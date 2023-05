Floship seleccionada para The Leading 100 List 2023

Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai Chinese (Simplified)

HONG KONG y NUEVA YORK, May 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Floship, un proveedor líder global de soluciones de la cadena de suministro circular, se complace en anunciar que fue seleccionada para The Leading 100 List (lista de las 100 empresas líderes), una lista anual de investigación anticipada por The Lead que reconoce a las startups de tecnología innovadoras que impulsan el futuro de las empresas de la marca para el consumidor.



Las empresas en toda la cadena de valor, incluyendo marketing, comercio electrónico, logística de última milla y terceros, cajas y pagos fueron nominadas y tomadas en consideración.

Todas las empresas fueron evaluadas y seleccionadas utilizando una metodología rigurosa que incluye entrevistas, formularios de nominación y datos de la empresa. El proceso de selección incluyó una visión detallada de los negocios de cada empresa con un criterio para tomar decisiones basado en innovación, impacto en los negocios, comercialización y clientes, equipos y experiencia, competencia, buzz de los medios y creación de valor para inversores.

En un comentario sobre la selección, el director ejecutivo de Floship, Joshua Tsui, dijo: “El nombramiento de Floship para la lista de las 100 empresas líderes es un gran honor. La selección llega en un momento emocionante en nuestra trayectoria y este reconocimiento subraya las capacidades innovadoras de la tecnología inteligente de Floship y el valor excepcional que crea para nuestros clientes y sus clientes. “Mientras anticipamos la próxima fase de nuestro crecimiento, nuestra tecnología continuará siendo parte integral del lanzamiento de nuestra oferta de servicios modulares, incluyendo las soluciones de marca blanca para organizaciones empresariales, y este premio confiere otro nivel de seguridad para nuestras soluciones”.

Las empresas en The Leading 100 List (lista de las 100 empresas líderes) serán homenajeadas en una ceremonia de entrega de premios en The Lead Innovation Summit entre el 12 y 13 de julio en la Ciudad de Nueva York. La cumbre anual reúne a ejecutivos de toda la comunidad de moda, belleza, CPG e innovación minorista para involucrar el futuro del modelo de negocio directo al consumidor.

"Me gustaría agradecer al comité de selección y expresar mis felicitaciones a las otras empresas seleccionadas para la lista y espero conectarme con colegas del sector en Nueva York", compartió Tsui.

Acerca de Floship

Las soluciones de ecosistema de cadena de suministro circular global de Floship cubren todos los aspectos de la cadena de suministro global, garantizando un esfuerzo operativo mínimo para las empresas de comercio electrónico y permitiendo a los propietarios de negocios concentrarse en impulsar el crecimiento con flexibilidad de inversión mientras logran tener tranquilidad.

Para más información acerca de Floship, comuníquese con:

James Linacre, líder de relaciones públicas y comunicaciones

Teléfono: (+852) 5333 9420