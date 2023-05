Fresche Solutions annonce la nomination de Joe Zarrehparvar au poste de président-directeur général

English French

SAN FRANCISCO, 11 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fresche Solutions a annoncé aujourd’hui la nomination de Joe Zarrehparvar comme nouveau président-directeur général, qui entrera en fonction en mai 2023. Joe succède à Stephen Woodard, qui a joué un rôle déterminant dans la réussite de Fresche et de plusieurs de ses unités d’affaires, notamment Quadrant Software, BCD Software, Softbase et NetLert Communications. Nous remercions M. Woodard pour tout ce qu’il a accompli en nous guidant dans notre parcours. Nous nous réjouissons de poursuivre sur cette lancée!



Comptant plus de 30 ans dans le domaine de la technologie, Joe Zarrehparvar a occupé plusieurs postes de direction au sein de Microsoft, Wicresoft et d’autres entreprises de premier plan. Il apporte une vaste expérience dans les domaines du conseil, des services et de la gestion des opérations. Par ailleurs, il est réputé pour sa vision et sa stratégie remarquables visant à engendrer croissance et réussite au sein de l’organisation qu’il dirige. Son engagement à fournir des services et des solutions de premier ordre, ainsi que son dévouement à la réussite des clients, lui ont permis d’établir des relations solides avec les clients, les partenaires et les employés.

« Je suis très heureux d’avoir l’occasion de mener Fresche Solutions vers une nouvelle ère de croissance, a déclaré Joe Zarrehparvar. Depuis de nombreuses années, Fresche est une référence en matière de conseil, de modernisation et de services gérés dans le domaine des technologies de l’information. Les besoins en compétences et en valeur ajoutée de Fresche sont énormes, et l’avenir s’annonce très prometteur. Je me réjouis de travailler avec l’équipe talentueuse et dévouée de l’entreprise, qui est déterminée à jouer un rôle important dans la réussite de nos clients. »

Jeff Lovette, directeur des recettes de Fresche, ajoute : « Nous sommes ravis d’accueillir Joe Zarrehparvar comme nouveau président-directeur général. Son expertise, sa passion et son dynamisme nous aideront à étendre nos capacités dans des domaines clés dont nos clients et le marché ont un besoin urgent. Nous pensons sincèrement que Joe apportera une énergie et des idées nouvelles à l’organisation, qui entend poursuivre ses efforts pour atteindre de nouveaux sommets en matière de modernisation et de gestion des technologies de l’information pour nos clients. »

American Pacific Group (APG), la société de capital-investissement qui soutient Fresche, a commenté cette nouvelle nomination : « Nous sommes ravis d’accueillir Joe et sommes persuadés qu’il dirigera l’entreprise avec beaucoup de succès au cours des prochaines années. Nous sommes impatients de poursuivre notre croissance, l’innovation et l’excellence sous sa direction », a déclaré Fraser Preston, associé directeur d’APG.

À propos de Fresche Solutions

Fresche Solutions est le fournisseur privilégié en matière de conseils, de modernisation et de services gérés de TI pour les entreprises qui utilisent les applications et environnements connexes IBM Power Systems IBM i (AS/400, iSeries). Nos conseillers en TI axés sur l’entreprise, nos experts en services complets et IBM i, ainsi que nos méthodologies éprouvées font partie intégrante de la manière dont nous aidons nos clients à se développer, à innover et à simplifier leurs opérations en tirant parti des technologies de pointe.

Nos services couvrent une série de domaines essentiels, notamment la stratégie et la planification, le développement d’applications personnalisées, la modernisation des applications existantes, les solutions automatisées en matière de sécurité et de conformité, l’hébergement en nuage et les services de soutien aux applications et à l’infrastructure. Grâce à notre expertise d’IBM i, de Windows, de Linux et d’autres plateformes, nous aidons les entreprises à atteindre leurs objectifs commerciaux sur le marché en constante évolution d’aujourd’hui.

