Paris, le 11 mai 2023, 8h45

COMMUNIQUE DE PRESSE

Eramet accélère son engagement RSE avec le lancement du premier audit par l’Initiative for Responsible Mining Assurance

Eramet a choisi l’Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA) pour évaluer la performance RSE de ses sites opérationnels. Ce standard international, objectif et indépendant, permet de certifier comme « responsables » les activités auditées, selon les critères les plus exigeants. Après une auto-évaluation réalisée fin 2022, Eramet engage l’évaluation indépendante de son site d’Eramet Grande Côte Opérations (GCO) au Sénégal. Le lancement de cet audit externe par un tiers permettra à Eramet de compter parmi les premiers groupes miniers à démontrer son engagement public dans le processus IRMA.

Finalisé en 2018, le référentiel IRMA établit un standard international permettant d’évaluer les performances des mines en exploitation sur le plan social et environnemental. Cette norme a été élaborée sur une période de dix ans dans le cadre d'un processus de consultation publique auquel ont participé plus de 100 entités et diverses organisations, dont des clients, des utilisateurs finaux en aval des produits miniers, des ONG, des syndicats, des communautés et des sociétés minières.

Sa gouvernance équitable et multipartite (ONG, syndicats internationaux, donneurs d’ordres, acheteurs, communautés hôtes, représentants du secteur financier, entreprises minières) assure la légitimité de l’initiative et garantit le haut niveau d’exigence du standard ainsi que la transparence du processus de certification des mines.

Eramet s’est engagé depuis plusieurs années dans une démarche volontaire de progrès qui met la responsabilité sociétale d’entreprise au cœur de sa stratégie et de ses activités. Elle se traduit dans sa Raison d’être : Devenir une référence de la transformation responsable des ressources minérales de la Terre, pour le bien-vivre ensemble. Le lancement de cet audit externe marque une nouvelle étape importante dans la démarche engagée par le Groupe Les critères évalués par l’Initiative couvrent l’ensemble des aspects retenus par Eramet dans sa feuille de route RSE en matière de sécurité au travail, de relations avec les communautés, de protection de l’environnement, de droits humains et de gouvernance.

En lançant l’évaluation par IRMA de ses activités au Sénégal, Eramet s’expose aux commentaires des parties prenantes dans une démarche de progrès et encourage un large engagement des membres de la communauté minière, des travailleurs, des ONG, de ses clients et des investisseurs. Grâce à ce dialogue accru, l’objectif est de mieux comprendre les domaines dans lesquels l’amélioration des performances est possible. Dès le début du processus d'évaluation, les coordonnées du cabinet d'audit externe seront disponibles sur le site internet d’IRMA et les parties prenantes intéressées pourront partager leurs perspectives et demander à être tenues au courant des avancées.

Après ce premier audit externe au Sénégal, Eramet a pour ambition d’engager l’ensemble de ses sites miniers dans ce processus de vérification indépendant d’ici 2027.

Virginie de Chassey, Directrice Développement Durable et Engagement d’Entreprise, a déclaré : « Créer les conditions d’une performance durable nécessite une démarche rigoureuse qui réponde aux standards internationaux les plus stricts. En choisissant IRMA, nous voulons faire preuve d’exigence et de transparence dans tous les écosystèmes dans lesquels nous opérons. »

Dossier de presse disponible ici.

Calendrier

23.05.2023 : Assemblée Générale des actionnaires

26.07.2023 : Publication des résultats semestriels 2023

26.10.2023 : Publication du chiffre d’affaires Groupe du 3ème trimestre 2023

