Floship, The Leading 100 List 2023에 선정

홍콩/뉴욕, May 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 선도적인 글로벌 순환 공급망 솔루션 공급사 Floship이 The Leading 100 List에 선정되었다고 발표했다. The Lead가 높은 기대 속에 해마다 발표하는 이 조사 리스트는, 브랜드 투 컨슈머(brand-to-consumer) 사업의 미래를 이끄는 혁신 테크 스타트업들을 선정해 소개한다.



마케팅, 전자상거래, 라스트마일 배송, 제3자 물류, 체크아웃, 결제 등 가치사슬 전반에 속한 기업들이 후보에 올라 심사를 받았다.

각 기업은 기업 인터뷰, 추천서, 기업 데이터 등을 포함한 엄격한 방법론을 적용해 평가되고 선정되었다. 선정 과정에는 혁신, 비즈니스 임팩트, 사업화&고객, 팀과 경험, 경쟁, 미디어 주목도, 투자자 가치 창출 등에 기반한 의사결정 기준으로 기업의 사업 부문을 상세히 분석하는 것이 포함되었다.

Floship CEO인 Joshua Tsui는 선정 결과에 대해 “Floship이 The Leading 100 List에 이름을 올린 것은 대단한 영광이다. 마침 아주 시기 적절하게 선정이 되었으며, 이와 같은 인정은 Floship의 지능형 기술이 보유한 혁신 역량과 고객사 및 고객사의 고객들을 위해 창출하는 뛰어난 가치를 강조해 보여준다. 성장의 다음 단계를 준비 중인 우리는 앞으로도 기술을 중점으로 하여 기관 조직을 위해 화이트 라벨링 솔루션을 제공하는 등 맞춤형 서비스를 선보일 예정이다. 이번 수상은 우리 솔루션에 또다른 차원의 보증이 되어준다”고 말했다.

The Leading 100 List에 오른 기업들은 7월 12일과 13일 뉴욕에서 열리는 The Lead Innovation Summit 시상식에 참석하게 된다. 해마다 열리는 이 회담은 패션, 뷰티, CPG, 리테일 혁신 커뮤니티 전반의 경영인들을 초대해 D2C(direct-to-consumer) 비즈니스 모델의 미래를 논의한다.

Tsui는 “선정 위원회에 감사의 말을 전하며 The List에 선정된 다른 기업들에도 축하를 보낸다. 우리는 앞으로 뉴욕의 업계와 활발히 교류하기를 기대하고 있다”고 소감을 밝혔다.

Floship 개요

Floship의 글로벌 순환 공급망 생태계 솔루션은 글로벌 공급망의 모든 측면을 포괄함으로써 전자상거래 사업자의 운영 노력을 최소화하고, 투자 유연성을 통해 사업주가 안심하고 성장에 집중할 수 있도록 지원한다.

자세한 정보는 www.floship.com 과 LinkedIn 에서 확인할 수 있다.

Floship 언론 연락처:

James Linacre, PR & Communications Lead

Phone: (+852) 5333 9420



Email: pr@floship.com