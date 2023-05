Floship est sélectionnée pour intégrer la liste The Leading 100 de l'année 2023

Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai Chinese (Simplified)

HONG KONG et NEW YORK, 11 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Floship, fournisseur mondial de premier plan de solutions de chaîne d'approvisionnement circulaire, a le plaisir d'annoncer qu'il a été nommé dans la liste The Leading 100 — une liste de recherche annuelle très attendue de The Lead reconnaissant les startups technologiques innovantes qui influencent l'avenir des entreprises dédiées à l'engagement des marques avec les consommateurs.



Des entreprises de l'ensemble de la chaîne de valeur (y compris dans les domaines du marketing, de l'e-commerce, de la mobilité au dernier kilomètre, ainsi que de la logistique, des caisses et des paiements tiers) ont été nommées et envisagées.

Toutes ont été évaluées et sélectionnées en utilisant une méthodologie rigoureuse comprenant des entretiens, des formulaires de nomination et des données d'entreprise. Ce processus de sélection a inclus un examen détaillé des activités de chaque entreprise avec un critère décisionnel basé sur l'innovation, l'impact commercial, la commercialisation et les clients, les équipes et l'expérience, la concurrence, la présence dans les médias et la création de valeur pour les investisseurs.

S'exprimant à propos de la sélection, Joshua Tsui, PDG de Floship, a déclaré : « La nomination de Floship dans la liste The Leading 100 est un immense honneur. Cette sélection survient à un moment passionnant dans notre parcours et cette reconnaissance souligne les capacités innovantes de la technologie intelligente de Floship ainsi que la valeur exceptionnelle qu'elle crée pour nos clients et leur clientèle. Alors que nous envisageons la phase suivante de notre croissance, notre technologie continuera à jouer un rôle crucial dans le déploiement de notre offre de services modulaires comprenant des solutions de commercialisation en marque blanche pour les entreprises, et cette récompense confère un autre niveau d'assurabilité à nos solutions. »

Les entreprises figurant sur la liste The Leading 100 seront récompensées à l'occasion d'une cérémonie de remise de prix lors du The Lead Innovation Summit les 12 et 13 juillet à New York. Ce sommet annuel réunit des cadres de l'ensemble de la communauté de l'innovation dans les secteurs de la mode, de la beauté, des produits de consommation emballés et de la vente au détail, en vue d'influencer l'avenir du modèle commercial « direct-to-consumer ».

« J'aimerais remercier le comité de sélection et exprimer mes félicitations aux autres entreprises sélectionnées pour la liste The Leading 100. Je suis également impatient de rencontrer mes pairs du secteur à New York », a conclu M. Tsui.

