VILLE ILJANKO NIMITETTY VP DISTRIBUTOR SALES -TEHTÄVÄÄN

Ville Iljanko (s. 1972, BBA) on nimitetty VP Distributor Sales -tehtävään ja yhtiön johtoryhmän jäseneksi. Hän aloittaa tehtävässään 1.6.2023.

Iljangon vastuulla on Robitin globaali jakelijamyynti. Hän tulee keskittymään jakelijaverkoston vahvistamiseen sekä kasvun vahdittamiseen jakelijamyynnin kautta.

Iljanko siirtyy Robitille Normetilta, jossa hän on toiminut vuodesta 2019 kansainvälisissä johtotehtävissä, joista viimeisimpänä Director, Commercial Management & Process Expertise -positiossa. Ennen siirtymistään Normetille, Iljanko toimi mm. Högforsin toimitusjohtajana 2016–2018 sekä useammissa johtotehtävissä Suomessa ja ulkomailla Outotecilla 2011–2016, Alteamsilla 2004–2011 sekä Outokummulla 1997–2003.

Iljangolla on yli 20 vuoden kokemus globaalien palvelutoimintojen ja kokonaisvaltaisten ratkaisujen johtamisesta ja kehittämisestä OEM-valmistuksessa sekä alihankintaliiketoiminnassa mm. kaivos- ja metalliteollisuudessa.

Toimitusjohtaja Arto Halonen kommentoi: ”Toivotan Villen lämpimästi tervetulleeksi Robitille. Villellä on laaja ja pitkäaikainen kokemus kansainvälisestä liiketoiminnasta, ja hän tulee vahvistamaan entisestään Robitin globaalia myyntitoimintaa”.

