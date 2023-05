フローシップ (Floship) がザ・リーディング100リスト (The Leading 100 List) 2023に選出

Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai Chinese (Simplified)

香港およびニューヨーク発, May 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- グローバルな循環サプライチェーンソリューションプロバイダーのフローシップ (Floship) は、 ザ・リード (The Lead) による待望の年次リサーチリストであるザ・リーディング100リスト (The Leading 100 List) に選出されたことを発表した。これは、ブランド・ツー・コンシューマービジネスの未来を推進している革新的な技術系新興企業を表彰するものである。



マーケティング、eコマース、ラストワンマイル、サードパーティ物流、チェックアウト、決済を含むバリューチェーン全体の企業がノミネートされ、検討された。

すべての企業は、企業インタビュー、ノミネーションフォーム、会社データを含む、厳格な手法を用いて評価および選定された。選定プロセスでは、革新、ビジネスインパクト、商業化と顧客、チームと経験、競争、メディアでの話題、投資家への価値創造に基づいた決定基準により、各社のビジネスを詳細に調べた。

今回の選出について、フローシップのCEOであるジョシュア・ツイ (Joshua Tsui) は、次のように述べている。「フローシップがザ・リーディング100リストに選ばれたことは、大変な名誉です。今回の選出は、当社のジャーニーの中でエキサイティングな時期にあたり、フローシップのインテリジェントテクノロジーの革新的な能力と、それが当社のクライアントとその顧客にもたらす卓越した価値を強調するものです。当社の成長の次の段階を見据えるとき、当社のテクノロジーは、企業向けホワイトラベルソリューションを含むモジュール式サービスの展開に不可欠であり、今回の表彰は、当社のソリューションにさらなるレベルの保証を与えるものです。」

ザ・リーディング100リストに選ばれた企業は、7月12日と13日にニューヨーク市で開催されるザ・リード・イノベーションサミット (The Lead Innovation Summit) の表彰式で表彰される予定である。この年次サミットでは、ファッション、美容、消費財、リテール・イノベーション分野の幹部が集まり、D2C (ダイレクト・ツー・コンシューマー) ビジネスモデルの未来について議論する。

「選考委員会に感謝するとともに、リストに選出された他社にお祝いの言葉を述べたいです。ニューヨーク市で業界の同業者とつながることを期待しています。」とツイは述べている。

フローシップについて

フローシップのグローバルな循環サプライチェーンエコシステムソリューションは、グローバルなサプライチェーンのあらゆる側面をカバーし、eコマース事業のオペレーション労力を最小限に抑え、ビジネスオーナーが柔軟な投資で成長の促進に集中しながら、安心を得られるようにしている。

詳細は、 www.floship.com を閲覧するか、 LinkedIn でフォローされたい。

フローシップの詳細情報の問い合わせ先:

ジェームズ・リナカー (James Linacre)、PR・コミュニケーションリード

電話: (+852) 5333 9420