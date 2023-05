Laura Laamanen nimitetty SATO Oyj:n kaupalliseksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi

English Finnish

SATO Oyj

Pörssitiedote 11.5.2023 klo 9.30





FM Laura Laamanen on nimitetty SATO Oyj:n kaupalliseksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 11.5.2023 alkaen. Laamanen on toiminut SATOn markkinointi- ja viestintäjohtajana vuodesta 2021 alkaen.



Kaupallisena johtajana Laamanen vastaa asuntojen vuokrauksesta henkilö- ja yritysasiakkaille, SATOn markkinoinnista ja viestinnästä sekä digitaalisen asiakaskokemuksen kehittämisestä. Kaupallisessa organisaatiossa työskentelee noin 50 myynnin, markkinoinnin, viestinnän ja liiketoiminnan kehittämisen ammattilaista. Laura Laamanen raportoi tehtävässään toimitusjohtaja Antti Aarniolle.



”Laamasella on vankkaa näyttöä tuloksellisesta markkinoinnin, viestinnän ja digitaalisen asiakaskokemuksen kehittämisestä ja näkemystä kaupallisen kokonaiskuvan luomisesta. Hänen kokemuksensa tukee SATOn strategian toteuttamista ja asiakaskokemuksen kehittämistä edelleen”, sanoo SATOn toimitusjohtaja Antti Aarnio.



”Asiakaskokemuksen kehittäminen erityisesti digitaalisissa kanavissa yhdistettynä vastuulliseen, kestävään vuokra-asumiseen ovat SATOn strategian ytimessä. Odotan innolla yhteistyötä satolaisten ja sidosryhmiemme kanssa”, kertoo SATOn kaupallinen johtaja Laura Laamanen.





CV Laura Laamanen

syntynyt vuonna 1972, koulutus: FM

satolainen vuodesta 2021



Keskeinen työkokemus:

SATO Oyj: markkinointi- ja viestintäjohtaja 2021−2023

OP Ryhmä: Business Lead, digimyynti 2016−2021

NearMe Services: markkinointijohtaja 2014−2016

Wunderman Helsinki: asiakkuusjohtaja 2011−2014

Blyk Services: Brand and Design Lead, Brand Manager 2011−2006

Satama Interactive: asiakkuuspäällikkö 2002−2006

Benefon: vientipäällikkö 1998−2002



SATO Oyj:n johtoryhmään kuuluvat jatkossa:



Antti Aarnio, toimitusjohtaja

Arto Aalto, liiketoimintajohtaja, investoinnit

Markku Honkasalo, talousjohtaja

Laura Laamanen, kaupallinen johtaja

Elina Vaurasalo, liiketoimintajohtaja, asuntoliiketoiminta





Lisätietoja:



SATO Oyj, toimitusjohtaja Antti Aarnio puh. 0201 344 200, antti.aarnio@sato.fi

SATO Oyj, kaupallinen johtaja Laura Laamanen, puh. 0400 312 612, laura.laamanen@sato.fi



SATO Oyj on vastuullisen vuokra-asumisen asiantuntija ja yksi Suomen suurimmista vuokranantajista. SATO omistaa noin 25 000 vuokra-asuntoa pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa.



SATOn tavoitteena on tarjota erinomainen asiakaskokemus ja kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot kaupungissa hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja palvelujen äärellä. Edistämme kestävää kehitystä ja toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa. SATO investoi kannattavasti, vastuullisesti ja pitkäjänteisesti. Kasvatamme omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.



SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 291,2 miljoonaa euroa, liikevoitto 198,9 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 151,9 miljoonaa euroa. SATOn sijoituskiinteistöjen arvo on noin 5 miljardia euroa. www.sato.fi



