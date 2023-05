Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Pörssitiedote

11.5.2023 klo 09.00

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj päivittää tiedonantopolitiikkaansa

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n hallitus on 11.5.2023 hyväksynyt yhtiön päivitetyn tiedonantopolitiikan, jossa kuvataan toimintaperiaatteet ja menettelytavat, joiden mukaan Ovaro viestii pääomamarkkinoiden eri osapuolten kanssa.

Keskeinen muutos tiedonantopolitiikkaan on yhtiön aiemmin tiedottama muutos koskien yhtiön ohjeistusta. Kuten Ovaro on tilinpäätöstiedotteessaan 23.2.2023 tiedottanut, jatkossa yhtiö antaa ohjeistuksen konsernin liiketoiminnan koko tuloksesta. Aikaisemmin yhtiö ohjeisti operatiivista tulosta (EPRA).

Toinen keskeinen muutos tiedonantopolitiikkaan on se, että jatkossa se ei sisällä numeerisia rajoja sille, missä tilanteissa yhtiö antaa tulosvaroituksen. Yhtiö antaa positiivisen tai negatiivisen tulosvaroituksen tilanteessa, jossa se pystyy riittävällä todennäköisyydellä arvioimaan tilikauden tuloksen muuttuvan merkittävästi aikaisemmin julkaistusta ohjeistuksesta. Aikaisemmin yhtiö piti merkittävänä muutoksena +/-15 % muutosta tilanteessa, jossa muutoksen todennäköisyydeksi pystytään arvioimaan vähintään ¾.

Kolmas keskeinen muutos tiedonantopolitiikkaan on, että jatkossa yhtiön periaatteena on, että pörssitiedotteella julkistettavia tietoja voivat ainakin olla esimerkiksi hankinnat ja tai luovutukset, joiden arvo ylittyy merkittävästi tasearvosta tai niiden vaikutus konsernin liikevaihtoon tai tulokseen on merkittävä, samoin kuin merkittävät yhteisyrityssopimukset, investoinnit, rahoitusjärjestelyt, liiketoiminnan uudelleenjärjestelyt sekä viranomaispäätökset. Aikaisemmin yhtiön periaatteena oli, että pörssitiedotteella julkistettavia tietoja voivat ainakin olla esimerkiksi hankinnat ja/tai luovutukset, joiden arvo ylittää 10 prosenttia tasearvosta, tai niiden vaikutus konsernin liikevaihtoon tai tulokseen on arviolta 10 prosenttia, samoin kuin merkittävät yhteisyrityssopimukset, investoinnit, rahoitusjärjestelyt, liiketoiminnan uudelleenjärjestelyt sekä viranomaispäätökset.

Samalla tiedonantopolitiikkaan on tehty eräitä muita teknisluonteisia päivityksiä.

Päivitetty tiedonantopolitiikka on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.ovaro.fi/sijoittajat-ovaro-ovaro/hallinto/tiedonantopolitiikka/.





Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Marko Huttunen, puh 050 329 2563.

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.ovaro.fi





Osoite: Mannerheimintie 103 b 00280, Helsinki Finland



www: https://ovaro.fi/fi/