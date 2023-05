Sbanken Boligkreditt AS: Fusjon med søsterselskapet DNB Boligkreditt AS

English Norwegian

Styrene i DNB Boligkreditt AS («DNB BK») og Sbanken Boligkreditt AS («Sbanken BK») har signert en fusjonsplan for fusjon mellom Sbanken BK og DNB BK. Etter styremøtet ble det avholdt ekstraordinære generalforsamlinger i DNB BK og Sbanken BK som godkjente alle saker på dagsordenen, inkludert fusjonsplanen for fusjonen. Beslutningen om å godkjenne fusjonen vil bli meldt til Foretaksregistret for å iverksette kreditorperioden på 6 uker.

Både DNB BK og Sbanken BK er heleide datterselskaper av DNB Bank ASA, og fusjonen gjennomføres i samsvar med bestemmelsene i aksjeloven § 13-24, jf. finansforetaksloven § 12-1.

Fusjonen gjennomføres ved at Sbanken BK overdrar all sin virksomhet, inkludert alle eiendeler, rettigheter og forpliktelser, til DNB BK som overtakende selskap i fusjonen. Det vil ikke bli betalt fusjonsvederlag. Sbanken BK vil deretter oppløses.

Formålet med fusjonen er å oppfylle vilkårene i Finansdepartementets ervervstillatelse av 1. juli 2021. Gjennomføringen av fusjonen er betinget av at blant annet Finanstilsynet eller Finansdepartementet gir nødvendige tillatelser til å gjennomføre fusjonen i henhold til finansforetaksloven § 12-1.

