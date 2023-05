French German

LONDRES, 11 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sushi Daily , la plus grande marque de kiosques à sushis frais d'Europe, lance en édition limitée « Le Petit Livre des Sushis ».



En effet, une nouvelle étude révèle que plus d'un tiers (39 %) des gens hésitent à essayer de nouveaux aliments s'ils doutent de quoi il s'agit et que plus d'une personne sur 10 (11 %) renonce à tester un plat inconnu si elle ne sait pas à quoi il ressemble.

Les gens sont particulièrement peu au fait des cuisines asiatiques, notamment des spécialités japonaises telles que les sushis. Les Maki (48 %), Nigiri (47 %) et Temaki (43 %) sont des plats que les gens évitent simplement par manque de connaissances, à l'instar d'autres mets populaires de la culture vietnamienne tels que le Bánh mì (47 %) et le Pho (37 %).

Les gens ont aussi peur de s'embarrasser en commandant, et près d'une personne sur 10 (8 %) se renseigne donc sur les plats avant de sortir, pour se familiariser avec la cuisine et le restaurant choisi. Un quart (23 %) des sondés déclarent aussi qu'un guide simple pour comprendre les plats les aiderait à affronter leur peur et à essayer quelque chose de nouveau.

Pour réduire la confusion et l'hésitation des gens face à des plats inconnus, Sushi Daily a réalisé un livre de table vibrant, « Le Petit Livre des Sushis ». Grâce à des illustrations vives et des descriptions faciles à lire de sushis populaires, il enseigne tout ce qu'il y a à savoir sur les sushis pour une sortie gastronomique en amoureux ou entre amis.

Concernant l'étude et le « Le Petit Livre des Sushis », Romy Miller, Global Brand Director de Sushi Daily, commente : « Chez Sushi Daily, notre mission est de rendre les sushis accessibles à tous. Cette étude révèle que les gens se privent souvent du plaisir de plats qu'ils aiment, notamment asiatiques, parce qu'ils ne connaissent pas leur nom. »

« Nous avons écrit « Le Petit Livre des Sushis », un guide éducatif et ludique pour familiariser les gens avec la cuisine japonaise. »

« Le Petit Livre des Sushis » a été lancé dans une version papier en édition limitée, et son format PDF gratuit peut être téléchargé en anglais, en français, en italien, en allemand ou en espagnol sur https://sushidaily.com/ .