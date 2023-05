Temenos apporte des conseils en investissement à Digital Wealth, en aidant les banques à tirer parti de la croissance mondiale dans le segment des clients fortunés

French German

GENÈVE, 11 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX : TEMN) a annoncé aujourd'hui une nouvelle fonctionnalité de sa solution Digital Wealth qui permet aux banques et aux entreprises de gestion de patrimoine de renforcer l'expérience numérique grâce à des fonctionnalités sophistiquées de conseil en investissement, les aidant ainsi à s'engager et à profiter de la croissance avec les clients fortunés.



La gestion de patrimoine est le segment bancaire à la croissance la plus rapide avec un transfert générationnel en cours et il est estimé que 81 billions de dollars seront ajoutés au pool de richesse d'ici 2026.

Wealth Advisory Group de Temenos et plus de 40 des plus grandes banques privées du monde doivent se réunir à Vienne lors du Temenos Community Forum de cette année afin de valider la stratégie patrimoniale de Temenos et de discuter de la future feuille de route des produits.

Meghna Mukerjee, conseillère stratégique d'Aite-Novarica Group, a commenté : « L'état d'esprit de la prochaine génération de personnes fortunées est axé sur le numérique. En raison des niveaux de volatilité élevés et d'une incertitude des marchés, il existe un besoin croissant de services numériques organisés et de solutions de conseils numériques qui permettent à ces personnes fortunées de saisir plus rapidement la dynamique changeante du marché et leur donnent plus de contrôle sur leur vie financière. Selon nos recherches, la solution Digital Wealth de Temenos propose ces types de modules hybrides et puissants qui apportent des expériences augmentées sur le plan numérique et en même temps personnalisées. »

Grâce aux nouvelles fonctionnalités de conseil en investissement de Temenos Digital Wealth, les gestionnaires de patrimoine privé (GPP) peuvent fournir aux clients une visibilité instantanée et en temps réel sur leur portefeuille et rationaliser l'engagement avec des flux de travail numériques. Les clients peuvent facilement suivre la santé de leur portefeuille par rapport aux objectifs d'investissement via un éventail de mesures clés comme l'allocation d'actifs, le risque et les contraintes d'investissement. Ils peuvent passer en revue leur profil investisseur et ajuster leur stratégie cible. Les clients peuvent également recevoir et répondre à des propositions d'investissement et communiquer virtuellement avec leur chargé de clientèle par le biais de chats vidéo intégrés et d'une co-navigation en tirant parti des partenaires Temenos Exchange, le tout au sein d'une application mobile.

Par ailleurs, les GPP peuvent bénéficier de l'application d'accélération de Temenos, de ses composants flexibles et de ses outils low-code pour repenser l'intégralité de l'expérience client quant à leurs besoins spécifiques et appliquer leur marque unique. Lorsqu'elle est utilisée en tant que SaaS sur le Temenos Banking Cloud, la solution aide les banques à accélérer le numérique et à réduire le coût de développement.

Alexandre Duret, directeur produit senior de Temenos, a déclaré : « Face à une concurrence accrue, les nouvelles capacités de conseil de notre solution Digital Wealth fournissent aux acteurs l'opportunité de rester pertinents et d'étendre leur présence auprès de la nouvelle génération de clients fortunés. Surtout, la solution améliore les interactions numériques tout en soutenant un modèle hybride qui assure un engagement optimal entre le client et ses chargés de clientèle. »

Avec des clients comme Schroders, Mirabaud, de nouveaux challengers numériques comme Alpian, ainsi que la division internationale d'une banque américaine de premier rang, Temenos est une plateforme fiable qui a fait ses preuves pour la gestion de patrimoine et a été vérifiée par rapport aux exigences réglementaires dans de nombreux pays et zones économiques.

En 2022, Temenos a été désignée comme leader dans le rapport Forester Wave sur les plateformes de gestion de patrimoine numériques, et positionnée à la plus haute place pour sa stratégie de produit de gestion de patrimoine et la solidité de son offre. Selon le rapport Forester, « Temenos se distingue par ses capacités de gestion de patrimoine numérique de bout en bout » et « excelle dans la plupart des domaines de fonctionnalité des produits et dispose d'une feuille de route et d'améliorations planifiées afin de s'assurer de continuer sur cette voie. »

Temenos est la seule plateforme bancaire facilement disponible sur l'ensemble des principaux fournisseurs de clouds publics que les banques peuvent exploiter elles-mêmes ou en tant que solution SaaS via Temenos Banking Cloud.

À propos de Temenos

Temenos (SIX : TEMN) est la plus grande plateforme ouverte au monde pour les services bancaires composables, créant des opportunités pour 1,2 milliard de personnes dans le monde chaque jour. Nous servons 3 000 banques, des plus importantes aux challengers en passant par les banques communautaires dans plus de 150 pays, en les aidant à créer de nouveaux services bancaires et des expériences client de pointe. La plateforme ouverte de Temenos aide nos clients les plus performants à obtenir un retour sur capitaux propres trois fois plus important que la moyenne de l'industrie et des ratios coût-revenu représentant la moitié de la moyenne sectorielle.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site www.temenos.com.