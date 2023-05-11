Teledyne 新款高性能 5GigE 多光谱线扫描相机将提升您视觉应用的检测能力

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加拿大滑铁卢, May 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne DALSA 很高兴地宣布其 Linea™2 4k 多光谱 5GigE 线扫描相机现已投入生产。这款全新相机拥有 5GigE 接口，带宽是 Linea GigE 相机的五倍，超高的性能和价值将使视觉系统更上一层楼。



Linea2 4k 多光谱 5GigE 同时拍摄高分辨率 RGB 和近红外（NIR）多光谱图像，发现仅靠可见光无法检测到的隐藏特征。因此非常适合识别自动光学检测、印刷检查、光学分拣系统、物料分级与检验、纸病检测及其他众多机器视觉应用中不易发现的缺陷、污染物和安全特性。

此相机外形小巧，融合了 Teledyne 的高性能四线式 CMOS 传感器的强大功能，分辨率为

4,096 x 4 像素，像素尺寸为 7 x 7 μm。传感器分成四行，分别对应红、绿、蓝和近红外通道，具有光谱独立的彩色和近红外输出，串扰非常小。不同于棱镜式相机，Linea2 不需要高成本光学镜头，大大降低整个视觉系统的成本。

请访问产品页面，了解更多信息。有关销售咨询，请访问我们的 联系页面；有关全分辨率图像，请访问我们的 在线媒体工具包。

Teledyne DALSA 隶属 Teledyne 的 Vision Solutions 集团，专于机器视觉数字成像组件的设计、制造和部署。Teledyne DALSA 图像传感器、相机、智能相机、帧接收器、软件和视觉解决方案是全球多个行业数千种检测系统的核心。欲了解更多信息，请访问 www.teledynedalsa.com/imaging。

所有商标均由其各自公司注册。

Teledyne DALSA 保留随时更改的权利，恕不另行通知。

媒体联系人：

Yuki Chan

yuki.chan@teledyne.com

公告随附图片可见以下网页: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b2b41139-46cf-4f61-ac8e-f2cc4058af27/zh-Hans