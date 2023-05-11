Teledyne 的新款高性能 5GigE 多光譜系列線掃描相機擴展視覺能力

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加拿大滑鐵盧, May 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne DALSA 很高興地宣佈其 Linea™2 4k 多光譜 5GigE 系列線掃描相機現已投入生產。此新相機憑藉其性能和價值將視覺系統提升至更高水平，5GigE 介面可提供 Linea GigE 相機五倍的傳輸頻寬。



Linea2 4k 多光譜 5GigE 可同時捕捉高解析度 RGB 和近紅外 (NIR) 多光譜圖像，顯示可見光照明時無法偵測到的隱形特徵。這使它非常適合用於自動光學檢測、印刷檢測、光學分揀系統、材料分級、連續性表面檢測，以及許多其他機器視覺應用中識別難以看到的瑕疵、污染物和安全特徵。

這款相機的體積小，採用 Teledyne 的高性能四線 CMOS 傳感器，具有 4,096 x 4 的像素解析度和 7 x 7 μm 的像素尺寸。有四條傳感器、分別為紅色、綠色、藍色和近紅外 ，憑藉光譜獨立的色彩和近紅外 輸出實現最小的串擾。不同於使用棱鏡的相機，Linea2 不需要高成本的光學鏡頭，這有助於大幅降低整個視覺系統的成本。

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Teledyne DALSA 隸屬於 Teledyne 的 Vision Solutions 集團，是設計、製造和部署機器視覺數位影像元件的先驅者。Teledyne DALSA 圖像感測器、相機、智慧型相機、取像卡、軟體和視覺解決方案是全球和眾多行業數千種檢測系統的核心組件。若需更多資訊，請造訪 www.teledynedalsa.com/imaging。

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媒體聯絡：

Yuki Chan

yuki.chan@teledyne.com

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