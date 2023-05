Sushi Daily veröffentlicht „The Little Book of Sushi“, da Marktforschung zeigt, dass mangelndes Wissen ein Drittel (39 %) aller Menschen davon abhält, neue Lebensmittel zu probieren

French German

LONDON, May 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sushi Daily , Europas größte frische Sushi-Kioskmarke, veröffentlicht ein Buch in limitierter Auflage mit dem Titel „The Little Book of Sushi“.



Die Veröffentlichung folgt auf eine neue Studie, die zeigt, dass mehr als ein Drittel (39 %) aller Menschen zögert, neue Lebensmittel zu probieren, wenn sie nicht wissen, worum es sich handelt, und mehr als jeder Zehnte (11 %) darauf verzichtet, ein neues Gericht zu probieren, wenn er nicht weiß, wie es aussieht.

Menschen sind besonders unerfahren in Bezug auf die asiatische Küche, insbesondere bei japanischen Köstlichkeiten wie Sushi. Gerichte wie Maki (48 %), Nigiri (47 %) und Temaki (43 %) werden aus Unkenntnis gemieden, ebenso wie andere beliebte Gerichte der vietnamesischen Kultur wie Bánh mì (47 %) und Pho (37 %).

Hinzu kommt die Angst, sich bei der Bestellung zu blamieren. Fast jeder Zehnte (8 %) recherchiert vor dem Ausgehen, um sich mit der Küche und dem Restaurant der Wahl vertraut zu machen. Ein Viertel (23 %) der Befragten gibt außerdem an, dass ein einfacher Leitfaden zum Verständnis der Lebensmittel sie dazu bringen würde, ihre Ängste zu überwinden und etwas Neues auszuprobieren.

Damit Menschen nicht mehr so verwirrt und zögerlich sind, wenn sie mit neuen Lebensmitteln konfrontiert werden, hat Sushi Daily einen lebendigen Bildband herausgegeben, „The Little Book of Sushi“. Anhand von farbenfrohen Illustrationen und leicht verständlichen Beschreibungen beliebter Sushi-Produkte erfahren Sie alles, was Sie über Sushi wissen müssen, wenn Sie mit Ihren Freunden essen gehen.

Romy Miller, Global Brand Director von Sushi Daily, äußerte sich wie folgt über die Studie und „The Little Book of Sushi“: „Wir bei Sushi Daily haben es uns zur Aufgabe gemacht, Sushi für jeden zugänglich zu machen. Diese Studie zeigt, dass die Menschen oft davor zurückschrecken, Essen zu genießen, das sie lieben, insbesondere bei asiatischem Essen, weil sie nicht wissen, wie es heißt.“

„Wir haben „The Little Book of Sushi“ geschrieben, ein lehrreiches und unterhaltsames Handbuch, das den Menschen hilft, sich mit der japanischen Küche vertraut zu machen.“

„The Little Book of Sushi“ wurde in einer limitierten Auflage als gedrucktes Buch herausgegeben und eine PDF-Version steht auf Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch und Spanisch zum kostenlosen Download unter https://sushidaily.com/ bereit.