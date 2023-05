Floship Dipilih Masuk The Leading 100 List 2023

Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai Chinese (Simplified)

HONG KONG dan NEW YORK, May 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Floship, penyedia solusi rantai pasokan sirkular global terkemuka, dengan bangga mengumumkan bahwa pihaknya telah ditetapkan masuk dalam The Leading 100 List — daftar riset tahunan paling ditunggu oleh The Lead yang mengakui start-up teknologi inovatif yang mendorong masa depan bisnis merek-untuk-konsumen.



Perusahaan yang berasal dari rantai nilai—termasuk pemasaran, e-commerce, logistik mil terakhir, dan pihak ketiga, checkout, serta pembayaran turut dinominasikan dan dipertimbangkan.

Semua perusahaan dievaluasi dan diseleksi menggunakan metodologi ketat termasuk wawancara perusahaan, formulir nominasi, dan data perusahaan. Proses seleksi termasuk pengamatan rinci pada bisnis masing-masing perusahaan dengan kriteria pengambilan keputusan berdasarkan Inovasi, Dampak Bisnis, Komersialisasi & Pelanggan, Tim dan pengalaman, Kompetisi, Kehebohan di Media, dan Penciptaan Nilai Investor.

Terkait proses seleksi, CEO Floship Joshua Tsui mengatakan, “Penetapan Floship hingga masuk The Leading 100 List adalah suatu kehormatan besar. Proses seleksi ini terjadi pada saat momen yang menggembirakan dalam perjalanan kami serta pengakuan ini semakin menegaskan kemampuan inovatif teknologi kecerdasan Floship serta nilai luar biasa yang dihadirkannya untuk klien kami dan pelanggan mereka. Saat kami memikirkan fase pertumbuhan kami berikutnya, teknologi kami akan tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari layanan modular kami yang menawarkan termasuk solusi pemberian white label untuk organisasi perusahaan dan penghargaan ini memberikan tingkat jaminan lainnya kepada solusi kami.”

Perusahaan yang masuk The Leading 100 List akan menerima penghargaan dalam seremoni di The Lead Innovation Summit pada tanggal 12 & 13 Juli di Kota New York. Pertemuan tahunan tingkat tinggi ini mengumpulkan para eksekutif dari seluruh komunitas mode, kecantikan, CPG, dan inovasi ritel untuk berpartisipasi dalam masa depan model bisnis langsung-ke-konsumen.

“Saya ingin berterima kasih kepada komite seleksi dan mengucapkan selamat kepada perusahaan lain yang terpilih masuk The List serta menantikan untuk terhubung dengan para pelaku industri di New York,” ungkap Tsui.

Tentang Floship

Solusi ekosistem rantai pasokan sirkular global dari Floship mencakup semua aspek rantai pasokan global, yang memastikan upaya pengoperasian minimal untuk bisnis e-commerce, dan memungkinkan pemilik bisnis untuk berkonsentrasi pada mendorong pertumbuhan dengan fleksibilitas investasi yang menjamin ketenangan pikiran.

Pelajari lebih lanjut di www.floship.com

