopussa konsernin henkilömäärä oli 225 (229).

YHTIÖKOKOUS

Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous 20.4.2023 vahvisti vuoden 2022 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden päättyneeltä tilikaudelta.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan 0,15 euroa osakkeelta. Osingon maksupäivä oli 2.5.2023.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen mukaisesti palkitsemisraportin.

Yhtiökokous valitsi yhtiön hallituksen jäseniksi Jarmo Halosen, Jukka Halosen ja Hilkka Tuorin. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan Jukka Halosen jatkamaan puheenjohtajana.

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin KHT Jukka Lahdenpää ja KHT Veikko Terho. Varatilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Moore Idman Oy.

VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA 20.4.2023 PÄÄTETYT HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus koskee enintään 180.000 yhtiön A-osaketta.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä, käytettäväksi osana yhtiön tai sen tytäryhtiöiden avainhenkilöiden kannustinjärjestelmien toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Valtuutuksen nojalla tehtyihin hankintoihin käytetään yhtiön vapaata omaa pääomaa, jolloin osakkeiden hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakokelpoisia varoja.

Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin ja enimmäishinta osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan Helsingin Pörssin ohjesäännön ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa. Kun A-sarjan osakkeiden hankkiminen tapahtuu julkisessa kaupankäynnissä, hankinta tapahtuu muutoin kuin omistusten suhteessa (suunnattu hankinta).

Kun hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on alle 10 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä ja alle 10 prosenttia osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta osakkeenomistuksen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista.

Valtuutus on voimassa 1.5.2023 – 30.4.2024 välisenä aikana.

Valtuutus päättää omien osakkeiden luovuttamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta.

Valtuutuksen kohteena on enintään 180.000 kappaletta A-sarjan osakkeita. Hallitus valtuutettiin päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia omia osakkeita, jos poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Yhtiön pääomarakenteen kehittämistä, mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä vastikkeena käyttämistä sekä osakkeiden käyttämistä osana yhtiön tai sen tytäryhtiöiden avainhenkilöiden kannustinjärjestelmien toteuttamista voidaan pitää yhtiön kannalta painavana taloudellisena syynä.

Osakkeet luovutetaan vähintään niiden luovutushetken mukaiseen käypään arvoon, joka määräytyy NASDAQ OMX Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

Hallitus päättää omien osakkeiden luovuttamisen muista ehdoista. Valtuutus on voimassa 1.5.2023 – 30.4.2024 välisenä aikana.

OSAKKEET

Elecster Oyj:n osakepääoma 31.3.2023 oli 3.151.939,29 euroa ja osakkeiden lukumäärä 3.748.116. Osake on nimellisarvoton.

Emoyhtiö Elecster Oyj:llä on kaksi osakesarjaa, K-sarja ja A-sarja. A-osake noteerataan Nasdaq OMX Helsingin Pörssissä. Osakkeen ylin kurssi katsauskauden aikana oli 8,35 euroa ja alin 5,90 euroa. Katsauskauden päättyessä kurssi oli 6,95 euroa. Katsauskauden aikana A-osakkeiden vaihto oli 79 025 kpl (4,3 % A-osakkeiden määrästä).

Yhtiöllä ei ole hallussaan yhtiön omia osakkeita.

Hallituksella ei ole voimassa olevia osakeantivaltuutuksia eikä valtuutusta vaihtovelkakirja- tai optiolainan liikkeelle laskemiseen.

NÄKYMÄT SEKÄ LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

VM:n kevään 2023 talouskatsauksessa mainitaan, että maailmantalouden näkymät ovat yhä epävarmoja huolimatta hienoisesta kirkastumisesta alkuvuonna. Erityisesti Euroopassa talouden kuva koheni vuodenvaihteen jälkeen, vaikka nopea inflaatio heikentää talouskasvua. Pelättyä energiapulaa ei tullut talvella. Yhdysvalloissa inflaatio on ollut hidastuvalla uralla loppukesästä 2022 lähtien. Kiinan koronapolitiikan täyskäännöksen jälkeisen talouden avautumisen johdosta kasvunäkymät ovat kohentuneet. Toisaalta Venäjän hyökkäyssodan aiheuttaman epävarmuuden jatkuminen varjostaa maailmantalouden näkymiä. Geopoliittiset jännitteet, kuten Kiinan ja Yhdysvaltojen suhde sekä Venäjän ja monen kehittyvän maan lähentyminen aiheuttavat epävarmuutta. Maailmantalous kasvaa 2,4 prosenttia vuonna 2023, ja kasvu elpyy kolmeen prosenttiin vuonna 2024.

Konekaupassa tilauskannan kehitys vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli vielä verrattain vaisua. Odotamme, että toisella neljänneksellä solmittavien konekauppojen määrä kasvaa ja tilauskanta kehittyy suotuisasti loppuvuoden aikana. Pakkausmateriaalien osalta odotamme kannattavuuskehityksen edelleen paranevan loppuvuoden aikana.

Elecsterin toiminnassa maailmantalouden epävarmuuden tuomien riskien lisäksi erityisesti Venäjän toimintoihin liittyy merkittäviä riskejä.Venäjää vastaan asetettujen sanktioiden lisäksi epävarmuutta synnyttää poliittiset riskit, joista suurimpana huolenaiheena on Venäjän mahdolliset vastatoimenpiteet ns. ” ei-ystävällisistä ”- valtioista peräisin olevia yrityksiä kohtaan. On mahdollista, että Venäjän hallinto säätää lakeja tai ryhtyy muihin toimenpiteisiin, joilla pyritään vaikeuttamaan länsiyritysten toimintaa Venäjällä.

Toistaiseksi toimenpiteet ovat kuitenkin tähdänneet siihen, että yritykset jatkaisivat toimintaansa. Vetäytymistä Venäjältä on vaikeutettu tuntuvasti. Prosessit ovat pitkiä ja asiaa koskevaa

lainsäädäntöä uudistetaan jatkuvasti. Vetäytyminen Venäjän toiminnoista olisi myös Elecsterin osalta aikaavievä ja vaikea prosessi. Aiemmin ilmoitetun mukaisesti Elecster-konserni toistaiseksi jatkaa Venäjän toimintojaan ja seuraa tilanteen kehittymistä.

Myös Venäjän ruplan ja Kenian shillingin tulevaan kurssikehitykseen liittyy poikkeukselllisen paljon riskiä. Ruplan ja shillingin arvojen mahdollisesti suuretkin muutokset vuonna 2023 muodostavat merkittävän epävarmuustekijän Elecsterin toiminnassa ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Taloudellinen ohjeistus (ennallaan)

Konsernin liikevaihdon arvioidaan säilyvän samalla tasolla tai pienenevän ja osakekohtaisen tuloksen säilyvän samalla tasolla tai paranevan edelliseen vuoteen verrattuna.

KONSERNITULOSLASKELMA, IFRS

Tuhatta euroa 1-3/2023 1-3/2022 1-12/2022 LIIKEVAIHTO 8.575 8.542 42.680 Valmiiden ja keskeneräisten varastojen muutos 662 690 -562 Valmistus omaan käyttöön 7 -85 138 Liiketoiminnan muut tuotot 21 38 185 Materiaalit ja palvelut -4.839 -5.136 -23.289 Henkilöstökulut -2.063 -1.994 -8.032 Poistot ja arvonalentumiset -389 -331 -1.621 Liiketoiminnan muut kulut -1.262 -1.367 -6.365 LIIKEVOITTO 712 357 3.134 Rahoitustuotot ja –kulut -784 -49 -1.126 TULOS ENNEN VEROJA -72 308 2.008 Tuloverot -331 -60 -830 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO, yhteensä -403 249 1.178 TILIKAUDEN TULOKSEN JAKAUTUMINEN Emoyhtiön osakkeenomistajille -403 249 1.177 Määräysvallattomille omistajille 0



0 1 Tulos/osake, yhteensä -0,11 0,07 0,31





LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA, IFRS

-403 249 1.178 MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT: Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot -347 -631 541 TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -750 -382 1.719 TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN Emoyhtiön osakkeenomistajille -749 -381 1.717 Määräysvallattomille omistajille 0



0 2

KONSERNITASE, IFRS

Tuhatta euroa 31.3.2023 31.3.2022 31.12.2022 VASTAAVAA PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat oikeudet 137 157 141 Aineelliset hyödykkeet 10.738 10.571 11.305 Muut osakkeet ja osuudet 81 81 81 Pitkäaikaiset saamiset 1.334 1.175 1.656 Laskennalliset verosaamiset 486 499 512 Pitkäaikaiset varat yhteensä 12.777 12.482 13.695 LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus 20.327 20.772 20.264 Myyntisaamiset ja muut saamiset 6.180 7.503 7.092 Tuloverosaaminen 28 185 155 Rahavarat 11.332 8.898 11.434 Lyhytaikaiset varat yhteensä 37.867 37.358 38.945 VASTAAVAA 50.644 49.840 52.640 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 3.152 3.152 3.152 Ylikurssirahasto 4.239 4.239 4.239 Muut Rahastot 96 102 98 Muuntoerot 394 753 372 Kertyneet voittovarat 18.743 17.990 19.633 Määräysvallattomat omistajat 11 9 11 Oma pääoma yhteensä 26.636 26.245 27.505 VIERAS PÄÄOMA Laskennallinen verovelka 303 263 255 Pitkäaikainen vieras pääoma 10.536 11.110 11.133 Lyhytaikainen vieras pääoma 13.169 12.222 13.747 VASTATTAVAA 50.644 49.840 52.640

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Tuhatta euroa 1-3/2023 1-3/2022 1-12/2022 Liiketoiminnan rahavirta Tilikauden voitto -403 249 1.178 Oikaisut tilikauden tulokseen 1.662 379 3.736 Käyttöpääoman muutos 234 -1.659 -2.456 Maksetut korot ja muut rahoituserät -582 -110 -484 Saadut korot ja osingot 14 14 58 Maksetut verot -308 -148 -671 Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 617 -1.275 1.361 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -113 -56 -755 Käyttöomaisuuden myynti 2 1 4 Pitkäaikaisten saamisten muutos 1 1 7 Investointien rahavirta yhteensä -110 -54 -744 Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen muutos -641 -795 -909 Lyhytaikaisten lainojen muutos 191 944 2.294 Maksetut osingot -1.008 Rahoituksen rahavirta yhteensä -450 149 377 Rahavarojen muutos 58 -1.180 994 Rahavarat kauden alussa 11.434 10.427 10.427 Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus -160 -349 13 Rahavarat kauden lopussa 11.332 8.898 11.434

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA



a. Osakepääoma

b. Ylikurssirahasto

c. Muut rahastot

d. Muuntoerot

e. Voittovarat

f. Yhteensä

g. Määräysvallattomille omistajille

h. Yhteensä

Tuhatta euroa a. b. c. d. e. f. g. h. OMA PÄÄOMA 1.1.2023 3.152 4.239 98 372 19.633 27.493 11 27.505 Laaja tulos -2 23 -771 -749 0 -750 Muut muutokset -119 -119 0 -119 OMA PÄÄOMA



31.3.2023 3.152 4.239 96 394 18.743 26.625 11 26.636

Tuhatta euroa a. b. c. d. e. f. g. h. OMA PÄÄOMA 1.1.2022 3.152 4.239 100 652 18.469 26.612 9 26.621 Laaja tulos 2 101 -484 -381 0 -382 Muut muutokset 5 5 0 5 OMA PÄÄOMA



31.3.2022 3.152 4.239 102 753 17.990 26.236 9 26.245

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

Tuhatta euroa 31.3.2023 31.3.2022 31.12.2022 Annetut vakuudet Kiinteistökiinnitykset 2.558 2.558 2.558 Yrityskiinnitykset 11.301 11.301 11.301

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

Tuhatta euroa 1-3/2023 1-3/2022 1-12/2022 Liikevaihto 8.575 8.542 42.680 Liikevaihdon kasvu, % 0,4 16,6 31,2 Liikevoitto 712 357 3.134 % liikevaihdosta 8,3 4,2 7,3 Tulos ennen veroja -72 308 2.008 % liikevaihdosta -0,8 3,6 4,7 Tilikauden tulos (emoyhtiön osakkeenomistajille) -403 249 1.177 % liikevaihdosta -4,7 2,9 2,8 Oman pääoman tuotto, % -6,0 3,8 4,4 Sijoitetun pääoman tuotto, % 2,0 2,6 6,2 Korollinen vieras pääoma 18.963 17.860 19.428 Rahavarat 11.332 8.898 11.434 Nettovelkaantumisaste, % 28,6 34,1 29,1 Omavaraisuusaste, % 53,0 53,5 52,7 Taseen loppusumma 50.644 49.840 52.640 Bruttoinvestoinnit 116 100 1.143 Tilauskanta 7.731 8.844 8.671 Tulos/osake, euroa -0,11 0,07 0,31 Oma Pääoma/osake, euroa 7,11 7,00 7,34 Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä 3.748.116 3.748.116 3.748.116 Konsernin vastuusitoumukset 13.859 13.859 13.859





LUKUJA NELJÄNNESVUOSITTAIN (jatkuvat ja lopetetut yhteensä)

Tuhatta euroa Q1/23 Q4/22 Q3/22 Q2/22 Q1/22 Liikevaihto 8.575 11.943 10.696 11.498 8.542 Liikevoitto 712 809 1.239 730 357 Liikevoitto, % 8,3 6,8 11,6 6,3 4,2 Kauden tulos -403 -387 1.098 217 249 Tulos/osake, euroa -0,11 -0,10 0,29 0,06 0,07

Osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IFRS -standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34 Osavuosikatsaukset–standardin vaatimuksia.

Osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet sekä tunnuslukujen laskentaperiaatteet ovat yhtenevät vuoden 2022 tilinpäätöksen kanssa. Tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät vuosikertomuksen 2022 sivulta 40.

Esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Kaikki tässä pörssitiedotteessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden tilasta ja kehittymisestä. Tästä syystä tulokset voivat erota merkittävästi johtuen muutoksista taloudessa, kilpailuolosuhteissa, markkinoilla tai lainsäädännössä.

Taulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summat saattavat poiketa loppusummasta.

Konsernin osavuosikatsaus kaudelta 1.1. – 30.6.2023 julkaistaan 17.8.2023.

Lisätiedot: toimitusjohtaja Arto Kinnunen, puh. 0400 191 980

ELECSTER OYJ

Hallitus

JAKELU

Nasdaq OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet